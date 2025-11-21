Mất răng số 7 và hậu quả khó lường! Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu?

Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, xong việc mất răng số 7 sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề răng miệng, sức khỏe khác mà nhiều người không lường được.

Do đó, việc điều trị cần được tiến hành nhanh chóng và lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu, bền vững, chắc chắn nhất để không chỉ hồi phục răng số 7 mà còn giữ sự ổn định cho cả hàm răng.

Hiện nay, trồng răng Implant được xem là phương pháp tối ưu để phục hồi mất răng đã mất có chức năng, thẩm mỹ gần như răng thật. Tuy nhiên, giữa vô vàn nha khoa và hàng trăm dòng trụ Implant, nhiều người mất răng loay hoay không biết chọn sao cho đúng.

Vậy trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu tiền và có đáng để đầu tư hơn các phương pháp truyền thống?

Khách hàng phục hồi mất răng cửa, mất răng số 6.7 bằng phương pháp Implant thay thế cho cầu răng sứ tại nha khoa Dr. Care

Mất răng số 7 - 1 răng nhưng ảnh hưởng cả hệ tiêu hóa

Thực tế, theo các bác sĩ, chuyên gia răng hàm mặt, việc mất răng số 7 sẽ gây ra nhiều hệ lụy không chỉ cho răng hàm mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống cơ quan tiêu hóa, sức khỏe toàn thân lẫn tinh thần.

Do đó, việc nhiều người bỏ qua hoặc chần chừ việc trồng lại răng 7 vì chưa hiểu rõ nguy cơ do việc mất răng 7 gây ra là điều đáng báo động.

- Lực ăn nhai suy giảm mạnh, thức ăn không được nghiền đủ dẫn đến các cơ quan tiêu hóa phải hoạt động vất vả hơn, dễ dẫn đến các bệnh đau dạ dày, đau bao tử, khó hấp thu chất dinh dưỡng, suy giảm sức khỏe tổng quát.

- Hiện tượng tiêu xương hàm ở vùng mất răng diễn ra nhanh chóng trong vòng 6 - 12 tháng, do không có lực tác động khiến xương hàm bị tiêu, teo nướu, hóp má, lão hóa sớm hơn tuổi thật.

- Lệch, nghiêng, trồi các răng kế cận và răng đối diện răng đã mất, do xương hàm vùng mất răng tiêu đi, gây ảnh hưởng đến xương, xoang hàm, tệ nhất có thể gây lệch mặt, lệch khớp thái dương hàm do ăn nhai 1 phía lâu ngày.

- Nguy cơ mắc các bệnh lý răng miệng như viêm nướu, viêm nha chu… tăng cao do thức ăn kẹt vào các khoảng hở.

- Suy giảm sức khỏe tổng quát do khó ăn uống, ít hấp thu chất dinh dưỡng, mệt mỏi, kém tập trung do bị đau, nhức, lo lắng khi ăn nhai bằng các răng còn lại.

Bác sĩ tại nha khoa chuyên sâu trồng răng Implant cho người trung niên - Dr. Care cho biết: "Điều quan trọng nhất không phải là răng mất bao lâu mà là nên điều trị ngay khi có thể và chọn phương pháp bảo tồn răng, xương hàm. Tiêu xương diễn ra nhanh hơn chúng ta nghĩ. Càng chần chừ, việc điều trị càng phức tạp, chi phí càng cao và kết quả sau này cũng khó đạt tối ưu như khi phục hồi sớm".

Bác sĩ cũng khuyến khích người mất răng nên đi chụp X-quang CT 3D trước khi quyết định, bởi mỗi người có cấu trúc xương và mức độ tiêu xương khác nhau, chỉ kết quả chẩn đoán mới cho biết được chính xác trồng răng số 7 giá bao nhiêu và phương án điều trị phù hợp.

Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu? Có đáng để đầu tư hơn phương pháp truyền thống?

