50 tuổi, tôi chật vật học AI và nỗi sợ trở thành người thừa ở cơ quan
GĐXH - Sau hơn 25 năm gắn bó với công việc, tôi từng nghĩ kinh nghiệm và sự tận tụy là những giá trị không dễ thay thế. Nhưng khi công ty yêu cầu nhân viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tôi bắt đầu lúng túng trước những điều đồng nghiệp trẻ làm trong chốc lát. Điều khiến tôi bất an không chỉ là phải học lại từ đầu, mà còn là nỗi sợ một ngày nào đó, những kinh nghiệm mình tích lũy suốt bao năm không còn đủ để giữ vị trí ở nơi đã gắn bó suốt mấy chục năm qua.
* Một số chi tiết trong tâm sự đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư.
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