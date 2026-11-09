Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1

Khi theo học tại BUV, Khánh Linh tiếp tục có tên trong Dean’s List năm 2025, thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành. Cô cho biết từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep. Những thành tích này gắn với thói quen tự học được hình thành từ nhỏ.