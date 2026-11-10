Con gái út khoe ảnh trong veo tuổi 18, Quyền Linh bình luận một câu đầy cưng chiều

Thứ ba, 18:59 10/11/2026 | Đẹp
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GĐXH - Hạt Dẻ - con gái út của Quyền Linh, gây sốt với bộ ảnh trong veo tuổi 18. Bình luận đáng yêu từ nam MC khiến fans thích thú.

Con gái út khoe ảnh tuổi 18 với vẻ đẹp trong veo, Quyền Linh ngọt ngào bình luận - Ảnh 1.Con gái út nhà Quyền Linh gây chú ý trên đường phố Hàn, ảnh Instagram hút gần 100.000 lượt yêu thích

GĐXH - Ngắm bộ ảnh của Hạt Dẻ nhà Quyền Linh tại Hàn Quốc, dân tình không khỏi xuýt xoa trước style ngày càng đẹp mê của mỹ nhân 18 tuổi.

Con gái út khoe ảnh tuổi 18 với vẻ đẹp trong veo, Quyền Linh ngọt ngào bình luận - Ảnh 2.

Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) - con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo là gương mặt gen Z nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh xắn, trong trẻo cùng gu thời trang trẻ trung, sành điệu. Mới đây, Hạt Dẻ tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh mang nét cổ điển: Những lớp rèm trắng, cụm hoa sen hồng và chiếc gương tay nhỏ tạo nên bối cảnh cho loạt chân dung. 

Con gái út khoe ảnh tuổi 18 với vẻ đẹp trong veo, Quyền Linh ngọt ngào bình luận - Ảnh 3.

Trong bộ ảnh vừa chia sẻ, Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) chọn thiết kế trắng ngà với phần cổ gợi dáng yếm. Những cánh hoa vải cùng màu được xếp nổi trên thân váy, tạo điểm nhấn khi nhìn chính diện.

Con gái út khoe ảnh tuổi 18 với vẻ đẹp trong veo, Quyền Linh ngọt ngào bình luận - Ảnh 4.

Hạt Dẻ chọn layout tóc rẽ ngôi giữa, vấn một phần tóc ra sau và để hai lọn mai ôm nhẹ gương mặt. Phần makeup tông hồng tán rộng và son bóng sắc hồng đào phù hợp với bối cảnh hoa sen.

Con gái út khoe ảnh tuổi 18 với vẻ đẹp trong veo, Quyền Linh ngọt ngào bình luận - Ảnh 5.

Đây không phải concept mới lạ với các "nàng thơ" nhưng nhờ vẻ đẹp mong manh, thiếu nữ của Hạt Dẻ, bộ ảnh càng thêm phần nổi bật. Ngay dưới bài đăng, một số khán giả bình luận: "Chú Quyền Linh có hai cô con gái đáng đồng tiền bát gạo"; "Cho cô xin vía xinh gái trong veo, nhẹ nhàng của con cho bé nhà cô nhé"...

Con gái út khoe ảnh trong veo tuổi 18, Quyền Linh bình luận một câu đầy cưng chiều - Ảnh 1.

Đáng chú ý, MC Quyền Linh cũng trầm trồ bộ ảnh của con gái: "Ui xinh lắm út Dẻ yêu thương".

Con gái út khoe ảnh tuổi 18 với vẻ đẹp trong veo, Quyền Linh ngọt ngào bình luận - Ảnh 7.

Hạt Dẻ tên thật Mai Thảo Ngọc (Zoey), sinh năm 2008, vừa tốt nghiệp lớp 13 một trường quốc tế ở TP HCM hồi tháng 6. Cô thu hút chú ý với chiều cao hơn 1.7m, nét đẹp hiện đại. 

Con gái út khoe ảnh tuổi 18 với vẻ đẹp trong veo, Quyền Linh ngọt ngào bình luận - Ảnh 8.

Hạt Dẻ sở hữu phong cách thời trang đa dạng, hiện đại chuẩn Gen Z nên không ngạc nhiên khi mới 18 tuổi nhưng trang Instagram đã có gần 300 nghìn người theo dõi.

 

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