Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Yến Trang - cô giáo mầm non 20 tuổi, đã xuất sắc vượt qua 24 thí sinh để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô mang đến vẻ đẹp tự tin, tài năng và nhiệt huyết, chinh phục mọi ánh nhìn trong cuộc thi.
Yến Trang sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1m71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.
Trong suốt hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, cô liên tiếp ghi dấu ấn khi lọt Top 5 Đại sứ Thời trang và Thể thao, top 5 đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.
Trải qua các vòng thi khác nhau, góp mặt tại Chung kết, thay đổi lớn nhất của Yến Trang là sự tự tin. Từ một người rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây, cô đã dám bước ra khỏi “vùng an toàn”, tự tin sải bước trước đám đông và “cháy” hết mình trên sân khấu.
Qua hành trình của mình tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang bày tỏ: “Đừng ngại việc mình ít nói hay là một "tấm chiếu mới", bởi vì bằng sự kiên trì, một nền tảng tri thức vững vàng từ ghế nhà trường và sự bùng nổ đúng thời điểm, bất kỳ cô gái nào cũng có thể tỏa sáng và chạm tới những giấc mơ lớn của cuộc đời”.
Yến Trang bộc bạch: “Hoa hậu Việt Nam đã mang lại cho tôi những người bạn tuyệt vời. Bên cạnh đó, cuộc thi còn rèn cho tôi sự kỷ luật, giúp tôi khám phá ra giới hạn của bản thân để tự tin bước tiếp trên con đường trưởng thành”.
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