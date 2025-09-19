MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV
MC Thảo Trang, 21 tuổi, BTV của kênh Vietnam Today với IELTS 8.5 có ngoại hình xinh đẹp và giọng tiếng Anh cuốn hút.
Ngày 7/9/2025, khi kênh Vietnam Today chính thức lên sóng, khán giả ấn tượng với sự xuất hiện của gương mặt MC trẻ đầy triển vọng - Hà Thảo Trang. Ở tuổi 21, cô gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng dẫn chương trình bằng tiếng Anh lưu loát trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia của VTV.
Hình ảnh và video dẫn chương trình của nữ MC nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội, nhận được hàng ngàn lượt khen ngợi về cả "đường hình lẫn đường tiếng". Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Thảo Trang hiện là sinh viên năm 3 tại Học viện Ngoại giao.
Ngoài ngoại hình xinh đẹp, sáng sân khấu, MC Thảo Trang còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi đạt 8.5 điểm kỹ năng nói trong bài thi IELTS.
Năm 2024, Thảo Trang giành được học bổng toàn phần Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) của Chính phủ Hoa Kỳ, trị giá khoảng 30.000 USD (hơn 790 triệu VND). Với tỷ lệ chọn lọc chỉ 2%, cô đã vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt thông qua bài luận và hồ sơ xuất sắc.
Thảo Trang còn 2 lần nhận học bổng từ Nhật Bản, bao gồm chương trình trao đổi Gunma và học bổng từ tổ chức ASEAN Youth Friendship Network.
Trước khi gia nhập Vietnam Today, Thảo Trang đã tích lũy được 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và 4 năm kinh nghiệm quản lý cũng như thành lập các dự án tin tức.
Cô từng là cộng tác viên dẫn chương trình IELTS Face-Off trên VTV7 - sân chơi quen thuộc của những người trẻ đam mê tiếng Anh. Đây chính là nơi cô thể hiện khả năng dẫn dắt tự nhiên và phong cách trẻ trung, năng động.
Tại Vietnam Today , Thảo Trang đảm nhận vai trò dẫn bản tin thời sự và chuyên mục điểm tin hàng tuần về châu Á. Kỹ năng tiếng Anh của cô được khán giả khen ngợi cao với phát âm chuẩn, ngữ điệu cuốn hút, giúp bản tin trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận với khán giả quốc tế.
Bên cạnh tài năng dẫn chương trình, Thảo Trang còn gây ấn tượng với gu thời trang đa dạng. Cô yêu thích phong cách nữ tính, thanh lịch với các tông màu pastel, từ những bộ váy hoa nhẹ nhàng khi dạo phố, áo len oversized khi đi du lịch hay outfit công sở chỉn chu.
Trên trang Facebook, Thảo Trang thường xuyên chia sẻ về công việc, cảm xúc cá nhân và hành trình học tập. Cô bày tỏ niềm tự hào khi trở thành một phần của kênh Vietnam Today , đồng thời thừa nhận sự căng thẳng ban đầu.
"Tối hôm trước ở Đài ngủ trằn trọc vì tim đập thình thịch. Lần đầu nào cũng căng thẳng nhưng trộm vía cũng đã hoàn thành nhiệm vụ", MC Thảo Trang bày tỏ.
'
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa - 14 giờ trước
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Con gái đầu lòng của H'Hen NiêCâu chuyện văn hóa - 19 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê sinh thường con gái đầu lòng nặng 3kg. Vợ chồng hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho con là Harley.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 conCâu chuyện văn hóa - 22 giờ trước
Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thanh Bình vẫn miệt mài trên sàn diễn và phim trường. Phía sau ánh đèn, anh lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha đơn thân.
Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm 'osin'Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Trước khi đăng quang hoa hậu, nhiều mỹ nhân của showbiz Việt từng có cuộc sống bươn chải, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.
Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cướiCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Tròn 1 năm kết hôn, cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm vẫn giữ sự lãng mạn, ngọt ngào. Họ tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", không ngại chia sẻ niềm vui với mọi người.
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".
Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùaCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Phạm Anh Khoa trải lòng về khoảng thời gian tu ở chùa, trốn tránh mọi thứ sau biến cố. Anh thương vợ vì khi ấy một mình cô phải "chịu đòn" từ dư luận.
Hành trình 'chiến đấu' với bệnh tật của diva Hồng NhungCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Diva Hồng Nhung chia sẻ quyết định hoãn phẫu thuật ung thư vú để hoàn thành concert, vai trò của hai con song sinh, sứ mệnh lan tỏa thông điệp sức khỏe và hướng đi tương lai.
Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Trúc Mai chia sẻ cô bất ngờ khi khán giả phản ứng dữ dội về cảnh quay với Phương Oanh trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh”. “Nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân của tôi bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi”, Trúc Mai nói.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).