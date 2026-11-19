Nhiều lần tha thứ cho chồng ngoại tình, đến ngày quyết ly hôn, tôi chết lặng trước câu hỏi của con trai 15 tuổi GĐXH - Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn mới có được con, tôi luôn xem con trai là điều quý giá nhất trong cuộc đời. Cũng vì không muốn con buồn, không muốn phá vỡ mái ấm mà mình đã vất vả gây dựng, tôi nhiều lần tha thứ cho người chồng ngoại tình. Nhưng khi quyết định ly hôn sau những tổn thương lặp đi lặp lại, một câu nói của con trai 15 tuổi đã khiến tôi chùn bước...

Âm thầm chịu đựng nỗi đau bị phản bội suốt 15 năm, tuổi 50 tôi mới dám rời đi GĐXH - Ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại vì các con còn nhỏ, vì gia đình và những năm tháng vợ chồng cùng nhau vun đắp. Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ giúp mình quên đi nỗi đau ấy. Nhưng suốt 15 năm qua, tôi nhận ra có những tổn thương dù không còn nhắc đến vẫn chưa bao giờ thực sự lành lại.

* Một số chi tiết trong tâm sự đã được thay đổi nhằm đảm bảo tính riêng tư.