Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

5 cung hoàng đạo 'giả nai' đỉnh cao: Càng tỏ ra ngây thơ càng khiến người khác say mê

Thứ ba, 10:31 04/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chính nét "ngây thơ vô số tội" này lại trở thành vũ khí giúp những cung hoàng đạo này dễ dàng đạt được điều mình muốn trong cuộc sống.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Giả ngây thơ để quan sát và thăm dò

Theo mật ngữ 12 chòm sao, Xử Nữ vốn nổi tiếng với tính cách cầu toàn, tỉ mỉ và luôn hướng đến sự hoàn hảo. Trong mắt nhiều người, cung hoàng đạo này giống như một viên ngọc trai được mài giũa cẩn thận, lấp lánh, tinh tế và không tì vết.

Chính vì vậy, Xử Nữ đôi khi lựa chọn cách "giả nai" để giữ hình ảnh dịu dàng, dễ gần trong mắt người khác. 

Thực chất, họ đang âm thầm quan sát, đánh giá và tìm hiểu đối phương trước khi thật sự mở lòng. 

Chỉ khi cảm thấy an toàn, Xử Nữ mới thể hiện con người thật sâu sắc, tinh tế và cực kỳ bản lĩnh.

5 cung hoàng đạo 'giả nai' đỉnh cao: Càng tỏ ra ngây thơ càng khiến người khác say mê - Ảnh 1.

Xử Nữ đôi khi lựa chọn cách "giả nai" để giữ hình ảnh dịu dàng, dễ gần trong mắt người khác. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Ngây thơ để giữ hình ảnh hoàn hảo

Thiên Bình là cung hoàng đạo yêu cái đẹp và luôn quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình. 

Họ nhạy cảm trước lời khen chê, chỉ cần được động viên một chút, Thiên Bình sẽ nỗ lực hết mình để phát huy ưu điểm.

Chính vì mong muốn được yêu mến và công nhận, Thiên Bình thường chọn cách tỏ ra trong sáng, nhẹ nhàng và có phần "ngây thơ" để giữ vững hình ảnh hoàn hảo. 

Thế nhưng, đừng nghĩ Thiên Bình dễ bị qua mặt, đằng sau đôi mắt mơ màng ấy là bộ óc rất tỉnh táo, biết rõ mình cần gì và phải làm gì để đạt được điều đó.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Ngây thơ là bản năng tự nhiên

Trong 12 cung hoàng đạo, Song Ngư là biểu tượng của sự mộng mơ. Họ yêu cái đẹp, thích tưởng tượng và luôn muốn sống trong thế giới riêng tràn ngập màu hồng. 

Chính sự bay bổng này khiến Song Ngư lúc nào cũng toát ra vẻ hiền lành, ngây thơ, khiến ai cũng muốn che chở.

Thế nhưng, "ngây thơ" của Song Ngư không phải là giả tạo, đó là bản năng, là cách họ giữ tâm hồn trong trẻo giữa cuộc đời bộn bề. 

Họ không thích va chạm hay toan tính, chỉ cần được sống bình yên và yêu thương chân thành là đủ.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Lạnh ngoài, ngây thơ trong lòng

Nhiều người thường sợ vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần của Bọ Cạp. Nhưng ít ai biết rằng, bên trong lớp vỏ kiêu kỳ ấy là một tâm hồn cực kỳ giản đơn và trong sáng.

Bọ Cạp không "giả nai" để lấy lòng ai, bởi nét ngây thơ của họ vốn có thật. 

Khi đã quen thân, bạn sẽ thấy cung hoàng đạo này giống như một đứa trẻ, dễ thương, thẳng thắn và đôi khi hơi bướng bỉnh. 

Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài bí ẩn và nội tâm thuần khiết khiến Bọ Cạp trở nên đặc biệt thu hút trong mắt người khác.

5 cung hoàng đạo 'giả nai' đỉnh cao: Càng tỏ ra ngây thơ càng khiến người khác say mê - Ảnh 2.

Bọ Cạp không "giả nai" để lấy lòng ai, bởi nét ngây thơ của họ vốn có thật. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Ngây thơ là vũ khí níu giữ tuổi trẻ

Cự Giải luôn được biết đến là cung hoàng đạo sống tình cảm, dịu dàng và rất biết quan tâm. Họ thích phong cách tự nhiên, đơn giản, nhẹ nhàng từ cách ăn mặc đến lối sống.

Nhờ đó, Cự Giải thường mang vẻ ngoài trẻ trung, dễ mến hơn tuổi thật. 

Họ không cần trang điểm cầu kỳ hay khoác lên mình bộ cánh sặc sỡ, chỉ một nụ cười hiền là đủ khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Cự Giải có thể "tỏ ra ngây thơ" một chút để khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng sâu thẳm, họ là người rất tinh tế và biết cách nắm bắt cảm xúc người đối diện. 

Có lẽ vì thế mà cung hoàng đạo này luôn khiến người khác cảm thấy muốn được che chở, muốn ở bên cạnh mãi không rời.

