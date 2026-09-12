Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương

Mới đây, Hoa khôi Thu Hương gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh hội ngộ Á hậu Băng Châu. "Hai chị em đã thân thiết với nhau 31 năm kể từ cuộc thi Miss Sport 1995, lúc đó Hương là Hoa hậu và chị là Á hậu... Tuổi trẻ hai chị em ngang dọc hết các sân khấu thời trang và màn ảnh, giờ đến tuổi nhớ lại chuyện xưa rồi bàn chuyện chồng con. Mong chị em mình sẽ còn khoẻ đẹp thêm vài thập kỷ nữa để tới già vẫn có bạn tâm giao".