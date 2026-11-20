Vừa nghỉ hưu, tôi phải hủy chuyến đi chơi đầu tiên rồi bật khóc khi nhớ lời mẹ dặn năm xưa GĐXH - Suốt mấy chục năm, tôi luôn nghĩ chăm lo cho chồng con là bổn phận của mình. Đến khi nghỉ hưu, tôi vẫn chưa có một ngày thật sự thảnh thơi vì lại tất bật trông cháu giúp con. Một câu nói vô tình của con trai khiến tôi chạnh lòng. Tôi nhớ lại câu nói của mẹ năm xưa và hiểu rằng có những hy sinh tưởng là vì gia đình, nhưng cuối cùng lại làm đau chính mình.

Âm thầm chịu đựng nỗi đau bị phản bội suốt 15 năm, tuổi 50 tôi mới dám rời đi GĐXH - Ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại vì các con còn nhỏ, vì gia đình và những năm tháng vợ chồng cùng nhau vun đắp. Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ giúp mình quên đi nỗi đau ấy. Nhưng suốt 15 năm qua, tôi nhận ra có những tổn thương dù không còn nhắc đến vẫn chưa bao giờ thực sự lành lại.

* Một số chi tiết trong tâm sự đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư.