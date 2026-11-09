Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1

Thứ hai, 15:58 09/11/2026 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Á hậu Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan - cao 1m69, số đo ba vòng 83-60-88 cm. Với sắc vóc ngọt ngào, đời thường cô diện trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng "nàng thơ".

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 1.Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - Yến Trang - cô giáo mầm non 20 tuổi, đã xuất sắc vượt qua 24 thí sinh để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô mang đến vẻ đẹp tự tin, tài năng và nhiệt huyết, chinh phục mọi ánh nhìn trong cuộc thi.

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 2.

Trần Xuân Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan - trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 tại đêm chung kết diễn ra tối 7/11 ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Người đẹp ghi điểm ở đêm thi với phong thái trình diễn tự tin và ứng xử trọn vẹn, thông minh.

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 3.
Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 4.

Trong suốt quá trình dự thi, Khánh Linh luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 5.

Trong hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam, Khánh Linh và tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (362) là những người bạn thân thiết trong nhà chung.

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 6.
Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 7.
Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 8.

Khánh Linh cho biết cô là cháu gái Quách Ngọc Ngoan, gọi diễn viên là cậu. Khi biết tin cháu gái giành giải á hậu 1, Quách Ngọc Ngoan bày tỏ niềm vui và hãnh diện trước thành tích của cháu. Diễn viên ủng hộ Khánh Linh lấn sân nghệ thuật nếu cô có đam mê. 

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 9.
Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 10.

Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, cao 1m69, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Khánh Linh cho biết cô là thủ khoa APU năm học 2023-2024, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học và có điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.6. Cô từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. 

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 11.

Khi theo học tại BUV, Khánh Linh tiếp tục có tên trong Dean’s List năm 2025, thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành. Cô cho biết từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep. Những thành tích này gắn với thói quen tự học được hình thành từ nhỏ.

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, người đẹp có kinh nghiệm catwalk, chụp ảnh cho một số thương hiệu thời trang trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 - Ảnh 13.

Giành danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh cho biết cô mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để tiếp tục xây dựng và phát triển dự án nhân ái với mục tiêu xây dựng các thư viện thông minh giúp trẻ em ở các điểm trường khó khăn có cơ hội tiếp cận với tiếng Anh và công nghệ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

Đẹp -

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42 vẫn giữ được vóc dáng chuẩn siêu mẫu cùng gương mặt trẻ đẹp phù hợp với rất nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.