Mất răng lâu năm, tiêu xương có trồng được Implant? Hiểu đúng về ghép xương trong quy trình cấy ghép

Xương hàm được duy trì mật độ và thể tích nhờ lực nhai tác động lên chân răng mỗi ngày. Khi một răng mất đi mà không được phục hồi kịp thời, vùng xương quanh đó không còn nhận kích thích cơ học cần thiết, dẫn đến tiêu xương dần theo thời gian. Hậu quả không chỉ là xương mỏng đi mà còn có thể khiến gương mặt vùng má, môi bị hóp lại, đồng thời làm xô lệch các răng kế cận, gây khó khăn cho việc ăn nhai.

Mất răng lâu năm khiến xương hàm tiêu giảm dần về thể tích và mật độ theo thời gian.

Tiêu xương có trồng Implant được không?

Câu trả lời là có thể, nhưng cần đánh giá kỹ và phải ghép xương bổ sung trước hoặc đồng thời với việc đặt trụ. Ghép xương răng là thủ thuật bổ sung vật liệu xương (tự thân hoặc vật liệu thay thế) vào vùng xương thiếu hụt. Sau một khoảng thời gian tích hợp, nền xương mới sẽ đủ dày, đủ cao và đủ mật độ để nâng đỡ trụ Implant vững chắc.

Nhờ sự phát triển của vật liệu sinh học và kỹ thuật tái tạo xương có hướng dẫn (GBR), quy trình trồng răng implant ngày nay có thể áp dụng cho nhiều trường hợp tiêu xương phức tạp mà trước đây từng được xem là khó thực hiện.

Bác sĩ sẽ chỉ định ghép xương trong các trường hợp: mất răng lâu ngày khiến xương tiêu nhiều; xương hàm vốn mỏng hoặc thấp bẩm sinh; vùng răng hàm trên phía sau nơi xoang hàm hạ thấp; tiêu xương do viêm nha chu kéo dài; hoặc xương từng tổn thương do chấn thương, can thiệp nha khoa trước đó.

Người bị tiêu xương hàm vẫn có thể trồng răng Implant được.

Quy trình ghép xương diễn ra như thế nào?

Quy trình ghép xương Implant thường gồm các bước: thăm khám và chụp CT Cone Beam 3D, lập kế hoạch điều trị, gây tê, đặt vật liệu ghép vào vùng xương thiếu hụt và khâu đóng vết thương. Sau đó, bác sĩ theo dõi quá trình lành thương và đánh giá mức độ tích hợp xương để xác định thời điểm phù hợp đặt trụ Implant.

Trong đó, phim CT Cone Beam 3D giúp bác sĩ đánh giá thể tích xương hàm, xác định vị trí các cấu trúc giải phẫu quan trọng và lựa chọn kỹ thuật ghép xương phù hợp. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch ghép xương trồng răng Implant sát với tình trạng thực tế, góp phần hạn chế những can thiệp không cần thiết.

Thời gian lành thương và chi phí ghép xương phụ thuộc vào mức độ thiếu hụt xương, kỹ thuật thực hiện và vật liệu sử dụng. Vì vậy, người mất răng lâu năm nên thăm khám sớm và cung cấp đầy đủ thông tin về bệnh lý nền, thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá và tư vấn phương án phù hợp.

Quy trình ghép xương cần được thực hiện dựa trên kế hoạch lập sẵn từ phim CT 3D.

Nền tảng nghiên cứu khoa học và năng lực điều trị Implant chuyên sâu tại Nha Khoa Nhân Tâm

Với những trường hợp tiêu xương hàm nghiêm trọng, mất răng lâu năm hoặc thiếu răng bẩm sinh, thách thức không chỉ nằm ở việc đặt trụ Implant, mà còn ở cách tái tạo nền xương và lựa chọn giải pháp phục hồi phù hợp với cấu trúc giải phẫu riêng của từng người. Đây cũng là hướng chuyên môn mà TS.BS Võ Văn Nhân – Giám đốc chuyên môn Nha khoa Nhân Tâm đã dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển.

Luận án tiến sĩ của bác sĩ Võ Văn Nhân với đề tài "Nghiên cứu cấy ghép Implant ở bệnh nhân đã ghép xương hàm sau phẫu thuật tạo hình khe hở môi và vòm miệng toàn bộ" là một trong những công trình trong nước đi sâu vào mối liên hệ giữa ghép xương và khả năng cấy ghép Implant thành công trên nền xương từng bị khiếm khuyết nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, bác sĩ còn có các công trình về tái tạo xương, cấy ghép Implant xương gò má và những kỹ thuật chuyên sâu dành cho các trường hợp tiêu xương nghiêm trọng - nơi phương pháp cấy ghép thông thường không đáp ứng đủ điều kiện điều trị.

Ca ghép xương và trồng răng Implant cho bệnh nhân không răng bẩm sinh tại Nha khoa Nhân Tâm.

Tại Nha khoa Nhân Tâm, nền tảng nghiên cứu được kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn qua hơn 30.000 ca Implant. Mỗi kế hoạch điều trị được xây dựng dựa trên tình trạng xương hàm, cấu trúc giải phẫu và nhu cầu phục hồi của từng khách hàng, hướng đến mục tiêu không chỉ thay thế răng đã mất mà còn khôi phục chức năng ăn nhai và thẩm mỹ nụ cười.

TS.BS Võ Văn Nhân tại APAC Roadshow 2026

Đây là nền tảng để Nha khoa Nhân Tâm tiếp cận từng ca điều trị một cách cá nhân hóa, đồng thời mở rộng cơ hội phục hồi răng cho những người mất răng.

Nếu đang gặp tình trạng tiêu xương hàm do mất răng lâu năm và còn băn khoăn về khả năng trồng Implant, bạn có thể đến Nha Khoa Nhân Tâm để được thăm khám, chụp phim CT 3D và tư vấn trực tiếp từ bác sĩ, từ đó xác định rõ tình trạng xương và hướng điều trị phù hợp.

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