Tin sao 12/9: Đăng Khôi tự tin trước Công diễn 2 'Silk Way Star 2026', siêu mẫu Thanh Hằng diện bikini gợi cảm ở tuổi U50

Thứ bảy, 17:17 12/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng
Thanh Hằng
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GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi thực hiện cảnh quay với các em thiếu nhi và tự tin cho Công diễn 2 'Silk Way Star 2026' với chủ đề văn hóa, trong khi đó siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý khi diện bikini khoe nhan sắc nóng bỏng.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bikini ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng gây chú ý khi đăng loạt ảnh bikini khi đi tắm biển. Người đẹp nhận về những lời khen cho sắc vóc ngày càng trẻ trung, quyến rũ và "lão hóa ngược".

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bikini ở tuổi U50 - Ảnh 2.

Nữ siêu mẫu lựa chọn phong cách phóng khoáng khéo léo khoe vòng eo săn chắc cùng vóc dáng cân đối.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bikini ở tuổi U50 - Ảnh 3.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh buổi quay teaser cho công diễn đầu tiên 'Silk Way Star 2026'. Theo cảm nhận của nam ca sĩ đó là sự chuyên nghiệp, và vô cùng chỉn chu của chương trình. Ê-kíp chương trình đã nghiên cứu rất kỹ về nội dung bài hát và họ quyết định trong phần mở màn của Đăng Khôi sẽ xuất hiện cùng các bé thiếu nhi ở một làng gốm. 

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bikini ở tuổi U50 - Ảnh 4.

"Chủ nhật này sẽ là Công diễn 2, chủ đề văn hóa. Tiết mục của Khôi sẽ rất đặc biệt. Mọi người cùng chờ đón và ủng hộ Khôi nhé", nam ca sĩ nhắn nhủ.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bikini ở tuổi U50 - Ảnh 5.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ khoảnh khắc đời thường trong ngày cuối tuần thể hiện thư giãn, bình dị khi đi dạo phố. 

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bikini ở tuổi U50 - Ảnh 6.

Hình ảnh trẻ trung, quyến rũ của nữ MC tràn đầy năng lượng tích cực.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bikini ở tuổi U50 - Ảnh 7.

Doanh nhân Cường Đô la đăng tải hình ảnh chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục khi đưa bà xã Đàm Thu Trang đi chơi vào dịp cuối tuần.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bikini ở tuổi U50 - Ảnh 8.

Đạo diễn Trần Lực đăng tải bức ảnh chụp lúc anh 20 tuổi ngồi chơi đàn, được bố của anh chụp lại. Năm 1983, khi ở tuổi 20, Trần Lực có vai diễn đầu đời trong phim "Sẽ đến một tình yêu" đóng cùng nghệ sĩ Phương Thanh và Như Quỳnh.

(Ảnh FB nhân vật)

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