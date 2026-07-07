Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mặc đẹp suốt mùa Hè với những món đồ dễ di chuyển và có điểm nhấn tinh tế

Thứ ba, 06:21 07/07/2026 | Thời trang

Để mặc đẹp suốt mùa Hè, đừng nghĩ đến việc trưng trổ quá nhiều hay mua sắm liên tục để chạy theo trend. Hãy chọn những món đồ thoáng, dễ di chuyển và có chút điểm nhấn nhỏ. Chỉ cần vậy thôi là trang phục đã có cảm giác thời trang hơn rất nhiều.

Romantic top

Những chiếc áo mang tinh thần lãng mạn như áo bèo nhún, tay bồng, ren hoặc thêu hoa luôn là lựa chọn hoàn hảo cho mùa Hè. Khi phối cùng quần jeans ống loe, ôm nhẹ phần hông và đùi, sẽ khiến tổng thể vừa nữ tính, vừa tôn dáng mà không bị quá điệu. Chỉ cần thêm một đôi sandal quai mảnh hoặc giày ballet là đủ để trang phục trông cổ điển mà lại rất thời trang.

Đầm/váy đính sequin

Sequin không còn là chất liệu chỉ dành cho tiệc tối. Mùa Hè năm nay, những chiếc váy đính sequin lấp lánh đã bước ra bờ biển và đi vào đời thường, cùng các nàng dạo phố.

Công thức dễ áp dụng nhất là phối sequin cùng áo thun trắng in hình, hoặc áo tank top đơn giản, ôm eo. Sự đối lập giữa sự nổi bật của sequin và vẻ thoải mái của áo thun tạo nên một tổng thể thú vị, trẻ trung và đậm chất Hè.

Áo sơ mi sọc

Một chiếc sơ mi sọc oversized gần như có thể đi cùng mọi món đồ trong tủ quần áo.

Chất liệu mỏng nhẹ thoáng mát giúp che nắng, phù hợp cho những ngày thời tiết oi bức.

Hãy mở vài cúc áo phía trên để lộ chiếc cổ đeo phụ kiện, dù là dây chuyền nhiều lớp hay vòng cổ bản nhỏ, chúng đều giúp bạn tạo điểm nhấn.

Chân váy dài mềm mại

Những chiếc chân váy lụa hoặc váy hoa dáng dài, chất liệu rũ nhẹ luôn mang đến cảm giác bay bổng và dễ chịu.

Đây là món đồ giúp trang phục trông chỉn chu ngay cả khi bạn chỉ phối cùng áo thun trắng đơn giản hoặc áo tank top ôm sát. Một đôi dép da tối giản, túi cói hoặc túi da lộn mềm sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính.


null
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

6 bộ trang phục được sử dụng cực chất trong MV 'gái Nghệ' của Hương Tràm

6 bộ trang phục được sử dụng cực chất trong MV 'gái Nghệ' của Hương Tràm

Thời trang - 19 giờ trước

GĐXH - Hương Tràm đã đầu tư rất công phu không chỉ cho âm nhạc mà còn cả trang phục cho MV 'gái Nghệ'.

NTK Đỗ Mạnh Cường bật mí về trang phục của Hà Tăng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng

NTK Đỗ Mạnh Cường bật mí về trang phục của Hà Tăng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng

Thời trang - 1 ngày trước

Ngay sau khi phim "Hoàng Hậu Cuối Cùng" công bố dàn diễn viên, mọi chi tiết xoay quanh vai diễn Hoàng hậu Nam Phương của Tăng Thanh Hà đều được quan tâm đặc biệt, tất nhiên là cả chuyện phục trang trong phim.

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Trâm Anh mới đây đã được vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô phù hợp với vai diễn này.

Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niên

Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niên

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Phạm Phương Thảo ở tuổi 43 đã được phong tặng danh hiệu NSND. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng giọng hát mượt mà, sâu lắng.

Dàn Hoa hậu diện bikini cùng một công thức, người đẹp nào có hình thể đẹp nhất?

Dàn Hoa hậu diện bikini cùng một công thức, người đẹp nào có hình thể đẹp nhất?

Thời trang - 1 tuần trước

Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Ý Nhi khoe loạt ảnh mix đồ cùng bikini theo cùng một công thức, vừa khéo léo khoe hình thể mà không hề phô trương.

Thấy nhàm chán vì cứ phối giày bệt với váy đầm? Thử phá cách với kiểu quần này

Thấy nhàm chán vì cứ phối giày bệt với váy đầm? Thử phá cách với kiểu quần này

Thời trang - 1 tuần trước

Sneaker pha giày ballet đế bệt đang là kiểu giày bệt được yêu thích, nó vừa thoải mái, vừa nữ tính mềm mại. Nhưng đôi khi, phá cách một chút với các kiểu quần, sẽ tạo ra những bản phối thú vị và có gu hơn.

Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh là một trong nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup 2026. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn rực rỡ trên khán đài.

Màn đọ sắc “bất phân thắng bại” của dàn sao Việt tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang

Màn đọ sắc “bất phân thắng bại” của dàn sao Việt tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang

Thời trang - 1 tuần trước

Chuỗi sự kiện Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 đã chính thức kết thúc với đêm Bế mạc ấn tượng. “Bữa tiệc” thảm đỏ bùng nổ hơn bao giờ hết với cuộc đổ bộ của dàn sao đình đám như: Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Thiên Ân, Ngọc Châu, Miss Cosmo Yolina… tạo nên màn đọ sắc “bất phân thắng bại".

Thanh Thủy tung bộ ảnh 'chụp vội', khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải xuýt xoa

Thanh Thủy tung bộ ảnh 'chụp vội', khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải xuýt xoa

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Thanh Thủy khoe bộ ảnh chụp vội ở hậu trường tuần lễ thời trang, từ thần thái đến bối cảnh khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải trầm trồ.

Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Thời trang - 2 tuần trước

Quần jeans ống rộng chính là chiếc quần “quốc dân” của giới thời trang, nhờ khả năng "hack dáng", dễ mặc và gần như phối được với mọi phong cách. Nhưng để tổng thể trang phục thật sự nổi bật, việc chọn áo khoác đi cùng mới là yếu tố quyết định.

Xem nhiều

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Thời trang

GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.

Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Thời trang
Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao?

Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao?

Thời trang
Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiện

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiện

Thời trang
Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.