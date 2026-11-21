Vợ chồng tôi hiện có 800 triệu đồng gửi ngân hàng, đó là số tiền tích cóp sau gần chục năm đi làm, chắt chiu từng đồng, hạn chế đủ thứ chi tiêu. Tôi vẫn luôn nghĩ khoản tiền ấy sẽ là nền móng để gia đình có một căn nhà khang trang hơn, bởi căn nhà chúng tôi đang ở đã cũ kỹ, tường bong tróc, nền nhà nhiều chỗ ố màu, lau dọn mãi cũng chẳng thể sạch sẽ như mong muốn.

Tôi dự định hai vợ chồng tiếp tục tiết kiệm thêm khoảng 2-3 năm nữa, cố gắng gom góp đủ tiền rồi xây lại nhà. Tôi không cần nhà quá to hay nội thất đắt tiền, chỉ mong có không gian rộng rãi, sạch sẽ, các phòng được bố trí hợp lý để vợ chồng và con cái sinh hoạt thoải mái. Thế nhưng chồng tôi lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Anh lúc nào cũng sùng sục chuyện mua ô tô, hết xem xe cũ đến xe mới, hết hỏi giá lại tính chuyện vay thêm ngân hàng để mua một chiếc xe tử tế.

Bố mẹ chồng cũng rất ủng hộ con trai. Ông bà vốn sĩ diện, luôn muốn con mình không thua kém ai. Mỗi lần về quê, thấy nhà người này mua xe, nhà người kia đổi xe, ông bà lại bóng gió chuyện con trai đã có gia đình mà vẫn chưa có nổi chiếc ô tô. Có lần mẹ chồng còn nói thẳng rằng đi làm ăn bao năm, tích cóp được từng ấy tiền mà không mua nổi cái xe thì người ngoài nhìn vào lại tưởng gia đình khó khăn.

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Chồng tôi nghe những lời ấy càng sốt ruột. Anh cho rằng có ô tô vừa tiện đưa đón vợ con, vừa thể hiện mình có điều kiện, sau này về quê cũng đỡ ngại với họ hàng. Nhưng tôi hiểu, với thu nhập hiện tại, mua xe không chỉ mất vài trăm triệu tiền ban đầu mà còn kéo theo đủ loại chi phí xăng dầu, bảo dưỡng, gửi xe, bảo hiểm. Nếu mua xong, kế hoạch xây nhà của chúng tôi chắc chắn sẽ phải lùi lại rất lâu.

Bố mẹ đẻ tôi thì có quan điểm ngược lại. Ông bà khuyên tôi cố giữ khoản tiền ấy, đừng vì chữ "sĩ" nhất thời mà đánh đổi mục tiêu lâu dài. Bố tôi còn bảo căn nhà cũ đã xuống cấp, mỗi lần đến chơi nhìn con gái sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp mà xót. Ông bà không cần con rể phải có ô tô để nở mày nở mặt, chỉ mong con gái có một chỗ ở tử tế.

Tôi nghe mà thấy chạnh lòng. Cùng là bố mẹ, nhưng một bên muốn con có cái xe để người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ, một bên chỉ mong con có căn nhà sạch sẽ để an cư. Tôi không phản đối chuyện mua ô tô, nhưng thực sự không muốn 800 triệu đồng vất vả tích cóp trở thành khoản tiền trả trước cho một món tài sản mà mỗi ngày lại tiếp tục ngốn thêm tiền. Điều tôi lo nhất là nếu cứ chạy theo mong muốn của chồng và sự thúc giục của bố mẹ anh, đến bao giờ gia đình tôi mới có được căn nhà như mong đợi?