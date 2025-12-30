Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn
GĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
Canh khoai tây nấu rau cần đang trở thành món ăn được nhiều người tìm kiếm và chia sẻ vì cách nấu đơn giản, vị thanh mát, dễ ăn. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, dù là món canh quen thuộc trong bữa cơm gia đình, sự kết hợp của món ăn này không hẳn là phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là một số nhóm có bệnh nền.
Canh khoai tây nấu rau cần: Bộ đôi giàu dinh dưỡng nhưng không vô hại
Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng – Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) cho biết: Khoai tây là thực phẩm cung cấp tinh bột, vitamin C, vitamin B6 và kali, giúp bổ sung năng lượng và hỗ trợ hoạt động cơ bắp. Trong khi đó, rau cần chứa nhiều chất xơ, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu và giúp thanh nhiệt.
Theo TS Giang, khi khoai tây kết hợp với rau cần nước sẽ tạo nên món canh thanh nhẹ, ít chất béo, dễ ăn và dễ tiêu. Nhờ kết cấu mềm, món này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người gặp khó khăn khi nhai nuốt hoặc cần chế độ ăn nhẹ nhàng. Khoai tây được ninh nhừ cùng rau cần nước không chỉ hạn chế dầu mỡ mà còn giúp bổ sung năng lượng từ tinh bột, chất xơ và một số vi chất có lợi từ rau xanh.
Dù vậy, TS Giang cũng lưu ý rằng món ăn này hầu như không đáp ứng đủ nhu cầu protein cho cơ thể. Cả khoai tây lẫn rau cần nước đều không phải nguồn cung cấp đạm đáng kể. Nếu sử dụng thường xuyên như một bữa chính, nhất là với người cao tuổi hoặc người mắc bệnh mạn tính, nguy cơ thiếu protein có thể xảy ra, kéo theo tình trạng sụt giảm khối cơ và suy dinh dưỡng. Chính đặc điểm dinh dưỡng này lại khiến món canh trở thành 'con dao hai lưỡi' đối với một số đối tượng.
Những ai không nên ăn món canh khoai tây nấu rau cần?
Người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn canh khoai tây nấu rau cần
Khoai tây có chỉ số đường huyết tương đối cao. Khi nấu chín, tinh bột trong khoai tây dễ chuyển hóa nhanh thành glucose, có thể làm đường huyết tăng đột ngột nếu ăn nhiều hoặc ăn thường xuyên.
Người có huyết áp thấp
Rau cần có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp. Với người huyết áp thấp, việc ăn nhiều rau cần có thể gây chóng mặt, mệt mỏi, choáng váng.
Người bị rối loạn tiêu hóa, dễ đầy hơi
Khoai tây kết hợp với rau cần – loại rau giàu chất xơ không hòa tan – có thể gây khó tiêu, chướng bụng nếu hệ tiêu hóa yếu hoặc ăn vào buổi tối.
Người đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc thuốc tim mạch
Rau cần có tác dụng lợi tiểu tự nhiên. Khi dùng cùng thuốc, có thể làm tăng đào thải nước và điện giải, gây mệt mỏi hoặc rối loạn cân bằng khoáng chất.
Người bị bệnh thận mạn
Cả khoai tây và rau cần đều chứa kali. Nếu ăn với lượng lớn, người bệnh thận có nguy cơ tăng kali máu – tình trạng có thể ảnh hưởng đến tim mạch.
Chuyên gia khuyến cáo nên ăn món canh khoai tây nấu rau cần như thế nào để tránh gây ảnh hưởng đến sức khoẻ?
TS. Lê Thị Hương Giang khuyến cáo, nếu không thuộc nhóm cần kiêng kỵ, người dùng vẫn có thể ăn canh khoai tây nấu rau cần nhưng nên:
- Ăn với lượng vừa phải, không dùng liên tục nhiều ngày
- Kết hợp cùng đạm nạc như thịt gà, cá để cân bằng dinh dưỡng
- Không nấu quá nhừ để hạn chế tăng chỉ số đường huyết
- Tránh ăn vào buổi tối muộn, đặc biệt với người hay đầy bụng
Canh khoai tây nấu rau cần là món ăn đơn giản, dễ nấu và phù hợp với nhiều người, nhưng không phải ai ăn cũng tốt. Việc hiểu rõ cơ địa và tình trạng sức khỏe của bản thân là yếu tố quan trọng để lựa chọn thực phẩm an toàn, tránh những rủi ro không đáng có từ các món ăn tưởng chừng rất lành mạnh.
