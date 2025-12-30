Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố

Thứ ba, 18:03 30/12/2025 | Đẹp
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không hổ danh từng là MC có phong cách thời trang đẹp nhất VTV, Mai Ngọc khiến không ít chị em phải xuýt xoa trước khả năng mix match đồ vừa sang trọng vừa mang đến phong cách riêng.

Bầu bí vẫn sành điệu với phong cách từ Mai Ngọc, khám phá ngay những xu hướng hot

Thời gian bầu bí là lúc chị em ít quan tâm đến hình thức và thời trang nhưng với Mai Ngọc, cô cho thấy sự chỉn chu ở mọi lúc mọi nơi. Khi mang thai con đầu lòng, cô ưu tiên lựa chọn trang phục thoải mái, tối giản nhưng vẫn phải phong cách.


Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 2.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 2.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 3.

Phong cách dạo phố năng động, trẻ trung 

Có thể nói Mai Ngọc có phong cách thời trang khá đa dạng. Với lợi thế chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối cùng gu thẩm mỹ, Mai Ngọc gần như chưa từng gặp lỗi về mix match trang phục. 

Với phong cách dạo phố, cô ưu tiên các màu sắc trung tính như: trắng, đen, xám, xanh than, mang đến sự năng động khoẻ khoắn nhưng cũng vô cùng sành điệu. Nữ MC kết hợp thêm phụ kiện đồng điệu từ mũ lưỡi trai, túi xách và giày thể thao, boot đế bệt để tạo nên tổng thể hoàn hảo cho set đồ. 


Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 4.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 5.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 6.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 7.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 8.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 9.

Phong cách quý cô công sở sành điệu

Phong cách công sở vốn dễ mang đến sự đơn điệu, cứng nhắc và lối mòn. Trước đây, khi còn là BTV của VTV, mỗi khi lên sóng, cô phải thực hiện quy định lựa chọn đồ công sở nhưng Mai Ngọc luôn biết cách để mang lại điểm nhấn khác biệt cho set đồ. Vẫn là vest và chân váy dáng dài, Mai Ngọc thường kết hợp với áo sơ mi điệu đà, cách điệu ở cổ hoặc tay áo; chất liệu voan, ren mang đến sự mềm mại, giúp set đồ vẫn đảm bảo quy định mà không còn đơn điệu.

Ngay cả khi đi dự sự kiện, Mai Ngọc ít khi khoe vẻ gợi cảm, sexy mà ưu tiên lựa chọn phong cách kín đáo, thanh lịch. 

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 10.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 11.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 12.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 13.

Phong cách "bánh bèo" điệu đà

Phong cách này cũng rất dễ mang đến sự rườm rà, sến súa nếu cách lựa chọn và mix đồ không tinh tế. Là người khá chuộng mốt váy tiểu thư, Mai Ngọc chưa bao giờ làm các tín đồ thời trang thất vọng. Để tiết chế, cô thường chọn phom dáng có độ điệu vừa phải, màu sắc nhã nhặn, đơn sắc để tổng thể hài hoà, quyến rũ. 

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 14.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 15.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 16.

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố - Ảnh 17.

Hôn nhân viên mãn của MC Mai Ngọc sau một năm lên xe hoa với thiếu gia Bắc NinhHôn nhân viên mãn của MC Mai Ngọc sau một năm lên xe hoa với thiếu gia Bắc Ninh

GĐXH - MC Mai Ngọc đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào kỷ niệm một năm ngày cưới bên chồng thiếu gia Bắc Ninh. Sau đổ vỡ, Mai Ngọc đang có hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai nhỏ.

MC Mai Ngọc ngọt ngào bên ông xã kỷ niệm 1 năm ngày cướiMC Mai Ngọc ngọt ngào bên ông xã kỷ niệm 1 năm ngày cưới

GĐXH - Nhân dịp tròn một năm về chung nhà, MC Mai Ngọc đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.


 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hoa hậu quê Đà Nẵng khác lạ trong bộ ảnh cuối năm

Hoa hậu quê Đà Nẵng khác lạ trong bộ ảnh cuối năm

Đẹp - 9 giờ trước

GĐXH - Chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy, nơi cô khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bộ sưu tập của NTK Lê Thanh Hòa mang đến thông điệp về di sản văn hóa độc đáo.

3 loại son dưỡng môi vừa tốt vừa rẻ, có loại chỉ 50 nghìn đồng mà không thua gì hàng hiệu

3 loại son dưỡng môi vừa tốt vừa rẻ, có loại chỉ 50 nghìn đồng mà không thua gì hàng hiệu

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết 3 dòng son dưỡng nổi bật từ các thương hiệu được yêu thích hiện nay, có loại chỉ 50.000 đồng mà dùng không thua gì hàng hiệu.

Bí quyết làm sạch dầu trên da mặt mà nhiều người bỏ qua

Bí quyết làm sạch dầu trên da mặt mà nhiều người bỏ qua

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ da, nhưng khi tiết quá nhiều sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn và bóng nhờn. Hiểu rõ nguyên nhân và làm sạch đúng cách là chìa khóa để kiểm soát dầu hiệu quả.

Trang sức đón Tết không cần đắt hay hiếm - bởi Tết không khoe của lấp lánh mà là mở vận khí đầu năm

Trang sức đón Tết không cần đắt hay hiếm - bởi Tết không khoe của lấp lánh mà là mở vận khí đầu năm

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Trang sức ngày Tết không chỉ để lấp lánh, không cần đắt hay hiếm - bởi vì Tết cần mở vận khí đầu năm, chỉnh lại phong thái để tinh tế, sang quý đễ được quý mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trang sức dự tiệc cuối năm – cách tạo điểm nhấn khí chất, phong thái cho phái đẹp

Trang sức dự tiệc cuối năm – cách tạo điểm nhấn khí chất, phong thái cho phái đẹp

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH – Tiệc cuối năm, trong không gian ánh đèn dịu khiến trang sức thành điểm nhấn tạo nên phong thái, gu thẩm mỹ của phái đẹp. Một lựa chọn tinh tế kết hợp trang phục đẹp giúp chị em trở nên sang trọng, dễ tạo thiện cảm, thể hiện gu thẩm mỹ của mình.

Một Hoa hậu Việt khoe sắc vóc khi chạm ngưỡng 30

Một Hoa hậu Việt khoe sắc vóc khi chạm ngưỡng 30

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Lê Hoàng Phương gây chú ý với bộ ảnh tông hồng ngọt ngào nhân dịp sinh nhật 30 tuổi. Phong cách thời trang của nàng hậu luôn nhận về phản hồi tích cực từ phía công chúng.

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là ba thỏi son dưỡng được nhiều tín đồ làm đẹp tin dùng trong mùa đông, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Siêu mẫu Ngọc Nga mới đây khiến khán giả bất ngờ khi một lần nữa xuất hiện trên sàn catwalk. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc lẫn kỹ năng tạo dáng của cô vẫn khiến thế hệ đàn em nể phục.

Top gel mụn hiệu quả được chuyên gia khuyên dùng trong năm 2025

Top gel mụn hiệu quả được chuyên gia khuyên dùng trong năm 2025

Đẹp - 5 ngày trước

Trong bối cảnh tình trạng mụn viêm, mụn đầu đen, mụn ẩn ngày càng phổ biến do môi trường ô nhiễm và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, tìm kiếm một sản phẩm trị mụn hiệu quả – an toàn – phù hợp nhiều loại da trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều người.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.

Xem nhiều

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang
'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang
Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Đẹp
Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top