Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻ
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Không chỉ xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm gia đình, rau muống còn được xếp vào nhóm rau xanh giàu giá trị dinh dưỡng. Với hàm lượng chất xơ, sắt, vitamin C cùng nhiều khoáng chất thiết yếu, rau muống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Việc bổ sung loại rau này một cách hợp lý vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp cải thiện tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh lý thường gặp.
Góp phần phòng ngừa thiếu máu
Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, một trong những lợi ích nổi bật của rau muống là hàm lượng sắt tương đối dồi dào. Sắt là vi chất cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin – thành phần quan trọng của hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đi nuôi các cơ quan trong cơ thể. Khi thiếu sắt, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu máu, gây mệt mỏi, chóng mặt, giảm khả năng tập trung.
Việc ăn rau muống, đặc biệt khi kết hợp với các thực phẩm giàu vitamin C, có thể hỗ trợ tăng hấp thu sắt từ thực phẩm. Điều này đặc biệt có lợi cho những đối tượng dễ bị thiếu sắt như phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, người ăn chay hoặc người có chế độ ăn nghèo vi chất. Tuy nhiên, rau muống chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp điều trị thiếu máu khi đã được chẩn đoán.
Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh
Rau muống là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên khá phong phú. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa, giúp tăng nhu động ruột và hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể.
Việc bổ sung rau muống vào bữa ăn có thể giúp phòng ngừa táo bón, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu, đặc biệt ở những người có chế độ ăn ít rau xanh. Ngoài ra, chất xơ còn góp phần nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và cải thiện sức khỏe tiêu hóa lâu dài.
Tăng cường hệ miễn dịch
Rau muống chứa vitamin C – một chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Vitamin C tham gia vào quá trình sản xuất và hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời hỗ trợ cơ thể chống lại stress oxy hóa.
Bên cạnh đó, rau muống còn cung cấp một số khoáng chất vi lượng như kẽm và selen, có vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng miễn dịch và thúc đẩy quá trình phục hồi của cơ thể khi bị ốm. Việc ăn rau muống thường xuyên, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối, có thể giúp cơ thể tăng khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường.
Hỗ trợ sức khỏe tim mạch
Nhiều nghiên cứu cho thấy rau xanh nói chung, trong đó có rau muống, chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do. Những hợp chất này góp phần làm giảm quá trình oxy hóa cholesterol LDL – yếu tố liên quan đến xơ vữa động mạch.
Ngoài ra, rau muống là nguồn cung cấp kali – khoáng chất có vai trò điều hòa huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định. Chế độ ăn giàu kali và ít natri được khuyến khích để giảm nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Việc sử dụng rau muống hợp lý có thể hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch, đặc biệt khi kết hợp với lối sống lành mạnh.
Lưu ý khi sử dụng rau muống
Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, rau muống cần được lựa chọn và chế biến đúng cách. Rau muống trồng ở môi trường ô nhiễm hoặc không đảm bảo vệ sinh có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc tồn dư hóa chất. Vì vậy, nên chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch và nấu chín trước khi ăn.
Ngoài ra, một số người mắc bệnh gout, sỏi thận hoặc có cơ địa nhạy cảm nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn rau muống thường xuyên.
Nhìn chung, rau muống là loại rau dân dã nhưng giàu giá trị dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách và điều độ trong chế độ ăn hàng ngày.
