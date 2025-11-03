Mới nhất
Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

Thứ hai, 14:24 03/11/2025
GĐXH - Chỉ một quyết định "vì con vì cháu", cuộc sống nghỉ hưu thanh thản ấy đã biến thành những tháng ngày đầy nước mắt và tổn thương.

Ở tuổi 57, bà Tô Sở (Trung Quốc) nghĩ rằng cuộc đời mình đã bước sang giai đoạn an nhàn nhất. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, bà nghỉ hưu với mức lương hưu 5.600 NDT mỗi tháng (tương đương gần 20 triệu đồng) – đủ để sống sung túc, đi du lịch và tận hưởng tuổi già.

Nhưng chỉ một quyết định "vì con vì cháu", cuộc sống nghỉ hưu thanh thản ấy đã biến thành những tháng ngày đầy nước mắt

Nghỉ hưu tưởng an nhàn, ai ngờ "ngậm đắng nuốt cay"

Sau khi nghỉ hưu, bà Tô Sở từng sống rất vui vẻ. Không phải vướng bận chuyện gia đình, bà cùng chồng đi du lịch nhiều nơi, tham gia các lớp học cho người cao tuổi, tận hưởng đúng nghĩa hai chữ "tự do". 

Khi con trai lấy vợ, bà vẫn luôn giữ khoảng cách, không can thiệp vào cuộc sống riêng của các con.

Thế nhưng một ngày, con trai gọi điện năn nỉ mẹ đến nhà chăm cháu. Mẹ vợ của anh đang ốm, trong khi cả hai vợ chồng đều đi làm. Nghĩ đến cháu nội còn nhỏ, bà Tô Sở đành gác lại cuộc sống nhàn hạ để giúp con.

Tuy nhiên, bà không ngờ rằng, quyết định ấy lại mở đầu cho chuỗi ngày "nghỉ hưu mà chẳng khác gì đi làm toàn thời gian".

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu - Ảnh 1.

Ở xã hội hiện đại, không ít người sau khi nghỉ hưu lại rơi vào vòng luẩn quẩn trông cháu, lo việc nhà, chịu áp lực từ con dâu, con trai. Ảnh minh họa

Bị giám sát, coi như người giúp việc

Ngay tuần đầu tiên đến nhà con trai, bà phát hiện một điều khiến mình tổn thương sâu sắc: trong phòng ăn có gắn camera. 

Con dâu giải thích rằng chỉ muốn "nhìn cháu mỗi khi đi làm", nhưng bà hiểu rằng, đó là cách con dâu giám sát mình.

"Tôi đã từ bỏ cuộc sống tự do của tuổi nghỉ hưu, đến chăm cháu với tất cả tình thương. Vậy mà con dâu không tin tưởng, coi tôi chẳng khác gì bảo mẫu," bà kể.

Mỗi ngày, bà vừa chăm cháu, vừa đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Dù mệt nhoài, bà vẫn cố chịu đựng để giữ hòa khí gia đình. 

Con trai thì bận, con dâu lại khó tính, hai mẹ con thường xuyên căng thẳng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Giọt nước tràn ly: Cháu bị cay mắt, mẹ chồng bị mắng thậm tệ

Một buổi chiều, khi bà đang nấu ăn, cháu trai khóc to trong phòng khách. Bà vội chạy ra bế cháu, phát hiện tay mình dính ớt nên có thể làm cháu bị cay mắt. 

Khi con dâu và con trai vừa về, họ không hỏi han mà lập tức quát mắng bà:"Bà làm gì để nó khóc thế này? Bà muốn hại con tôi à?"

Những lời nói lạnh lùng ấy khiến bà Tô Sở như nghẹn lại. Bà chỉ biết im lặng, vào phòng thu dọn đồ đạc và quyết định rời đi ngay trong tối hôm đó.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình thương của một người bà lại bị nghi ngờ như vậy. Tôi chăm cháu bằng cả tấm lòng, vậy mà chỉ một sự cố nhỏ, họ đã coi tôi như người dưng," bà nói.

Khi mẹ chồng chọn buông tay

Kể từ ngày rời khỏi nhà con trai, bà Tô Sở không quay lại nữa. Con dâu cũng không còn liên lạc, con trai chỉ gọi điện qua loa. 

Dù buồn, bà vẫn tự nhủ phải sống tốt, bởi "tuổi nghỉ hưu là để sống cho mình, không phải để chịu đựng ai".

Giờ đây, bà sống cùng chồng trong căn nhà nhỏ, tự do làm những điều mình thích. Bà nói, bà không còn mong chờ vào sự hiếu thuận của con cái nữa. 

Nếu một ngày không thể tự chăm sóc bản thân, bà sẵn sàng vào viện dưỡng lão hoặc thuê người giúp việc.

"Tôi hiểu ra rằng, ở tuổi này, điều quý nhất là sự bình yên. Mỗi người nên có cuộc sống riêng, đừng trói mình trong những mối quan hệ khiến bản thân đau lòng," bà chia sẻ.

Bài học sau tuổi nghỉ hưu

Câu chuyện của bà Tô Sở khiến nhiều người lớn tuổi giật mình suy ngẫm. 

Ở xã hội hiện đại, không ít người sau khi nghỉ hưu lại rơi vào vòng luẩn quẩn trông cháu, lo việc nhà, chịu áp lực từ con dâu, con trai. 

Họ hi sinh tuổi già của mình mà đôi khi chẳng nhận lại được sự thấu hiểu hay biết ơn.

Thực tế, nghỉ hưu không có nghĩa là hết giá trị. Người lớn tuổi xứng đáng được nghỉ ngơi, tận hưởng công sức cả đời lao động. Giúp con cháu là điều tốt, nhưng không nên biến sự giúp đỡ ấy thành nghĩa vụ.

Khi cha mẹ giữ được ranh giới, yêu thương nhưng không can thiệp, quan tâm nhưng không hy sinh quá mức, gia đình sẽ ít mâu thuẫn hơn. 

Bởi đôi khi, cách yêu thương con cái sâu sắc nhất chính là cho con tự lập và giữ cho mình một cuộc sống riêng.

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sứcNghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

GĐXH - Ở tuổi 70, thay vì được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, ông Lưu lại sống trong chuỗi ngày quay cuồng với việc chăm cháu và chu cấp tiền cho con.

Theo Toutiao

Như Ca (t/h)
