Thiều Bảo Trâm sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 32

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013. Cô là một trong những nghệ sĩ nổi bật của "Chị đẹp Đạp gió 2024", gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Hiện nữ ca sĩ đang có sự nghiệp ổn định, thăng hoa với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, ngày càng khẳng định vị thế trong showbiz Việt.

