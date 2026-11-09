Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1
GĐXH - Á hậu Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan - cao 1m69, số đo ba vòng 83-60-88 cm. Với sắc vóc ngọt ngào, đời thường cô diện trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng "nàng thơ".
Trong suốt quá trình dự thi, Khánh Linh luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026.
Khánh Linh cho biết cô là cháu gái Quách Ngọc Ngoan, gọi diễn viên là cậu. Khi biết tin cháu gái giành giải á hậu 1, Quách Ngọc Ngoan bày tỏ niềm vui và hãnh diện trước thành tích của cháu. Diễn viên ủng hộ Khánh Linh lấn sân nghệ thuật nếu cô có đam mê.
Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, cao 1m69, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Khánh Linh cho biết cô là thủ khoa APU năm học 2023-2024, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học và có điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.6. Cô từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD.
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