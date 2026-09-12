Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương
GĐXH - Hoa khôi Thu Hương ở tuổi 47, hôn nhân viên mãn và đang làm nghiên cứu sinh bằng Tiến sĩ thứ 2 về lĩnh vực y sinh và sức khỏe cộng đồng.
Thu Hương tự hào khi 2 con đã lớn và có hướng đi riêng của mình: "Nam Khánh thì thích kinh doanh, thích đầu tư và tài chính giống ba Nam. Còn Nam Anh thì thích nghiên cứu khoa học, thể thao tốc độ, kiên trì và sâu sắc".
Song song với việc học, Thu Hương cũng chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao: chơi pic, tập gym,...
Hàng ngày, Thu Hương ăn đầy đủ ba bữa, đủ nhóm chất như đạm, tinh bột, rau xanh với một lượng phù hợp, hạn chế dầu mỡ, đường... Mỗi bữa ăn, cô tập trung bổ sung nhiều rau, đặc biệt là các loại rau nhiều lá, salad để giúp cơ thể được bổ sung đủ chất xơ, nhuận tràng, cải thiện sắc tố làn da, cung cấp nhiều chất khoáng, vitamin cho cơ thể cấp độ tế bào.
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