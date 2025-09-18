Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Thứ năm, 15:09 18/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ái Băng trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025" gây bất ngờ với giám khảo và khán giả khi xin rời khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân.

Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025", với thử thách chụp hình mang không khí Trung thu, Top 8 thí sinh đã rất nỗ lực để bứt phá trong chặng hành trình mang tính quyết định. Các thí sinh đều muốn chứng tỏ mình và trụ lại cuộc thi, bởi trước mắt sẽ là đêm chung kết diễn ra vào tháng 10 tới.

Ở thử thách lần này, Ái Băng - thí sinh được đánh giá cao ở các tập thi trước nhờ vóc dáng, thần thái thu hút đã không thực sự thành công. Cô có tạo hình đẹp, đậm chất Á đông nhưng chưa phát huy tốt lợi thế, biểu cảm, cách tạo dạng bị đánh giá đơn điệu, thiếu tập trung.

Ái Băng vốn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng lại gây hụt hẫng khi chỉ lặp đi lặp lại một dáng duy nhất, thiếu sự sáng tạo và năng lượng thường thấy, khiến ban giám khảo phải nhiều lần nhắc nhở.

Vì sao thí sinh Vietnam's Next Top Model xin tự rút lui? - Ảnh 1.
Vì sao thí sinh Vietnam's Next Top Model xin tự rút lui? - Ảnh 2.

Giám khảo nhận xét Ái Băng thiếu tập trung và lúng túng trong cách tạo dáng. Ảnh VTV

Trong vòng đánh giá và loại trừ, Ái Băng rơi vào vòng nguy hiểm cùng Mi Lan. Khi Ban giám khảo công bố loại Mi Lan, điều bất ngờ đã xảy ra khi Ái Băng xin rút lui khỏi chương trình với lý do cá nhân.

"Em xin dừng lại vì cuối tháng 10 em có kỳ thi quan trọng. Em muốn tập trung hết sức để theo đúng lộ trình đề ra. Trong tương lai, em vẫn sẽ theo đuổi việc làm người mẫu. Em tự hào vì đã đi đến tập 7 của chương trình và không hối tiếc khi phải dừng lại” - Ái Băng chia sẻ.

Trước tình huống bất ngờ, nhà sản xuất, ban giám khảo đã có những nhắc nhở, phân tích để thí sinh suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng Ái Băng vẫn khẳng định: “Đi xa với Vietnam’s Next Top Model không phải là ước mơ của em”.

Vì sao thí sinh Vietnam's Next Top Model xin tự rút lui? - Ảnh 3.

Siêu mẫu Thanh Hằng đưa ra những lời khuyên cho Ái Băng. Ảnh VTV

Chính phát ngôn của Ái Băng khi coi chương trình không phải là mơ ước đã khiến giám khảo Đỗ Mạnh Cường không kìm được bức xúc: "Anh cảm giác bọn anh như trò hề ở đây. Em đi thi để ban giám khảo lựa chọn, rồi bây giờ em lại nói đây không phải sự lựa chọn của em nữa".

Quyết định của Ái Băng không chỉ khiến Ban giám khảo thất vọng mà còn để lại nhiều tiếc nuối cho Nhà sản xuất lẫn khán giả, bởi cô vốn được đánh giá là gương mặt tiềm năng có thể tiến rất xa.

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai? - Ảnh 3.

Ái Băng dừng bước tại tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025" gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.


Ái Băng sinh năm 2005 tại Lâm Đồng, cô sở hữu chiều cao 1,78 m cùng số đo ba vòng 79-62-89 cm. Không ít khán giả từng kỳ vọng Ái Băng sẽ tiến xa, thậm chí có cơ hội chinh phục ngôi quán quân. Vì thế quyết định của thí sinh đã gây tiếc nuối và tạo những ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, cho rằng việc tham gia chương trình nhưng không nghĩ mình tiến xa và coi đó là ước mơ thì quả là một sai lầm khi để lãng phí thời gian.

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai? - Ảnh 4.

Ái Băng sinh năm 2005 tại Lâm Đồng, cô sở hữu chiều cao 1,78 m cùng số đo ba vòng 79-62-89 cm.

Bên cạnh đó, không ít khán giả lại cho rằng, Ái Băng thiếu tôn trọng công sức của cả một tập thể khi chỉ còn 3 tập nữa sẽ tới chung kết. Việc Ái Băng bất ngờ xin rời khỏi cuộc thi khiến cho Ban giảm khảo bối rối, khó đưa ra quyết định bởi Ái Băng được giữ lại, còn Mi Lan mới là người phải rời khỏi nhà chung.

Trái ngược với "Mưa đỏ", phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàngTrái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

GĐXH - Tính đến thời điểm 10h ngày 18/9, "Mưa đỏ" đạt hơn 668 tỷ đồng doanh thu bán vé, trong khi đó "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" chỉ thu hơn 140 triệu đồng sau một tuần ra rạp.

Trúc Lam đau khổ tột cùng vì chồng vắng mặt lúc vợ cần nhấtTrúc Lam đau khổ tột cùng vì chồng vắng mặt lúc vợ cần nhất

GĐXH - Trong tập 18 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam không thể chấp nhận việc chồng vắng mặt khi cô phải làm thủ thuật bỏ thai lưu.

Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nướcHồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nước

GĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng nắm trong tay kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy trang trại lợn là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước làm cá chết hàng loạt.




T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Trúc Lam đau khổ tột cùng vì chồng vắng mặt lúc vợ cần nhất

Trúc Lam đau khổ tột cùng vì chồng vắng mặt lúc vợ cần nhất

Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nước

Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nước

Hương Tràm, Vũ, Bùi Công Nam và những ca sĩ nào sẽ góp mặt tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'?

Hương Tràm, Vũ, Bùi Công Nam và những ca sĩ nào sẽ góp mặt tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'?

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

Cùng chuyên mục

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.

Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.

Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, RHYDER, Vinh Khuất sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9.

Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết ông sẽ cố gắng kết hợp được văn hóa của Việt Nam và phương Tây trong đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam’.

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.

Xem nhiều

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Xem - nghe - đọc
Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Xem - nghe - đọc
Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc
'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top