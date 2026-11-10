Con gái út khoe ảnh trong veo tuổi 18, Quyền Linh bình luận một câu đầy cưng chiều

Đây không phải concept mới lạ với các "nàng thơ" nhưng nhờ vẻ đẹp mong manh, thiếu nữ của Hạt Dẻ, bộ ảnh càng thêm phần nổi bật. Ngay dưới bài đăng, một số khán giả bình luận: "Chú Quyền Linh có hai cô con gái đáng đồng tiền bát gạo"; "Cho cô xin vía xinh gái trong veo, nhẹ nhàng của con cho bé nhà cô nhé"...