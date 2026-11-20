Ngày 20/11 năm nay, tôi đưa con trai đến thăm cô giáo chủ nhiệm cũ của mình. Tôi vốn chỉ định đưa con đến chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời để con hiểu hơn về tình cảm thầy trò. Không ngờ, trong câu chuyện ôn lại những năm tháng đi học, một lời nhận xét của cô về tôi ngày trước lại khiến tôi ngồi lặng người. Trên đường về, tôi đã chủ động xin lỗi con vì những điều mình từng nói với con suốt nhiều năm qua.

Con trai tôi năm nay học lớp 9. Cháu không phải học sinh cá biệt, cũng không lười biếng, nhưng kết quả học tập chỉ ở mức khá. Có môn con học tốt, có môn lại thường xuyên đạt điểm dưới kỳ vọng của tôi.

Tôi vốn coi trọng chuyện học hành. Vợ chồng tôi đều không có điều kiện học lên cao, nên luôn mong con được học hành đến nơi đến chốn, sau này có công việc ổn định và cuộc sống tốt hơn bố mẹ.

Bởi vậy, mỗi khi con mang bài kiểm tra về, điều đầu tiên tôi nhìn thường là điểm số. Được 8 điểm, tôi hỏi tại sao không cố gắng để được 9. Được 7 điểm, tôi lại nhắc con phải xem lại cách học. Có lần con khoe vừa được cô giáo khen vì tiến bộ trong môn Ngữ văn, tôi chỉ hỏi tại sao môn Toán vẫn chưa cải thiện.

Tôi không nghĩ mình quá khắt khe. Tôi vẫn mua sách tham khảo, đăng ký lớp học thêm và dành thời gian kiểm tra bài vở cho con. Trong suy nghĩ của tôi, tất cả đều xuất phát từ mong muốn con có tương lai tốt hơn.

Nhưng con ngày càng ít kể chuyện học tập với mẹ. Khi tôi hỏi hôm nay ở trường thế nào, con thường chỉ trả lời ngắn gọn. Có lần con nói muốn tham gia câu lạc bộ vẽ của trường, tôi lập tức gạt đi vì cho rằng thời gian ấy nên dành để ôn thi vào lớp 10.

Con không cãi, chỉ lặng lẽ quay về phòng.

Tôi từng cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu chủ động, thiếu quyết tâm. Tôi không biết rằng con đã bắt đầu ngại chia sẻ với mẹ vì sợ bất cứ câu chuyện nào cũng có thể kết thúc bằng một lời nhắc nhở về điểm số.

Cuốn album ảnh cũ và lời nhắc nhở khiến người mẹ ngồi lặng người

Sáng 20/11, tôi rủ con đến thăm cô giáo chủ nhiệm cũ của mình. Cô năm nay đã nghỉ hưu, sống cùng gia đình trong một căn nhà nhỏ. Nghe tôi báo sẽ đến, cô vui vẻ dặn hai mẹ con cứ ghé chơi.

Vừa nhìn thấy tôi, cô đã nhận ra ngay. Cô hỏi han công việc, gia đình rồi quay sang hỏi con trai tôi học hành thế nào. Tôi chưa kịp trả lời, con đã nhanh nhảu kể mình thích vẽ, thích môn Sinh học nhưng học Toán chưa tốt.

Tôi cười, nói thêm rằng cháu còn ham chơi, chưa thật sự tập trung nên điểm số chưa được như mong muốn.

Cô nhìn con tôi, hỏi cháu có thích đến trường không, có môn học nào khiến cháu cảm thấy vui nhất. Con hào hứng kể về những giờ thực hành Sinh học, những bức tranh đang vẽ dở và một cuộc thi sáng tạo mà lớp sắp tổ chức.

Cô chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm. Tôi ngồi bên cạnh, bất giác nhận ra đã lâu rồi mình chưa nghe con nói nhiều và vui vẻ đến thế về chuyện trường lớp.

Cuộc trò chuyện ấm áp nhân ngày 20/11 bên cuốn album ảnh cũ của bà giáo giúp người mẹ nhìn lại cách đồng hành cùng con suốt nhiều năm.

Một lúc sau, cô lấy album ảnh cũ ra cho tôi xem. Trong đó có những bức ảnh tập thể lớp tôi ngày trước. Cô chỉ vào một tấm hình, cười nói: "Ngày ấy mẹ cháu cũng là một cô bé rất đặc biệt đấy. Học Toán không giỏi, điểm số có lúc còn thấp hơn nhiều bạn, nhưng lại rất có năng khiếu viết văn và vẽ. Cô vẫn nhớ có lần cháu vẽ tặng cô một bức tranh, cô giữ đến tận bây giờ".