5 cung hoàng đạo "giả nai" khéo đến khó tin

"Ngây thơ vô số tội" – câu nói tưởng chừng chỉ để trêu đùa lại chính là điểm đặc biệt khiến những cung hoàng đạo này tỏa sáng. 

Dù là Xử Nữ khéo léo, Thiên Bình duyên dáng, Song Ngư mộng mơ, Bọ Cạp chân thành hay Cự Giải dịu dàng, họ đều dùng nét "giả nai" đúng lúc để khiến người khác yêu quý, đồng thời giữ được sự cân bằng trong các mối quan hệ.

Đôi khi, trong thế giới phức tạp này, một chút ngây thơ lại là "liều thuốc" giúp tâm hồn nhẹ nhõm, và cũng là cách khôn ngoan để sống hạnh phúc hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuônPhá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra vốn dĩ đã mang trong mình "gen nổi loạn". Họ không thích sự rập khuôn, càng ghét bị kiểm soát, luôn muốn làm mọi thứ theo cách của riêng mình.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Chú tôi đặt 100 bàn tiệc cưới xa hoa cho con nhưng làng xóm không ai đến: Khi tiền không mua được nghĩa tình

Chú tôi đặt 100 bàn tiệc cưới xa hoa cho con nhưng làng xóm không ai đến: Khi tiền không mua được nghĩa tình

Các cung hoàng đạo nữ vụng về nhất hệ mặt trời: Càng yêu càng khiến người ta 'toát mồ hôi'

Các cung hoàng đạo nữ vụng về nhất hệ mặt trời: Càng yêu càng khiến người ta 'toát mồ hôi'

Cùng chuyên mục

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

3 con giáp được định sẵn cả đời giàu sang nhiều tiền bạc, phú quý tự tìm đến

3 con giáp được định sẵn cả đời giàu sang nhiều tiền bạc, phú quý tự tìm đến

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới 12 con giáp, mỗi năm sinh mang đến những cơ hội và thách thức riêng. Hãy khám phá mối liên hệ giữa con giáp của bạn và vận mệnh tài chính. Nhận diện con giáp của mình có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về con đường phát triển tài sản trong tương lai.

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ một quyết định "vì con vì cháu", cuộc sống nghỉ hưu thanh thản ấy đã biến thành những tháng ngày đầy nước mắt và tổn thương.

Những cung hoàng đạo nữ mạnh mẽ: Không cần đàn ông vẫn đủ bản lĩnh làm chủ cuộc đời

Những cung hoàng đạo nữ mạnh mẽ: Không cần đàn ông vẫn đủ bản lĩnh làm chủ cuộc đời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá top cung hoàng đạo nữ độc lập và bản lĩnh, không cần đàn ông vẫn sống hạnh phúc, rực rỡ theo cách riêng.

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chính những niềm vui tưởng chừng vô hại ấy lại có thể khiến cuộc sống sau khi nghỉ hưu trở nên mệt mỏi, thậm chí "tan cửa nát nhà" nếu không biết điểm dừng.

Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh

Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh

Gia đình - 1 ngày trước

Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người đàn ông thuộc các con giáp này không chỉ có phẩm chất tốt mà còn đặc biệt yêu thương vợ, quả thực là phúc khí cho người phụ nữ nào lấy họ!

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng mong khi bước vào tuổi già sẽ có một điểm tựa vững vàng nhưng với bà Lô, niềm hạnh phúc không đến từ việc dựa dẫm vào ai, mà từ chính đôi tay, ý chí và sự chủ động của mình.

Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinh

Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinh

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật hay tài năng hơn người, những cung hoàng đạo dưới đây còn toát lên sức hút đặc biệt khiến ai từng tiếp xúc cũng khó lòng quên được.

6 dấu hiệu nhận diện chính xác người giàu ảo, trông sang nhưng trong ví không có đồng nào

6 dấu hiệu nhận diện chính xác người giàu ảo, trông sang nhưng trong ví không có đồng nào

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn quanh chúng ta, không khó để bắt gặp những người "trông có vẻ giàu": ăn mặc hàng hiệu, ngồi xe xịn, check-in ở quán cà phê đắt đỏ, nói chuyện tự tin, am hiểu đủ thứ. Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện góp tiền quỹ, chia bill hay ủng hộ một chút cho hoạt động tập thể — là họ bỗng trở nên "bận điện thoại", "quên ví" hay "chuyển khoản sau nhé". Đằng sau vẻ ngoài sang trọng ấy, thật ra là một chiếc ví mỏng tang, thậm chí âm sâu trong nợ nần.

Xem nhiều

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Gia đình

GĐXH - Những người đàn ông thuộc các con giáp này không chỉ có phẩm chất tốt mà còn đặc biệt yêu thương vợ, quả thực là phúc khí cho người phụ nữ nào lấy họ!

45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnh

45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnh

Gia đình
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng
Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Gia đình
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top