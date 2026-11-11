Ngỡ ngàng với tấm lưng trần của Kỳ Duyên

Đáng chú ý, kiểu tóc ngắn cá tính tiếp tục là một trong những yếu tố giúp diện mạo của Kỳ Duyên thêm phần cuốn hút. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, mang đến vẻ ngoài hiện đại, có phần sắc sảo. Khi kết hợp cùng chiếc đầm đen nữ tính nhưng không kém phần táo bạo, người đẹp tạo nên hình ảnh vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.