Tôi bật cười, nói rằng ngày ấy mình học không tốt thật, nhưng chuyện đã lâu rồi.

Cô nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Cô chỉ tiếc ngày ấy có lúc cháu không tin vào bản thân. Cháu từng khóc vì nghĩ mình kém cỏi khi không đạt điểm cao như các bạn. Cô đã phải động viên rất nhiều để cháu hiểu rằng một bài kiểm tra không thể nói hết khả năng của một người".

Tôi chợt nhớ lại những năm tháng đi học của mình. Tôi từng rất sợ những bài kiểm tra Toán, từng giấu bố mẹ những điểm số không tốt và từng nghĩ mình chẳng có gì nổi bật. Có một thời gian, tôi còn muốn bỏ đội văn nghệ của trường vì nghĩ phải dành toàn bộ thời gian để học những môn mình yếu.

Chính cô là người đã động viên tôi tiếp tục tham gia các hoạt động mình yêu thích, khuyến khích tôi viết lách và giúp tôi tự tin hơn.

Cô quay sang con trai tôi, nói một câu khiến tôi bất ngờ: "Mẹ cháu ngày trước cũng từng cần người lớn tin tưởng và động viên như vậy. Cô mong mẹ cháu đừng để con nghĩ rằng chỉ khi đạt điểm cao mới khiến bố mẹ vui. Mỗi đứa trẻ có một khả năng riêng, điều quan trọng là giúp con nhận ra và phát triển khả năng ấy".

Tôi ngồi im, không biết nói gì.

Lời xin lỗi trên đường về và món quà ý nghĩa nhất ngày Nhà giáo Việt Nam

Tôi chợt nhận ra mình đã từng là đứa trẻ như con bây giờ. Tôi cũng từng buồn vì điểm số, từng mong bố mẹ nhìn thấy những điều mình làm tốt thay vì chỉ chăm chăm vào những thiếu sót. Vậy mà khi trở thành mẹ, tôi lại vô tình đặt lên vai con những áp lực mà chính mình từng không muốn phải chịu đựng.

Trên đường về, con trai ngồi phía sau xe, bất ngờ hỏi: "Ngày trước mẹ cũng không giỏi Toán à? Sao mẹ cứ bắt con phải được điểm cao?".

Tôi không trả lời ngay. Một lúc sau, tôi nói với con rằng mẹ đã quá chú ý đến điểm số mà quên hỏi con thực sự thích gì, muốn gì và đang gặp khó khăn ở đâu.

Tôi xin lỗi vì những lần đã khiến con cảm thấy mình chưa đủ tốt, dù con đã cố gắng.

Con không nói nhiều, chỉ khẽ bảo: "Con vẫn sẽ cố gắng học tốt hơn, nhưng mẹ cho con tham gia câu lạc bộ vẽ nhé!".

Tôi gật đầu.

Ngày 20/11, tôi đưa con đến thăm cô giáo cũ với mong muốn dạy con biết trân trọng những người đã dìu dắt mình. Nhưng cuối cùng, người nhận được bài học lớn nhất lại là tôi.

Tôi biết ơn cô không chỉ vì những điều cô từng dạy mình ngày trước, mà còn vì một lời nhắc nhở đúng lúc: Đôi khi, cha mẹ quá mải miết muốn con đi xa hơn mà quên mất rằng điều con cần trước tiên là được thấu hiểu và tin tưởng.

Và có lẽ, món quà ý nghĩa nhất tôi nhận được trong ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay chính là cơ hội để nhìn lại cách mình đang làm mẹ.

Thu Trà

Suốt 4 năm giữ hộ tiền tiết kiệm cho con gái, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi bất ngờ từ con rể GĐXH - Duy trì thói quen từ thời còn độc thân, người con gái sau khi lập gia đình vẫn đều đặn chuyển tiền thưởng, tiền tiết kiệm nhờ mẹ đẻ giữ hộ. Cho rằng đó là khoản tiền riêng của con nên người mẹ vui vẻ nhận giữ mà không hề hay biết sự mập mờ này suýt đẩy hôn nhân của các con vào rạn nứt cho đến khi nhận được một cuộc gọi từ con rể.