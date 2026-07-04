Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

1 tuần trước

GĐXH - Việt Hoa mới đây hóa thân thành Mai - con gái ông trùm trong phim Lửa trắng và nhận được sự chú ý từ khán giả. Nếu trên phim, cô cắt tóc ngắn, luyện võ để vào vai một cô gái mạnh mẽ, cá tính thì ngoài đời, Việt Hoa lại sở hữu vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và thanh lịch.