Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố
GĐXH - Không hổ danh từng là MC có phong cách thời trang đẹp nhất VTV, Mai Ngọc khiến không ít chị em phải xuýt xoa trước khả năng mix match đồ vừa sang trọng vừa mang đến phong cách riêng.
Bầu bí vẫn sành điệu với phong cách từ Mai Ngọc, khám phá ngay những xu hướng hot
Thời gian bầu bí là lúc chị em ít quan tâm đến hình thức và thời trang nhưng với Mai Ngọc, cô cho thấy sự chỉn chu ở mọi lúc mọi nơi. Khi mang thai con đầu lòng, cô ưu tiên lựa chọn trang phục thoải mái, tối giản nhưng vẫn phải phong cách.
Phong cách dạo phố năng động, trẻ trung
Có thể nói Mai Ngọc có phong cách thời trang khá đa dạng. Với lợi thế chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối cùng gu thẩm mỹ, Mai Ngọc gần như chưa từng gặp lỗi về mix match trang phục.
Với phong cách dạo phố, cô ưu tiên các màu sắc trung tính như: trắng, đen, xám, xanh than, mang đến sự năng động khoẻ khoắn nhưng cũng vô cùng sành điệu. Nữ MC kết hợp thêm phụ kiện đồng điệu từ mũ lưỡi trai, túi xách và giày thể thao, boot đế bệt để tạo nên tổng thể hoàn hảo cho set đồ.
Phong cách quý cô công sở sành điệu
Phong cách công sở vốn dễ mang đến sự đơn điệu, cứng nhắc và lối mòn. Trước đây, khi còn là BTV của VTV, mỗi khi lên sóng, cô phải thực hiện quy định lựa chọn đồ công sở nhưng Mai Ngọc luôn biết cách để mang lại điểm nhấn khác biệt cho set đồ. Vẫn là vest và chân váy dáng dài, Mai Ngọc thường kết hợp với áo sơ mi điệu đà, cách điệu ở cổ hoặc tay áo; chất liệu voan, ren mang đến sự mềm mại, giúp set đồ vẫn đảm bảo quy định mà không còn đơn điệu.
Ngay cả khi đi dự sự kiện, Mai Ngọc ít khi khoe vẻ gợi cảm, sexy mà ưu tiên lựa chọn phong cách kín đáo, thanh lịch.
Phong cách "bánh bèo" điệu đà
Phong cách này cũng rất dễ mang đến sự rườm rà, sến súa nếu cách lựa chọn và mix đồ không tinh tế. Là người khá chuộng mốt váy tiểu thư, Mai Ngọc chưa bao giờ làm các tín đồ thời trang thất vọng. Để tiết chế, cô thường chọn phom dáng có độ điệu vừa phải, màu sắc nhã nhặn, đơn sắc để tổng thể hài hoà, quyến rũ.
Hoa hậu quê Đà Nẵng khác lạ trong bộ ảnh cuối nămĐẹp - 9 giờ trước
GĐXH - Chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy, nơi cô khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bộ sưu tập của NTK Lê Thanh Hòa mang đến thông điệp về di sản văn hóa độc đáo.
3 loại son dưỡng môi vừa tốt vừa rẻ, có loại chỉ 50 nghìn đồng mà không thua gì hàng hiệuĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết 3 dòng son dưỡng nổi bật từ các thương hiệu được yêu thích hiện nay, có loại chỉ 50.000 đồng mà dùng không thua gì hàng hiệu.
Bí quyết làm sạch dầu trên da mặt mà nhiều người bỏ quaChăm sóc da - 1 ngày trước
Lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ da, nhưng khi tiết quá nhiều sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn và bóng nhờn. Hiểu rõ nguyên nhân và làm sạch đúng cách là chìa khóa để kiểm soát dầu hiệu quả.
Trang sức đón Tết không cần đắt hay hiếm - bởi Tết không khoe của lấp lánh mà là mở vận khí đầu nămĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Trang sức ngày Tết không chỉ để lấp lánh, không cần đắt hay hiếm - bởi vì Tết cần mở vận khí đầu năm, chỉnh lại phong thái để tinh tế, sang quý đễ được quý mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Trang sức dự tiệc cuối năm – cách tạo điểm nhấn khí chất, phong thái cho phái đẹpĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH – Tiệc cuối năm, trong không gian ánh đèn dịu khiến trang sức thành điểm nhấn tạo nên phong thái, gu thẩm mỹ của phái đẹp. Một lựa chọn tinh tế kết hợp trang phục đẹp giúp chị em trở nên sang trọng, dễ tạo thiện cảm, thể hiện gu thẩm mỹ của mình.
Một Hoa hậu Việt khoe sắc vóc khi chạm ngưỡng 30Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Lê Hoàng Phương gây chú ý với bộ ảnh tông hồng ngọt ngào nhân dịp sinh nhật 30 tuổi. Phong cách thời trang của nàng hậu luôn nhận về phản hồi tích cực từ phía công chúng.
Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip GlowĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là ba thỏi son dưỡng được nhiều tín đồ làm đẹp tin dùng trong mùa đông, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.
Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalkThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Siêu mẫu Ngọc Nga mới đây khiến khán giả bất ngờ khi một lần nữa xuất hiện trên sàn catwalk. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc lẫn kỹ năng tạo dáng của cô vẫn khiến thế hệ đàn em nể phục.
Top gel mụn hiệu quả được chuyên gia khuyên dùng trong năm 2025Đẹp - 5 ngày trước
Trong bối cảnh tình trạng mụn viêm, mụn đầu đen, mụn ẩn ngày càng phổ biến do môi trường ô nhiễm và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, tìm kiếm một sản phẩm trị mụn hiệu quả – an toàn – phù hợp nhiều loại da trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều người.
Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ LinhThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiếtThời trang
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.