Giữa các phương pháp phục hồi mất răng hiện nay, trồng răng Implant được xem là giải pháp điều trị tối ưu, đặc biệt đối với các trường hợp mất răng hàm hoặc mất răng nguyên hàm.

Implant có cấu tạo tương tự như một chiếc răng thật, với trụ titanium đặt trực tiếp vào xương hàm, có độ ổn định cao, và mão sứ cứng chắc, được chế tác hài hòa với các răng thật còn lại sẽ mang lại cảm giác ăn nhai gần như răng thật, hạn chế tiêu xương hàm và bảo tồn tuổi thọ cho các răng thật còn lại.

Khác với cầu răng sứ phải mài răng thật, Implant không xâm lấn các răng bên cạnh, một trụ Implant chất lượng có thể sử dụng từ 20 năm đến trọn đời nếu được trồng đúng kỹ thuật và chăm sóc tốt.

Giá trồng răng Implant số 7 bao nhiêu phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng mà người mất răng cần lưu ý như sau:

- Loại trụ Implant được lựa chọn là yếu tố quyết định lớn nhất. Trên thị trường hiện có các dòng trụ từ trung cấp như Dentium, Osstem đến cao cấp như Nobel hay Straumann, mỗi loại sẽ có mức giá dao động từ khoảng 19 đến hơn 40 triệu đồng một trụ tùy thương hiệu và xuất xứ.

- Tình trạng xương hàm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí điều trị. Nếu mất răng số 7 đã lâu, xương hàm sẽ bị tiêu hoặc vùng xoang hạ quá thấp, người bệnh có thể cần ghép xương hoặc nâng xoang, làm chi phí tăng thêm.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn bác sĩ và nha khoa điều trị càng đặc biệt quan trọng, đặc biệt là với người trung niên và người lớn tuổi có tính chất sức khỏe, răng hàm phức tạp.

- Nha khoa chuyên sâu trồng răng Implant cho người trung niên tại Việt Nam - Dr. Care có đội ngũ bác sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học y dược trong nước, có ít nhất 7 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng răng Implant cho người trung niên và người lớn tuổi.

- Đồng thời có sự đầu tư hệ thống máy móc hỗ trợ như công nghệ định vị trồng răng Implant DCarer Navigation, lấy dấu hàm kỹ thuật số hiện đại 3Shape 3D, PIC… cùng một quy trình vô trùng chuẩn y khoa, quy trình điều trị cá nhân hóa. Chất lượng trụ Implant được sử dụng được nhập khẩu chính ngạch và chế độ bảo hành minh bạch cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo răng mới bền vững hàng chục năm.

Việc trồng răng số 7 không chỉ là phục hồi một chiếc răng đã mất, mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe lâu dài. Với người trung niên, một chiếc răng hàm khỏe mạnh có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, giúp ăn uống ngon miệng và bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng tuổi thọ, tận hưởng trọn vẹn hơn từng bữa ăn.

Răng số 7 là răng hàm lớn thứ hai, đóng vai trò chủ lực trong việc nghiền nát thức ăn và duy trì ổn định khớp cắn. Khi mất răng số 7 mà không được trồng lại sớm bằng Implant, lực nhai sẽ dồn lên các răng còn lại, đặc biệt là răng số 6 và số 8 (nếu có), làm tăng nguy cơ nứt gãy, lệch răng hoặc mất răng tiếp theo. Đồng thời, xương hàm ở vùng mất răng sẽ tiêu dần, ảnh hưởng đến cấu trúc toàn hàm. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng tiêu xương lan rộng có thể dẫn đến mất nhiều răng, buộc cô chú phải phục hình toàn hàm bằng răng giả tháo lắp hoặc trồng răng giả nguyên hàm bằng phương pháp Implant toàn hàm để khôi phục chức năng ăn nhai.

Nếu được thực hiện đúng cách, Implant răng số 7 hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả bền vững, an toàn và đáng với chi phí bỏ ra, nâng cao đời sống, tinh thần cho người trung niên.

