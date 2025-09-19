Mới nhất
MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV

Thứ sáu, 07:00 19/09/2025 | Câu chuyện văn hóa
MC Thảo Trang, 21 tuổi, BTV của kênh Vietnam Today với IELTS 8.5 có ngoại hình xinh đẹp và giọng tiếng Anh cuốn hút.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 1.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 2.

Ngày 7/9/2025, khi kênh Vietnam Today chính thức lên sóng, khán giả ấn tượng với sự xuất hiện của gương mặt MC trẻ đầy triển vọng - Hà Thảo Trang. Ở tuổi 21, cô gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng dẫn chương trình bằng tiếng Anh lưu loát trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia của VTV.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 3.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 4.

Hình ảnh và video dẫn chương trình của nữ MC nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội, nhận được hàng ngàn lượt khen ngợi về cả "đường hình lẫn đường tiếng". Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Thảo Trang hiện là sinh viên năm 3 tại Học viện Ngoại giao.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 5.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 6.

Ngoài ngoại hình xinh đẹp, sáng sân khấu, MC Thảo Trang còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi đạt 8.5 điểm kỹ năng nói trong bài thi IELTS.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 7.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 8.

Năm 2024, Thảo Trang giành được học bổng toàn phần Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) của Chính phủ Hoa Kỳ, trị giá khoảng 30.000 USD (hơn 790 triệu VND). Với tỷ lệ chọn lọc chỉ 2%, cô đã vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt thông qua bài luận và hồ sơ xuất sắc.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 9.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 10.

Thảo Trang còn 2 lần nhận học bổng từ Nhật Bản, bao gồm chương trình trao đổi Gunma và học bổng từ tổ chức ASEAN Youth Friendship Network.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 11.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 12.

Trước khi gia nhập Vietnam Today, Thảo Trang đã tích lũy được 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và 4 năm kinh nghiệm quản lý cũng như thành lập các dự án tin tức.

Cô từng là cộng tác viên dẫn chương trình IELTS Face-Off trên VTV7 - sân chơi quen thuộc của những người trẻ đam mê tiếng Anh. Đây chính là nơi cô thể hiện khả năng dẫn dắt tự nhiên và phong cách trẻ trung, năng động.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 13.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 14.

Tại Vietnam Today , Thảo Trang đảm nhận vai trò dẫn bản tin thời sự và chuyên mục điểm tin hàng tuần về châu Á. Kỹ năng tiếng Anh của cô được khán giả khen ngợi cao với phát âm chuẩn, ngữ điệu cuốn hút, giúp bản tin trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận với khán giả quốc tế.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 15.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 16.

Bên cạnh tài năng dẫn chương trình, Thảo Trang còn gây ấn tượng với gu thời trang đa dạng. Cô yêu thích phong cách nữ tính, thanh lịch với các tông màu pastel, từ những bộ váy hoa nhẹ nhàng khi dạo phố, áo len oversized khi đi du lịch hay outfit công sở chỉn chu.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 17.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 18.

Trên trang Facebook, Thảo Trang thường xuyên chia sẻ về công việc, cảm xúc cá nhân và hành trình học tập. Cô bày tỏ niềm tự hào khi trở thành một phần của kênh Vietnam Today , đồng thời thừa nhận sự căng thẳng ban đầu.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 19.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV - Ảnh 20.

"Tối hôm trước ở Đài ngủ trằn trọc vì tim đập thình thịch. Lần đầu nào cũng căng thẳng nhưng trộm vía cũng đã hoàn thành nhiệm vụ", MC Thảo Trang bày tỏ.

'

Huy Minh
