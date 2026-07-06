NTK Đỗ Mạnh Cường bật mí về trang phục của Hà Tăng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng
Ngay sau khi phim "Hoàng Hậu Cuối Cùng" công bố dàn diễn viên, mọi chi tiết xoay quanh vai diễn Hoàng hậu Nam Phương của Tăng Thanh Hà đều được quan tâm đặc biệt, tất nhiên là cả chuyện phục trang trong phim.
Tại buổi công bố dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà thay hai trang phục nhưng bộ váy lụa màu ngọc trai mới khiến khán giả trầm trồ ấn tượng nhất. Nhiều người đoán rằng cô sẽ mặc cổ phục nhưng cuối cùng Hà Tăng lại bước ra sân khấu trong bộ váy đầy thanh nhã.
Chỉ nhìn thoáng qua, cư dân mạng đã biết trang phục được lấy cảm hứng từ bộ váy nổi tiếng mà Hoàng hậu Nam Phương từng mặc. Trong bức ảnh ngày ấy, Hoàng hậu cuối cùng của nước Việt diện đồ của nhà mốt Dior, còn bây giờ, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà nhờ NTK Đỗ Mạnh Cường phụ trách váy áo cho cô trong sự kiện quan trọng này.
Trên trang cá nhân, NTK Đỗ Mạnh Cường kể rằng Tăng Thanh Hà đặt hàng một chiếc đầm thật đẹp, đơn giản nhưng thật sang. Cả hai đều rất run, rất lo lắng cho màn tái xuất điện ảnh của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng. Đỗ Mạnh Cường đã phác thảo 5 thiết kế và cuối cùng nữ diễn viên đã chọn mẫu váy mềm mại, tối giản mà tôn dáng.
Váy có chất liệu lụa tự nhiên màu ngọc trai, phía trước kín đáo nhưng phía sau có phần khoét lưng đầy ấn tượng. Hàng cúc ngọc trai chạy dọc theo sườn váy cũng là điểm nhấn thú vị, giúp Tăng Thanh Hà chụp ảnh ở góc nào cũng khoe được vẻ đẹp của bộ váy.
NTK Đỗ Mạnh Cường còn tiết lộ trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng , Tăng Thanh Hà sẽ mặc rất nhiều trang phục do anh thực hiện. Và Đỗ Mạnh Cường nhận thấy khó ai phù hợp với vai Hoàng hậu Nam Phương hơn Tăng Thanh Hà, mà phù hợp thế nào thì mọi người đợi xem phim sẽ rõ.
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