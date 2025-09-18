Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025", với thử thách chụp hình mang không khí Trung thu, Top 8 thí sinh đã rất nỗ lực để bứt phá trong chặng hành trình mang tính quyết định. Các thí sinh đều muốn chứng tỏ mình và trụ lại cuộc thi, bởi trước mắt sẽ là đêm chung kết diễn ra vào tháng 10 tới.

Ở thử thách lần này, Ái Băng - thí sinh được đánh giá cao ở các tập thi trước nhờ vóc dáng, thần thái thu hút đã không thực sự thành công. Cô có tạo hình đẹp, đậm chất Á đông nhưng chưa phát huy tốt lợi thế, biểu cảm, cách tạo dạng bị đánh giá đơn điệu, thiếu tập trung.

Ái Băng vốn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng lại gây hụt hẫng khi chỉ lặp đi lặp lại một dáng duy nhất, thiếu sự sáng tạo và năng lượng thường thấy, khiến ban giám khảo phải nhiều lần nhắc nhở.

Giám khảo nhận xét Ái Băng thiếu tập trung và lúng túng trong cách tạo dáng. Ảnh VTV

Trong vòng đánh giá và loại trừ, Ái Băng rơi vào vòng nguy hiểm cùng Mi Lan. Khi Ban giám khảo công bố loại Mi Lan, điều bất ngờ đã xảy ra khi Ái Băng xin rút lui khỏi chương trình với lý do cá nhân.

"Em xin dừng lại vì cuối tháng 10 em có kỳ thi quan trọng. Em muốn tập trung hết sức để theo đúng lộ trình đề ra. Trong tương lai, em vẫn sẽ theo đuổi việc làm người mẫu. Em tự hào vì đã đi đến tập 7 của chương trình và không hối tiếc khi phải dừng lại” - Ái Băng chia sẻ.

Trước tình huống bất ngờ, nhà sản xuất, ban giám khảo đã có những nhắc nhở, phân tích để thí sinh suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng Ái Băng vẫn khẳng định: “Đi xa với Vietnam’s Next Top Model không phải là ước mơ của em”.

Siêu mẫu Thanh Hằng đưa ra những lời khuyên cho Ái Băng. Ảnh VTV

Chính phát ngôn của Ái Băng khi coi chương trình không phải là mơ ước đã khiến giám khảo Đỗ Mạnh Cường không kìm được bức xúc: "Anh cảm giác bọn anh như trò hề ở đây. Em đi thi để ban giám khảo lựa chọn, rồi bây giờ em lại nói đây không phải sự lựa chọn của em nữa".

Quyết định của Ái Băng không chỉ khiến Ban giám khảo thất vọng mà còn để lại nhiều tiếc nuối cho Nhà sản xuất lẫn khán giả, bởi cô vốn được đánh giá là gương mặt tiềm năng có thể tiến rất xa.

Ái Băng dừng bước tại tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025" gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Ái Băng sinh năm 2005 tại Lâm Đồng, cô sở hữu chiều cao 1,78 m cùng số đo ba vòng 79-62-89 cm. Không ít khán giả từng kỳ vọng Ái Băng sẽ tiến xa, thậm chí có cơ hội chinh phục ngôi quán quân. Vì thế quyết định của thí sinh đã gây tiếc nuối và tạo những ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, cho rằng việc tham gia chương trình nhưng không nghĩ mình tiến xa và coi đó là ước mơ thì quả là một sai lầm khi để lãng phí thời gian.

Ái Băng sinh năm 2005 tại Lâm Đồng, cô sở hữu chiều cao 1,78 m cùng số đo ba vòng 79-62-89 cm.

Bên cạnh đó, không ít khán giả lại cho rằng, Ái Băng thiếu tôn trọng công sức của cả một tập thể khi chỉ còn 3 tập nữa sẽ tới chung kết. Việc Ái Băng bất ngờ xin rời khỏi cuộc thi khiến cho Ban giảm khảo bối rối, khó đưa ra quyết định bởi Ái Băng được giữ lại, còn Mi Lan mới là người phải rời khỏi nhà chung.

