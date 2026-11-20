Từ ngày lấy chồng, con gái tôi vẫn có thói quen chuyển tiền vào tài khoản của mẹ mỗi khi dành dụm được một khoản. Tôi nghĩ đơn giản con muốn nhờ mẹ giữ hộ để tránh tiêu pha, nên chưa bao giờ hỏi kỹ. Nhưng một lần con rể bất ngờ hỏi tôi có biết vợ mình đang gửi tiền ở đâu không, tôi mới nhận ra việc mình tưởng là giúp con lại có thể trở thành một khoảng cách trong gia đình trẻ.

Con gái tôi lấy chồng được gần 4 năm, hiện có một bé trai hơn 2 tuổi. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Vợ chồng tôi ở cách nhà con khoảng 10 km, thỉnh thoảng sang chơi, đưa đón cháu hoặc giúp các con những việc lặt vặt.

Trước khi lấy chồng, con gái tôi vốn có thói quen tiết kiệm. Đi làm được bao nhiêu, con thường chia thành các khoản: sinh hoạt, mua sắm và để dành. Có thời gian con còn nhờ tôi giữ hộ tiền vì sợ bản thân nhìn thấy tiền trong tài khoản lại muốn mua sắm.

Sau khi kết hôn, thói quen ấy vẫn không thay đổi.

Mỗi khi có tiền thưởng, tiền làm thêm hoặc dành dụm được một khoản, con lại chuyển cho tôi vài triệu, có tháng nhiều hơn. Con bảo: "Mẹ cứ giữ hộ con, khi nào cần mua gì lớn con sẽ xin lại". Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ để biết con đã gửi bao nhiêu.

Có lần con cần tiền đóng học phí cho cháu, tôi chuyển lại ngay. Lần khác, con muốn mua một chiếc máy giặt mới, tôi cũng đưa lại số tiền con đã gửi. Mọi việc diễn ra bình thường nên tôi càng tin mình đang giúp con quản lý tài chính tốt hơn.

Tôi chưa từng nghĩ việc này cần phải nói với con rể. Trong suy nghĩ của tôi, đó là tiền riêng con gái kiếm được, con muốn nhờ mẹ giữ thì cứ giữ. Hơn nữa, tôi không tiêu một đồng nào, cũng không có ý định can thiệp vào chuyện tiền nong của hai vợ chồng.

Nhưng có lẽ tôi đã bỏ qua một điều: con gái tôi bây giờ không còn sống một mình như trước.

Cuộc gọi bất ngờ của con rể và sóng gió sau bức màn minh bạch

Một buổi chiều, con rể gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ rồi bất ngờ hỏi tôi có biết gần đây vợ mình đang để dành tiền ở đâu không. Cậu ấy nói hai vợ chồng đang tính toán lại các khoản thu chi để chuẩn bị đổi sang một căn hộ rộng hơn, nhưng khi hỏi đến tiền tiết kiệm, con gái tôi chỉ nói đã để dành được một khoản.

Tôi vô tư trả lời rằng con vẫn gửi tiền cho tôi giữ như trước, tổng cộng cũng được một số tiền đáng kể.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Con rể hỏi tiếp: "Vậy mẹ có biết số tiền ấy cụ thể bao nhiêu không ạ? Con hỏi vì muốn hai vợ chồng thống nhất kế hoạch tài chính".

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời rằng mình có ghi chép đầy đủ. Cậu ấy cảm ơn rồi kết thúc cuộc gọi. Tôi nghĩ chuyện chỉ có vậy, không ngờ tối hôm đó con gái gọi điện, giọng có vẻ không vui.

Con nói chồng đã hỏi chuyện tiền gửi mẹ, hai người vì thế xảy ra tranh luận. Con rể cho rằng đã là vợ chồng thì nên minh bạch các khoản tiết kiệm, còn con gái tôi lại nghĩ đó là tiền mình tự kiếm được, nhờ mẹ giữ hộ cũng không có gì sai.

