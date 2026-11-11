Ningning (aespa) gây chú ý khi diện bikini táo bạo

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Theo MyDaily, ngày 8/11, Ningning - thành viên nhóm nhạc nữ aespa, đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân mà không kèm theo bất kỳ dòng chú thích nào.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ thần tượng xuất hiện tại một hồ bơi ngoài trời với tầm nhìn bao quát khung cảnh đô thị. Không gian thoáng đãng cùng ánh sáng tự nhiên tạo nên bầu không khí thư giãn, mang đậm màu sắc của một chuyến nghỉ dưỡng.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ningning xuất hiện tại một hồ bơi ngoài trời với tầm nhìn bao quát khung cảnh đô thị.

Đáng chú ý, Ningning lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu đen với thiết kế cổ yếm đơn giản, kết hợp cùng chiếc mũ lưỡi trai trắng. Cách phối đồ tối giản giúp nữ ca sĩ toát lên vẻ ngoài cá tính, hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ.

Trang phục cũng tôn lên vòng eo thon gọn, đường cong cơ thể và vóc dáng săn chắc của thành viên aespa. Khác với những bộ trang phục biểu diễn cầu kỳ, Ningning lần này lựa chọn phong cách thoải mái, phù hợp với không gian hồ bơi.

Trong một bức ảnh khác, nữ thần tượng khoác hờ áo choàng tắm và ngoảnh đầu nhìn về phía ống kính. Góc chụp làm nổi bật bờ vai thanh mảnh cùng thần thái cuốn hút của cô.

Loạt ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi Ningning thể hiện hình ảnh trưởng thành, tự tin và có phần táo bạo hơn so với phong cách quen thuộc.

Loạt ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi Ningning thể hiện hình ảnh trưởng thành, tự tin.

Ningning vốn được biết đến là một trong những thành viên sở hữu khả năng trình diễn nổi bật của aespa. Không chỉ gây ấn tượng với giọng hát, nữ ca sĩ còn thường xuyên thu hút sự quan tâm nhờ phong cách thời trang đa dạng, từ cá tính, năng động đến quyến rũ.

Những năm gần đây, thành viên aespa cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô không ngại thử nghiệm nhiều kiểu trang phục, cách trang điểm và phong cách tạo dáng khác nhau.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Ningning hiện tiếp tục duy trì lịch trình hoạt động cùng aespa.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Ningning hiện tiếp tục duy trì lịch trình hoạt động cùng aespa.

Theo MyDaily, nhóm nhạc đã thực hiện chuyến lưu diễn bắt đầu tại Seoul vào tháng 8, đi qua 16 địa điểm thuộc khu vực châu Á và châu Mỹ. Sau các đêm diễn này, aespa dự kiến tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ tại châu Âu từ tháng 1/2027.

Với lịch trình hoạt động quốc tế dày đặc, những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi như loạt ảnh mới nhất của Ningning cũng trở thành dịp để người hâm mộ nhìn thấy một khía cạnh khác của nữ thần tượng, bên ngoài ánh đèn sân khấu.