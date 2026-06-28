Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niên

Ngay từ khi được nhận danh hiệu NSƯT từ cách đây nhiều năm, cô đã được người thân hãnh diện. "Tôi thông báo cho cha mẹ và thấy họ rất vui mừng, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở họ. Sau đó thì cả dòng họ, mọi người đều tự hào và hãnh diện về tôi", Phạm Phương Thảo nói.