Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

Thứ bảy, 10:30 04/07/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trâm Anh mới đây đã được vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô phù hợp với vai diễn này.

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - Ảnh 1.Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40

GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - Ảnh 1.
Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - Ảnh 2.

Mới đây, Trâm Anh đã khiến khán giả xôn xao bàn tán vì vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh cổ trang "Hoàng hậu cuối cùng". Đây là một vai diễn hấp dẫn và cũng nhiều thử thách với diễn viên trẻ.

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 2.

Trước đó vào năm ngoái, Trâm Anh vào vai Nhàn - một tiếp viên hàng không xinh đẹp, gan dạ trong "Tử chiến trên không". Cô được khán giả đánh giá rất cao bởi nét diễn chân thật và rất chuyên nghiệp. 

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 3.

Trước khi là một diễn viên chuyên nghiệp, Trâm Anh là người mẫu ảnh. Cô từng là Á quân của cuộc thi The Face 2018 và là học trò cưng của Minh Hằng.

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 4.

Trong cuộc thi năm đó, Trâm Anh gây ấn tượng bởi vóc dáng quá hoàn hảo cùng gương mặt xinh đẹp.

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 5.

Nhan sắc Trâm Anh được nhận xét như minh tinh màn ảnh. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu body cân đối, gợi cảm.

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 6.

Trên trang cá nhân, Trâm Anh khoe những khoảnh khắc xinh đẹp, sexy của mình.

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 7.

Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, diễn viên sinh năm 1995 cũng thu hút ánh nhìn của khán giả.

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 8.

Người đẹp khoe bờ lưng ong gợi cảm, quyến rũ.

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 9.

Hay trong một trang phục màu trắng nhẹ nhàng, cô cũng nổi bật giữa đám đông.

Trâm Anh 'Tử chiến trên không - Ảnh 10.

Chính vẻ đẹp của Trâm Anh đã giúp cô có lợi thế cả trong thời trang lẫn phim ảnh. 

Ảnh: FBNV

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - Ảnh 13.Trâm Anh, Ma Ran Đô tiết lộ cảnh quay không thể ngờ trong 'Tử chiến trên không'

GĐXH - Cặp diễn viên Trâm Anh và Ma Ran Đô đều bất ngờ khi đoàn phim đã đóng máy nhưng đạo diễn lại yêu cầu thực hiện cảnh quay táo bạo cho kết thúc phim.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niên

Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niên

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Phạm Phương Thảo ở tuổi 43 đã được phong tặng danh hiệu NSND. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng giọng hát mượt mà, sâu lắng.

Dàn Hoa hậu diện bikini cùng một công thức, người đẹp nào có hình thể đẹp nhất?

Dàn Hoa hậu diện bikini cùng một công thức, người đẹp nào có hình thể đẹp nhất?

Thời trang - 1 tuần trước

Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Ý Nhi khoe loạt ảnh mix đồ cùng bikini theo cùng một công thức, vừa khéo léo khoe hình thể mà không hề phô trương.

Thấy nhàm chán vì cứ phối giày bệt với váy đầm? Thử phá cách với kiểu quần này

Thấy nhàm chán vì cứ phối giày bệt với váy đầm? Thử phá cách với kiểu quần này

Thời trang - 1 tuần trước

Sneaker pha giày ballet đế bệt đang là kiểu giày bệt được yêu thích, nó vừa thoải mái, vừa nữ tính mềm mại. Nhưng đôi khi, phá cách một chút với các kiểu quần, sẽ tạo ra những bản phối thú vị và có gu hơn.

Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh là một trong nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup 2026. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn rực rỡ trên khán đài.

Màn đọ sắc “bất phân thắng bại” của dàn sao Việt tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang

Màn đọ sắc “bất phân thắng bại” của dàn sao Việt tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang

Thời trang - 1 tuần trước

Chuỗi sự kiện Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 đã chính thức kết thúc với đêm Bế mạc ấn tượng. “Bữa tiệc” thảm đỏ bùng nổ hơn bao giờ hết với cuộc đổ bộ của dàn sao đình đám như: Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Thiên Ân, Ngọc Châu, Miss Cosmo Yolina… tạo nên màn đọ sắc “bất phân thắng bại".

Thanh Thủy tung bộ ảnh 'chụp vội', khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải xuýt xoa

Thanh Thủy tung bộ ảnh 'chụp vội', khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải xuýt xoa

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Thanh Thủy khoe bộ ảnh chụp vội ở hậu trường tuần lễ thời trang, từ thần thái đến bối cảnh khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải trầm trồ.

Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Thời trang - 1 tuần trước

Quần jeans ống rộng chính là chiếc quần “quốc dân” của giới thời trang, nhờ khả năng "hack dáng", dễ mặc và gần như phối được với mọi phong cách. Nhưng để tổng thể trang phục thật sự nổi bật, việc chọn áo khoác đi cùng mới là yếu tố quyết định.

Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao?

Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Việt Hoa mới đây hóa thân thành Mai - con gái ông trùm trong phim Lửa trắng và nhận được sự chú ý từ khán giả. Nếu trên phim, cô cắt tóc ngắn, luyện võ để vào vai một cô gái mạnh mẽ, cá tính thì ngoài đời, Việt Hoa lại sở hữu vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và thanh lịch.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiện

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiện

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện tại một sự kiện ở Singapore với chiếc vòng cổ có giá trị lên tới 16 tỷ đồng.

NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trang

NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trang

Thời trang - 2 tuần trước

Vietnam International Fashion Week 2026 khởi động từ ngày 18/6 tại TPHCM với sự góp mặt của hàng loạt nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Tô Diệp Hà, dàn người đẹp Miss Cosmo, Tóc Tiên cùng nhiều gương mặt điện ảnh gây chú ý khi trình diễn những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn sáng tạo, mở màn cho 4 ngày sôi động của tuần lễ thời trang.

Xem nhiều

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Thời trang

GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.

Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Thời trang
Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao?

Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao?

Thời trang
Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiện

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiện

Thời trang
Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.