Loại củ màu tím giàu chất chống oxy hoá, người bị tiểu đường cần lưu ý khi ăn

Khoai lang tím giàu chất xơ, kali và anthocyanin có hoạt tính chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng nhưng người mắc tiểu đường cần chú ý khẩu phần và lượng tinh bột khi ăn.

Ăn khoai lang tím có tốt không?

Trao đổi với PV, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, khoai lang tím là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là đối với những người cần chế độ ăn đặc biệt.

Với vị ngọt tự nhiên, dễ chế biến, loại củ này thường được dùng làm món ăn sáng, bữa phụ hoặc thay thế một phần cơm trong khẩu phần hằng ngày. Không chỉ tạo màu sắc hấp dẫn cho món ăn, khoai lang tím còn cung cấp chất xơ, kali và anthocyanin sắc tố thực vật tạo nên màu tím đặc trưng.

Bổ sung khoai lang tím với lượng phù hợp có thể góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn. Tuy nhiên, để tận dụng giá trị của loại củ này, người dân cần hiểu rõ lợi ích và những điểm cần lưu ý, đặc biệt khi mắc các bệnh lý phải kiểm soát chế độ ăn như đái tháo đường.

Khoai lang tím cung cấp chất xơ, kali và anthocyanin, góp phần bổ sung dưỡng chất cho chế độ ăn uống cân bằng.

Theo Lương y Trần Đăng Tài, Phó Chủ tịch Hội Đông y (Nghệ An), khoai lang có chứa rất lớn chất xơ, kali và vitamin A, nếu ăn quá nhiều khoai lang có thể dẫn đến thừa kali trong cơ thể. Trong khi đó những người có chức năng thận kém thì sự đào thải dư thừa kali cũng kém. Kali vượt qua ngưỡng cho phép sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp sức khỏe gây ra các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, yếu tim.

Chính vì vậy, người dùng cần biết những lợi ích của khoai lang tím để không bỏ qua những công dụng cần thiết, đồng thời cũng cần phải lưu ý đến khẩu phần, cách chế biến và thể trạng cơ thể khi dung nạp loại thực phẩm này.

4 lợi ích sức khỏe đáng chú ý của khoai lang tím

1. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết khi ăn đúng cách

Khoai lang tím có màu sắc đặc trưng nhờ anthocyanin – hợp chất thực vật được quan tâm nhờ hoạt tính chống oxy hóa.

Khoai lang tím chứa chất xơ, góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Đây là một trong những lý do loại củ này có thể được đưa vào chế độ ăn cân đối, kể cả với người cần kiểm soát lượng đường trong máu.

"Tuy nhiên, khoai lang tím không phải thực phẩm giúp hạ đường huyết. Bản thân loại củ này vẫn chứa tinh bột, có thể làm tăng đường huyết sau ăn. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến, các thực phẩm ăn kèm và tình trạng sức khỏe của từng người" - BS Bình cho biết.

Vì vậy, người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn khoai lang tím nhưng cần kiểm soát lượng ăn, tính toán tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Nên ưu tiên khoai luộc hoặc hấp, hạn chế các món thêm nhiều đường, sữa đặc hay nguyên liệu giàu năng lượng.

2. Bổ sung dưỡng chất góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch

Kali trong khoai lang tím là khoáng chất cần thiết, tham gia điều hòa huyết áp và duy trì hoạt động bình thường của cơ, thần kinh. Bên cạnh đó, anthocyanin – hợp chất tạo màu tím cho loại củ này – được quan tâm nhờ hoạt tính chống oxy hóa.

Khi được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng, kết hợp rau xanh, trái cây, các loại đậu và nguồn đạm phù hợp, khoai lang tím có thể góp phần nâng cao chất lượng khẩu phần, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Người mắc tiểu đường khi ăn khoai lang tím cần kiểm soát khẩu phần và cân đối lượng tinh bột trong mỗi bữa ăn.

