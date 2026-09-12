Đời thực kín tiếng của nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Mùa hè năm ấy'

Thứ bảy, 19:01 12/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nam diễn viên Trọng Lân đang thu hút sự quan tâm của khán giả qua vai Tùng trong phim "Mùa hè năm ấy", nhân vật đang nhiều tranh cãi trên mạng xã hội bởi diễn biến tâm lý phức tạp.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 1.

Diễn viên Trọng Lân tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Lân (SN 1993), được khán giả biết đến khi xuất hiện trong một số dự án phim truyền hình ăn khách trên sóng truyền hình VTV. Nam diễn viên thường được gắn mắc "trai hư" khi xuất hiện trong nhiều bộ phim: "Quỳnh búp bê", "Người phán xử", "Hoa hồng trên ngực trái", "Cô gái nhà người ta",... với hình tượng bất cần, hư hỏng,...

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 2.

Cho đến khi góp mặt trong "Lối về miền hoa", nam diễn viên 9X đã có cơ hội thay đổi hình ảnh. Nhưng rồi, đến với vai Khải trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Trọng Lân lại về với hình ảnh trai hư.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 3.

Trọng Lân từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong bộ phim "Người phán xử". Đây là một vai diễn nhỏ, ít khán giả nhớ đến xong lại có ý nghĩa đặc biệt với chàng diễn viên vì đây là lần đầu tiên Trọng Lân xuất hiện trên truyền hình.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 4.

Vai Phong "Cấn" trong phim "Quỳnh búp bê" giúp tên tuổi Trọng Lân đến gần hơn với khán giả. Hình ảnh một chàng công tử hống hách với cả thiên hạ nhưng lại dịu dàng trước một cô gái khiến cho vai diễn Phong của Trọng Lân gây ấn tượng với khán giả. Đây cũng chính là vai diễn đưa tên tuổi của Trọng Lân đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 5.

Góp mặt trong bộ phim "Cầu vồng ở phía chân trời", Trọng Lân vào vai Tuấn là một ông bố đơn thân, chủ một quán pub, tính cách trẻ con, mải chơi và vô tâm. Tuy nhiên, Tuấn đã học cách trưởng thành và chào đón hạnh phúc mới bên người mình yêu.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 6.

Trong bộ phim "Cách em 1 milimet", Trọng Lân khiến khán giả bất ngờ khi vào vai Đức - chàng trai đầy sẻ chia, yêu thương với nhóm bạn thân trong "Đại bản doanh". 

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 7.

Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính, ấn tượng. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai kiểu hot boy Hàn Quốc và phong cách thời trang trẻ trung, bắt mắt.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 8.

Về đời tư, cuối tháng 2/2025, nam diễn viên Trọng Lân và bạn gái hotgirl đã tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư, với sự tham gia của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Bạn đời của Trọng Lân là Huyền Trang, sinh năm 1999, là người sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 9.

Sau 4 tháng kết hôn, Trọng Lân đã chia sẻ tin vui vợ anh đang mang thai con đầu lòng. Thời điểm nam diễn viên vào vai ông bố trên phim cũng là thời điểm biết tin vợ có bầu, đó là một cảm xúc thú vị của Trong Lân khi lần đầu được làm ông bố trong phim lẫn ngoài đời cùng lúc.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 10.

Tháng 8/2025, diễn viên Trọng Lân đã hạnh phúc thông báo con trai đầu lòng đã ra đời. Vừa qua, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh cùng con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 11.

Không còn là hình ảnh công tử ăn chơi hay những vai chính diện quen thuộc, Trọng Lân trở lại màn ảnh nhỏ với "Mùa hè năm ấy" trong một tâm lý phức tạp hơn - chàng trai mang vỏ bọc lịch thiệp nhưng ẩn giấu vô số toan tính.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 12.

Khán giả bất ngờ với vai Tùng của Trọng Lân trong "Mùa hè năm ấy". Khác hẳn các vai diễn công tử ăn chơi, hư hỏng, lần này, nam diễn viên hoàn toàn "lột xác" với vẻ ngoài chững chạc, thành công. Chia sẻ trên Thời báo VTV, nam diễn viên tiết lộ đã đeo thêm một chiếc kính – đó là cách trực tiếp giúp tôi giảm bớt sự sắc sắc trong ánh mắt trên màn ảnh. Bên cạnh đó, đội tóc giả dài hơn để thay đổi diện mạo.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 13.

Vai Tùng của Trọng Lân cũng đang vấp nhiều tranh cãi từ khán giả. Từ một chàng trai hòa đồng với các bạn khi còn đi học cấp 3, Tùng đã trở thành một người hoàn toàn khác. Nhân vật Tùng càng về sau, khi trải qua mọi chuyện và Tùng nhận ra mình không thể có được tình cảm đáp lại, sự hiếu thắng đã nổi lên và chi phối toàn bộ suy nghĩ cũng như hành động của anh ta. Nhân vật Tùng thể hiện tính toán, mưu mẹo khiến khán giả có ác cảm.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 14.

Theo Trọng Lân, phải có lý do gì đó đẩy Tùng vào hoàn cảnh bắt buộc phải trở thành một kẻ mưu mẹo, xấu xa. Nam diễn viên luôn bám chặt vào những mấu chốt tâm lý đó để khán giả nhìn thấy "phần người" bên trong anh ta.

Đời thực kín tiếng của diễn viên Trọng Lân trong phim Mùa hè năm ấy - Ảnh 15.

Bộ phim "Mùa hè năm ấy" đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV3. Lấy bối cảnh trải dài giữa những năm tháng thanh xuân và hiện tại sau gần một thập kỷ, "Mùa hè năm ấy" kể câu chuyện về tình bạn, tình yêu và những biến cố khi còn trên ghế nhà trường.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

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