Tôi nghe con kể mà vừa thương vừa khó xử. Tôi hỏi con có phải chồng nghi ngờ mình hay không. Con bảo không hẳn, nhưng chồng muốn biết gia đình hiện có bao nhiêu tiền, đang để ở đâu và có thể sử dụng thế nào nếu cần mua nhà, nuôi con hoặc có việc đột xuất.

Tôi bắt đầu thấy mình có phần liên quan đến mâu thuẫn ấy.

Người mẹ sững sờ, bàng hoàng bên cuốn sổ ghi chép khi nhận cuộc gọi bất ngờ từ con rể sau 4 năm lặng lẽ giữ hộ khoản tiền tiết kiệm cho con gái. Ảnh minh họa

Thực ra, tôi không hề muốn giấu con rể. Nhưng từ trước đến nay, con gái chuyển tiền cho tôi mà không nói rõ với chồng, tôi cũng không chủ động hỏi. Tôi mặc định đó là chuyện riêng của con, giống như hồi con còn độc thân.

Tôi nhớ có lần con rể từng nói muốn hai vợ chồng lập một khoản tiết kiệm chung để sau này mua nhà. Khi ấy tôi còn khen con biết lo xa. Vậy mà trong lúc đó, một phần tiền tích lũy của gia đình trẻ lại nằm trong tài khoản của tôi mà người chồng không nắm rõ.

Biết lùi lại đúng lúc để con tự quyết định tổ ấm của mình

Tôi gọi con gái sang nhà, nói rằng từ nay nếu muốn gửi tiền thì cần suy nghĩ kỹ, không nên để chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Con gái tôi có vẻ không đồng tình. Con bảo gửi tiền cho mẹ là vì tin tưởng, hơn nữa nếu để hết trong tài khoản chung, con không có cảm giác mình được chủ động với khoản tiền riêng.

Tôi không trách con. Tôi hiểu phụ nữ khi lập gia đình vẫn cần có một khoản tài chính cá nhân để chủ động trong cuộc sống. Nhưng tôi cũng hiểu con rể không thể yên tâm khi những khoản tiết kiệm quan trọng của gia đình lại nằm ở một nơi mà mình không được biết.

Cuối cùng, tôi đề nghị trả lại toàn bộ số tiền đang giữ để hai vợ chồng tự sắp xếp. Tôi cũng nói rõ với con rể rằng mẹ chỉ giữ hộ, không sử dụng và sẵn sàng đối chiếu từng khoản. Cậu ấy cảm ơn, nhưng tôi nhận ra từ sau chuyện đó, không khí giữa chúng tôi có chút khác trước.

Con gái vẫn gọi điện hỏi thăm, vẫn đưa cháu về chơi, nhưng không còn nhờ tôi giữ tiền nữa.

Tôi thấy hơi hụt hẫng, bởi trước đây việc con gửi tiền khiến tôi có cảm giác mình vẫn là người được con tin cậy, cần đến. Nhưng nghĩ lại, có lẽ điều quan trọng không phải là con có tiếp tục gửi tiền cho mẹ hay không, mà là tôi có biết đặt mình đúng vị trí trong cuộc sống mới của con hay không.

Làm cha mẹ, chúng tôi quen với việc con có chuyện gì cũng tìm đến mình. Nhưng khi con đã lập gia đình, có những quyết định cần được hai vợ chồng cùng biết và cùng chịu trách nhiệm.

Tôi vẫn muốn là nơi con gái có thể tìm đến mỗi khi cần giúp đỡ, kể cả chuyện tiền bạc. Chỉ có điều, từ nay tôi sẽ không tự mặc định rằng những gì con chia sẻ riêng với mẹ đều có thể tách khỏi cuộc sống gia đình của con.

Có lẽ thương con khi trưởng thành đôi khi không phải là tiếp tục giữ mọi thứ hộ con, mà là biết lúc nào nên trao lại để con tự quyết định cuộc sống của mình.

Bạch Liên

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