Dù vậy, không nên suy diễn rằng ăn khoai lang tím có thể phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tim mạch, tăng huyết áp. Người đang mắc bệnh vẫn cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp. Đặc biệt, người mắc bệnh thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali cần tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi tăng lượng thực phẩm giàu kali trong khẩu phần.

3. Hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón

Kết hợp khoai lang tím với rau xanh và thực phẩm giàu protein giúp đa dạng dinh dưỡng, cân đối khẩu phần hằng ngày.

Chất xơ là thành phần có lợi cho hệ tiêu hóa trong khoai lang tím. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần duy trì hoạt động đại tiện đều đặn.

Hiệu quả cải thiện táo bón không chỉ phụ thuộc vào một món ăn. Lượng chất xơ tổng thể, nước uống, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe đều có vai trò quan trọng. Nếu chỉ ăn khoai lang mà không bổ sung đa dạng rau củ, trái cây và các nguồn chất xơ khác, chế độ ăn vẫn có thể chưa đáp ứng nhu cầu.

Để hỗ trợ tiêu hóa, người dân nên ăn đa dạng thực phẩm, uống đủ nước phù hợp với nhu cầu cơ thể và duy trì vận động thường xuyên. Trường hợp táo bón kéo dài, đau bụng hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

4. Bổ sung hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa

Màu tím đặc trưng của khoai lang tím đến từ anthocyanin, một nhóm sắc tố thực vật có hoạt tính chống oxy hóa được ghi nhận trong các nghiên cứu. Các hợp chất này được quan tâm bởi khả năng tham gia vào những cơ chế giúp hạn chế tác động của các gốc tự do.

Đây là một ưu điểm về thành phần dinh dưỡng của khoai lang tím. Tuy nhiên, cần phân biệt hoạt tính chống oxy hóa được ghi nhận trong nghiên cứu với hiệu quả thực tế ở người. Hiện không nên khẳng định ăn khoai lang tím trực tiếp giúp làm trắng da, ngăn ngừa bệnh tật hoặc làm chậm quá trình lão hóa.

Để chăm sóc sức khỏe lâu dài, điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và hạn chế những thói quen có hại.

Những lưu ý khi bổ sung khoai lang tím vào thực đơn

Với màu sắc tự nhiên, khoai lang tím có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau để thay đổi khẩu vị.

Khoai lang tím có nhiều ưu điểm về dinh dưỡng nhưng vẫn là nguồn cung cấp tinh bột. Vì vậy, không nên ăn quá nhiều trong cùng một bữa hoặc mặc định rằng khoai lang có thể thay thế mọi nguồn tinh bột khác mà không cần điều chỉnh khẩu phần.

Khi chế biến, nên ưu tiên luộc hoặc hấp, kết hợp khoai với rau xanh và thực phẩm giàu protein như cá, trứng, thịt nạc hoặc các loại đậu. Nếu dùng khoai lang thay cơm hay một nguồn tinh bột khác, cần cân đối lượng ăn để phù hợp với nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe.

Theo BS. Doãn Thị Tường Vi, chuyên khoa Dinh dưỡng, người bệnh đái tháo đường có thể giảm cơm, tăng tỷ lệ khoai lang trong giai đoạn ăn kiêng nhưng vẫn phải ăn kèm thực phẩm giàu protein, rau quả tươi để đảm bảo khẩu phần ăn cân đối dinh dưỡng. Những người thừa cân hoặc mắc bệnh tim nên giữ mức tiêu thụ ở mức tối thiểu, 2-3 lần mỗi tuần.

Các bác sĩ cho biết, đối với người mắc đái tháo đường, việc lựa chọn thực phẩm cần dựa trên tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn, khả năng kiểm soát đường huyết và hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Người mắc bệnh thận cần lưu ý lượng kali nếu đang được chỉ định hạn chế khoáng chất này.

Khoai lang tím có thể là lựa chọn hữu ích để làm phong phú thực đơn hằng ngày. Tuy nhiên, không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào có thể thay thế chế độ ăn cân bằng, lối sống lành mạnh hoặc phác đồ điều trị bệnh.

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