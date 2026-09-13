Đa dạng sắc màu trong tuyển chọn ca khúc đại diện Việt Nam tại 'Eurovision Song Contest Asia 2026'

Theo VTV, "Thanh âm Việt Nam" đặt âm nhạc và quá trình đồng sáng tạo ở vị trí trung tâm. Format mới quy tụ 1 nghệ sĩ đại diện và 5 đội ngũ sáng tạo. Dưới sự định hướng chuyên môn của Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, mỗi đội sẽ đồng hành cùng nghệ sĩ để phát triển 1 ca khúc hoàn toàn mới từ những ý tưởng đầu tiên, sáng tác, sản xuất, thử nghiệm đến khi hoàn thiện âm nhạc và định hình phần trình diễn trên sân khấu.

Cùng hướng tới một sân khấu, nhưng 5 đội sẽ mở ra 5 thế giới âm nhạc khác biệt. Mỗi đội mang theo một tư duy sản xuất, một thẩm mỹ và một cách nhìn riêng về Việt Nam, để 5 tác phẩm trở thành 5 cách trả lời cho cùng một câu hỏi: Khi Việt Nam kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, thanh âm ấy sẽ vang lên như thế nào?

Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn (Ảnh: BTC)

Chương trình không đặt ra một công thức duy nhất cho “âm nhạc Việt Nam” trên sân khấu quốc tế. Chất liệu văn hóa Việt, Pop, R&B, Hip-hop, Electronic... đều có thể trở thành điểm xuất phát. Điều quan trọng nằm ở một tác phẩm đủ bản sắc để được nhận ra là Việt Nam, đủ đương đại để thuộc về hôm nay và đủ sức kết nối khi đứng cạnh những đại diện khác trên sân khấu châu Á.

Toàn bộ quá trình sáng tạo sẽ hội tụ tại "Đêm Tuyển chọn Bài hát Việt Nam" nơi các tác phẩm được trình diễn trọn vẹn trước công chúng để tìm ra lựa chọn duy nhất đại diện Việt Nam bước tới "Eurovision Song Contest Asia 2026" diễn ra vào ngày 14/11/2026 ở Thái Lan.

Các nghệ sĩ tham gia "Thanh âm Việt Nam" mang những màu sắc riêng (Ảnh: BTC)

Đêm Tuyển chọn Bài hát Việt Nam "Thanh âm Việt Nam" dự kiến phát sóng trực tiếp vào lúc 21h30 ngày 3/10 trên VTV3.

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