Đời thực kín tiếng của nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Mùa hè năm ấy'

Vai Tùng của Trọng Lân cũng đang vấp nhiều tranh cãi từ khán giả. Từ một chàng trai hòa đồng với các bạn khi còn đi học cấp 3, Tùng đã trở thành một người hoàn toàn khác. Nhân vật Tùng càng về sau, khi trải qua mọi chuyện và Tùng nhận ra mình không thể có được tình cảm đáp lại, sự hiếu thắng đã nổi lên và chi phối toàn bộ suy nghĩ cũng như hành động của anh ta. Nhân vật Tùng thể hiện tính toán, mưu mẹo khiến khán giả có ác cảm.