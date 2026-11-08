Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Chủ nhật, 10:29 08/11/2026 | Đẹp
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GĐXH - Yến Trang - cô giáo mầm non 20 tuổi, đã xuất sắc vượt qua 24 thí sinh để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô mang đến vẻ đẹp tự tin, tài năng và nhiệt huyết, chinh phục mọi ánh nhìn trong cuộc thi.

Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - Cô giáo mầm non Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.

Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Yến Trang, 20 tuổi, vượt qua 24 thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ở Đồ Sơn tối 7/11. Với danh hiệu cao nhất, cô nhận vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.
Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Yến Trang sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1m71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng. 

Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.
Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Trong suốt hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, cô liên tiếp ghi dấu ấn khi lọt Top 5 Đại sứ Thời trang và Thể thao, top 5 đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.

Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.
Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Trải qua các vòng thi khác nhau, góp mặt tại Chung kết, thay đổi lớn nhất của Yến Trang là sự tự tin. Từ một người rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây, cô đã dám bước ra khỏi “vùng an toàn”, tự tin sải bước trước đám đông và “cháy” hết mình trên sân khấu.

Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.
Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.
Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 10.
Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 11.

Qua hành trình của mình tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang bày tỏ: “Đừng ngại việc mình ít nói hay là một "tấm chiếu mới", bởi vì bằng sự kiên trì, một nền tảng tri thức vững vàng từ ghế nhà trường và sự bùng nổ đúng thời điểm, bất kỳ cô gái nào cũng có thể tỏa sáng và chạm tới những giấc mơ lớn của cuộc đời”.

Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 12.
Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 13.

Yến Trang bộc bạch: “Hoa hậu Việt Nam đã mang lại cho tôi những người bạn tuyệt vời. Bên cạnh đó, cuộc thi còn rèn cho tôi sự kỷ luật, giúp tôi khám phá ra giới hạn của bản thân để tự tin bước tiếp trên con đường trưởng thành”.

Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 14.

Yến Trang trong tà áo dài Việt Nam.

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