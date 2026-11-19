Tôi phải hoãn điều trị bệnh vì nhà không có tiền, nào ngờ chồng giấu khoản tiền lớn để làm một việc
GĐXH - Vì nghĩ gia đình không có tiền, tôi đành hoãn việc điều trị căn bệnh của mình. Thế nhưng, trong một lần dọn dẹp nhà cửa, tôi bất ngờ phát hiện chồng giấu hơn 100 triệu đồng suốt nhiều năm. Khi biết mục đích anh dành dụm khoản tiền ấy, tôi vừa bất ngờ, vừa chạnh lòng vì không biết mình nên trách anh hay cảm thông cho lời hứa anh đã mang theo từ thuở nhỏ.
* Một số chi tiết trong tâm sự đã được thay đổi nhằm đảm bảo tính riêng tư.
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