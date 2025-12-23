Mới nhất
Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Thứ ba, 10:28 23/12/2025
An Trần
An Trần
GĐXH - Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh thời trang mang phong cách gợi cảm hiếm thấy. Không chỉ khán giả, ngay cả ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ cũng có phản ứng hài hước khiến dân mạng thích thú.

Mới đây, Võ Hạ Trâm khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh thời trang theo phong cách quyến rũ trên trang cá nhân. Khác với hình ảnh kín đáo, nhẹ nhàng thường thấy, nữ ca sĩ xuất hiện đầy tự tin trong những thiết kế tôn dáng, khoe trọn đường cong một cách tinh tế.

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra' - Ảnh 1.

Võ Hạ Trâm gây bất ngờ với tạo hình quyến rũ, khác hẳn hình ảnh quen thuộc trước đây.

Trong bộ hình, Võ Hạ Trâm diện váy ôm sát với các chi tiết cut-out khéo léo ở phần eo và ngực, kết hợp cùng chất liệu voan mỏng tạo cảm giác mềm mại, bay bổng. Phần váy xẻ cao giúp tôn đôi chân thon dài, trong khi mái tóc xoăn nhẹ thả tự nhiên và lối trang điểm sắc sảo mang đến diện mạo trưởng thành, hiện đại cho nữ ca sĩ.

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra' - Ảnh 2.

Thiết kế ôm sát và chi tiết cut-out tinh tế giúp nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng sau sinh.

Bên cạnh loạt ảnh, Võ Hạ Trâm còn khiến người hâm mộ bật cười khi chia sẻ phản ứng của ông xã. Nữ ca sĩ viết dí dỏm: "Dù là truyền thống hay hiện đại, kín đáo hay gợi cảm, người phụ nữ luôn có sự cuốn hút theo cách riêng. Hãy quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh mình mỗi ngày, đừng như ông chồng tui, coi xong bộ hình hỏi: 'Ủa ai giống em vậy? AI hả?'".

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách tương tác hài hước, gần gũi của vợ chồng Võ Hạ Trâm. Không ít người thừa nhận họ cũng "nhận không ra" nữ ca sĩ trong loạt ảnh mới bởi diện mạo quá khác lạ và cuốn hút.

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra' - Ảnh 3.

Chia sẻ hài hước của Võ Hạ Trâm về phản ứng “nhận không ra vợ” của ông xã khiến dân mạng thích thú.

Sau khi sinh con, Võ Hạ Trâm vẫn duy trì vóc dáng cân đối nhờ chế độ sinh hoạt khoa học và tinh thần tích cực. Nữ ca sĩ lựa chọn ăn uống điều độ, tập luyện đều đặn thay vì các phương pháp giảm cân khắc nghiệt, giúp cô vừa giữ được hình thể, vừa đảm bảo sức khỏe.

Ở tuổi U40, Võ Hạ Trâm đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng người Ấn Độ và hai con nhỏ. Dù bận rộn với gia đình, nữ ca sĩ vẫn đều đặn hoạt động nghệ thuật, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại: tự tin, yêu bản thân và giàu năng lượng tích cực.

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra' - Ảnh 4.

Ở tuổi U40, Võ Hạ Trâm vẫn giữ được phong độ nhan sắc và tinh thần tích cực bên gia đình nhỏ.

