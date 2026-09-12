Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương

Thứ bảy, 19:00 12/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoa khôi Thu Hương ở tuổi 47, hôn nhân viên mãn và đang làm nghiên cứu sinh bằng Tiến sĩ thứ 2 về lĩnh vực y sinh và sức khỏe cộng đồng.

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương - Ảnh 1.Hoa khôi Thu Hương: 'Gia đình tôi không có khái niệm con riêng - con chung'

GĐXH - "Nam Thanh sống cùng mẹ ở bên Mỹ và vào những dịp đặc biệt con luôn ở bên các em. Trong tâm trí Tom Ben, anh Nam Thanh là anh cả, chúng tôi không có khái niệm con riêng - con chung...", Hoa khôi Thu Hương chia sẻ.

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 1.

Mới đây, Hoa khôi Thu Hương gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh hội ngộ Á hậu Băng Châu. "Hai chị em đã thân thiết với nhau 31 năm kể từ cuộc thi Miss Sport 1995, lúc đó Hương là Hoa hậu và chị là Á hậu... Tuổi trẻ hai chị em ngang dọc hết các sân khấu thời trang và màn ảnh, giờ đến tuổi nhớ lại chuyện xưa rồi bàn chuyện chồng con. Mong chị em mình sẽ còn khoẻ đẹp thêm vài thập kỷ nữa để tới già vẫn có bạn tâm giao".

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 2.

Hoa khôi Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội, năm 1995, cô ghi dấu ấn khi đăng quang danh hiệu Hoa khôi Thể thao. Năm 2011, cô dự thi Hoa hậu Quý bà thế giới diễn ra ở Mỹ và đoạt giải Á hậu. Sau đó, Thu Hương tham gia mẫu ảnh rồi bén duyên với điện ảnh, truyền hình. Ngoài đóng phim, cô còn thử sức ở vai trò MC và nhanh chóng được yêu mến nhờ giọng nói truyền cảm, phong thái chuyên nghiệp.

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 3.

Không chỉ thành công, Thu Hương còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Sau khi kết hôn, Thu Hương dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm và công việc hỗ trợ chồng. Cả hai cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tạo dựng mối quan hệ xã hội vững chắc và nuôi dạy 2 con: Nam Khánh (tên thân mật là Tom) và Nam Anh (tên thân mật là Ben).

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 4.
Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 5.

Thu Hương tự hào khi 2 con đã lớn và có hướng đi riêng của mình: "Nam Khánh thì thích kinh doanh, thích đầu tư và tài chính giống ba Nam. Còn Nam Anh thì thích nghiên cứu khoa học, thể thao tốc độ, kiên trì và sâu sắc".

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, gia đình cô mới đón thành viên mới khi con trai riêng của chồng cô mới đính hôn. "Tôi coi Nam Thanh như một người con lớn của gia đình và Tom Ben rất ngưỡng mộ, yêu quý anh. Tôi thấy gia đình mình thật may mắn vì thật sự hạnh phúc khi tất cả đều yêu thương gắn bó với nhau", cô chia sẻ.

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 7.

Thu Hương cho biết gia đình cô không phân biệt con chung con riêng: "Trong tâm trí Tom Ben anh Nam Thanh là anh cả, chúng tôi không có khái niệm con riêng và con chung vì ngay từ đầu văn hoá gia đình lớn đã được xây dựng, các con luôn cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho tất cả".

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 8.

Ở tuổi 47, Thu Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống như nữ hoàng: Biệt thự trăm tỷ, sự nghiệp độc lập, chồng yêu chiều, các con khôn lớn... Nhưng cô không có kế hoạch quay lại với nghệ thuật vì hiện nay niềm đam mê của Thu Hương lại ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học về sức khỏe - dinh dưỡng - trẻ hoá tuổi sinh học.

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 9.

Thu Hương đang làm nghiên cứu sinh bằng Tiến sĩ thứ 2 về lĩnh vực y sinh và sức khỏe cộng đồng. 

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 10.

"Tôi nghĩ khi gia đình đã viên mãn, giờ là lúc tôi có thể tiếp tục niềm đam mê học thuật và đóng góp cho xã hội bằng kiến thức về lối sống để có một cộng đồng khoẻ đẹp từ gốc", cô nói.

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 11.

Khác với các phương pháp làm đẹp nhanh, phụ thuộc vào thực phẩm chức năng hay can thiệp y khoa, Khỏe đẹp từ gốc đề cao việc trở về với cơ chế tự nhiên của cơ thể: hiểu, nuôi dưỡng, tái tạo cơ thể bằng chế độ dinh dưỡng đúng, vận động đủ và tư duy lành mạnh. 

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 12.
Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 13.

Song song với việc học, Thu Hương cũng chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao: chơi pic, tập gym,...

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 14.
Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 15.
Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 16.
Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 17.

Hàng ngày, Thu Hương ăn đầy đủ ba bữa, đủ nhóm chất như đạm, tinh bột, rau xanh với một lượng phù hợp, hạn chế dầu mỡ, đường... Mỗi bữa ăn, cô tập trung bổ sung nhiều rau, đặc biệt là các loại rau nhiều lá, salad để giúp cơ thể được bổ sung đủ chất xơ, nhuận tràng, cải thiện sắc tố làn da, cung cấp nhiều chất khoáng, vitamin cho cơ thể cấp độ tế bào.

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương: Cuộc sống viên mãn và đam mê nghiên cứu - Ảnh 18.

Người đẹp cho biết trong hành trình giảm cân luôn có ông xã đồng hành, động viên. Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam là "đôi bạn cùng tiến" với vợ trong việc chăm sóc sức khỏe. Hai vợ chồng cô bên cạnh việc chú trọng ăn uống đúng cách còn thường xuyên cùng nhau đi chạy bộ, tập thể dục thể thao... Nhờ vậy, ở tuổi U50, sức khỏe tinh thần của Thu Hương luôn được đảm bảo.

 

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