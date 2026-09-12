Tin sao 12/9: Đăng Khôi tự tin trước Công diễn 2 'Silk Way Star 2026', siêu mẫu Thanh Hằng diện bikini gợi cảm ở tuổi U50

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh buổi quay teaser cho công diễn đầu tiên 'Silk Way Star 2026'. Theo cảm nhận của nam ca sĩ đó là sự chuyên nghiệp, và vô cùng chỉn chu của chương trình. Ê-kíp chương trình đã nghiên cứu rất kỹ về nội dung bài hát và họ quyết định trong phần mở màn của Đăng Khôi sẽ xuất hiện cùng các bé thiếu nhi ở một làng gốm.

