Con gái út khoe ảnh trong veo tuổi 18, Quyền Linh bình luận một câu đầy cưng chiều
GĐXH - Hạt Dẻ - con gái út của Quyền Linh, gây sốt với bộ ảnh trong veo tuổi 18. Bình luận đáng yêu từ nam MC khiến fans thích thú.
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