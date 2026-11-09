Kwon Eunbi khoe nhan sắc ngọt ngào trong loạt ảnh mùa thu

Theo MyDaily, ngày 6/11, Kwon Eunbi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Tạm biệt mùa thu". Trong những hình ảnh được chia sẻ, cựu thành viên IZ*ONE lựa chọn phong cách thời trang mang đậm không khí mùa thu với cách phối đồ đơn giản nhưng tinh tế.

Kwon Eunbi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội kèm dòng trạng thái ngắn gọn.

Nữ ca sĩ diện áo len cổ chữ V màu đỏ tím, kết hợp cùng áo thun trắng dài tay bên trong. Cách phối trang phục nhiều lớp không chỉ phù hợp với tiết trời se lạnh mà còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Để hoàn thiện tổng thể, Kwon Eunbi lựa chọn chân váy ngắn màu đen cùng đôi boots cao cổ đồng màu. Chi tiết tất xám được phối bên trong boots tạo điểm nhấn thú vị, giúp bộ trang phục thêm phần cá tính.

Để hoàn thiện tổng thể, Kwon Eunbi lựa chọn chân váy ngắn màu đen cùng đôi boots cao cổ đồng màu.

Đáng chú ý, thiết kế chân váy ngắn khéo léo tôn lên đôi chân thon dài và vóc dáng cân đối của nữ thần tượng. Không cần trang phục cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, Kwon Eunbi vẫn ghi điểm nhờ thần thái tự tin cùng nhan sắc rạng rỡ.

Khác với hình ảnh quyến rũ, nóng bỏng thường thấy trên sân khấu, Kwon Eunbi trong loạt ảnh lần này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Sự kết hợp giữa những gam màu đặc trưng của mùa thu cũng giúp nữ ca sĩ tạo nên phong cách vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Kwon Eunbi được biết đến là một trong những nữ thần tượng Hàn Quốc có phong cách thời trang đa dạng. Cô thường xuyên làm mới hình ảnh, từ nữ tính, ngọt ngào đến cá tính và quyến rũ.

Kwon Eunbi được biết đến là một trong những nữ thần tượng Hàn Quốc có phong cách thời trang đa dạng.

Trước khi hoạt động solo, Kwon Eunbi từng là thành viên nhóm nhạc nữ IZ*ONE. Sau khi nhóm kết thúc hoạt động, cô chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ solo vào năm 2021. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua các ca khúc như Underwater và The Flash, đồng thời được đánh giá cao nhờ khả năng trình diễn.

Hiện Kwon Eunbi đang chuẩn bị cho album tiếp theo, tiếp tục hành trình phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân. Bên cạnh đó, vào tháng 10 vừa qua, nữ ca sĩ còn được bổ nhiệm làm đại sứ tuyên truyền phòng chống tội phạm tình dục trên không gian mạng của Sở Cảnh sát Geumcheon.

Trong thời gian tới, cô dự kiến tham gia các video tuyên truyền và chiến dịch trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này.