Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niên
GĐXH - Phạm Phương Thảo ở tuổi 43 đã được phong tặng danh hiệu NSND. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng giọng hát mượt mà, sâu lắng.
NSND Phạm Phương Thảo mới đây có chuyến đi Úc cùng chồng. Ở tuổi trung niên, nữ NSND xứ Nghệ gây chú ý bởi sắc vóc trẻ trung.
Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 ở Nghệ An. Nữ ca sĩ trưởng thành từ đoàn ca múa kịch Hương Sen ở quê nhà. Năm 2003, cô đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và được giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Ngoài ca hát, cô sáng tác nhiều ca khúc như: Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Trăng sáng một mình...
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