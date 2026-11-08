Nhan sắc Yến Trang - cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Qua hành trình của mình tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang bày tỏ: “Đừng ngại việc mình ít nói hay là một "tấm chiếu mới", bởi vì bằng sự kiên trì, một nền tảng tri thức vững vàng từ ghế nhà trường và sự bùng nổ đúng thời điểm, bất kỳ cô gái nào cũng có thể tỏa sáng và chạm tới những giấc mơ lớn của cuộc đời”.