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Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niên

Chủ nhật, 10:29 28/06/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Phạm Phương Thảo ở tuổi 43 đã được phong tặng danh hiệu NSND. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng giọng hát mượt mà, sâu lắng.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 1.Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2

GĐXH - NSND Phạm Phương Thảo quê Nghệ An ở tuổi ngoài 40 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên biệt phủ 8.000m2.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 2.
Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 3.
Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 4.
Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 5.

NSND Phạm Phương Thảo mới đây có chuyến đi Úc cùng chồng. Ở tuổi trung niên, nữ NSND xứ Nghệ gây chú ý bởi sắc vóc trẻ trung.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 6.

NSND Phạm Phương Thảo từng thu hút sự chú ý với khán giả khi là nữ nghệ sĩ trẻ nhất được tặng danh hiệu NSND cao quý đợt 10 vào năm 2024.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 7.

Nữ ca sĩ nổi danh với khán giả qua nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng về dòng nhạc dân gian. Những sản phẩm nổi bật có thể nhắc đến như: Album "Một chút tâm tình", MV "Bài ca thống nhất" hay MV "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ"...

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 8.

Thành công trong dòng nhạc quê hương trữ tình nên khán giả cũng quan tâm đến đời thực của cô. Mới đây, nữ NSND trẻ tuổi tiết lộ cô được cả dòng họ ở quê tự hào.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 9.

Ngay từ khi được nhận danh hiệu NSƯT từ cách đây nhiều năm, cô đã được người thân hãnh diện. "Tôi thông báo cho cha mẹ và thấy họ rất vui mừng, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở họ. Sau đó thì cả dòng họ, mọi người đều tự hào và hãnh diện về tôi", Phạm Phương Thảo nói.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 10.

Không chỉ tài năng, nữ NSND còn sở hữu nhan sắc trẻ đẹp và vóc dáng thanh mảnh.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 11.

Bí quyết có được vóc dáng như hiện tại của Phạm Phương Thảo chính là lao động chăm chỉ và ăn uống khoa học.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 12.

Nhờ vận động nhiều nên Phạm Phương Thảo giữ được sắc vóc trẻ đẹp ở tuổi 43.

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 13.

Bí quyết nữa của Phạm Phương Thảo chính là giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Đó là cách tốt nhất để cô luôn trẻ trung và tươi tắn, căng tràn sức sống.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 ở Nghệ An. Nữ ca sĩ trưởng thành từ đoàn ca múa kịch Hương Sen ở quê nhà. Năm 2003, cô đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và được giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Ngoài ca hát, cô sáng tác nhiều ca khúc như: Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Trăng sáng một mình...

Sắc vóc NSND Phạm Phương Thảoở tuổi trung niên, sở hữu biệt phủ 8.000m² - Ảnh 14.Cháu gái Phạm Phương Thảo ngủ gật vì đóng MV Tết quá mệt

GiadinhNet - Nữ ca sĩ Phạm Phương Thảo chính thức phát hành MV "Em ra phố ngày Xuân", một sáng tác mới của chính cô mừng Tết Nguyên đán.

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