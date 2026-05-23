MC, Á hậu Thanh Thanh Huyền kể chuyện thoát nạn khi suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi

Thứ bảy, 15:35 23/05/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - MC - Á hậu Thanh Thanh Huyền mới đây khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi lần đầu chia sẻ suýt gặp nguy hiểm trong chuyến công tác tại Philippines dịp Tết năm 2023.

Đăng tải trên trang ticktok cá nhân, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi những tình tiết khiến chính nữ MC cũng thừa nhận bản thân “bủn rủn tay chân” khi nhớ lại.

MC Á hậu Thanh Thanh Huyền chia sẻ trải nghiệm suýt bị bắt cóc ở Philippines 2023 - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của Thanh Thanh Huyền, thời điểm đó cô sang Manila để tham gia một khóa training và buộc phải đón Tết xa nhà cùng trợ lý. Trong lúc đi dạo chợ Tết vào đúng đêm giao thừa, nữ MC tình cờ gặp một người phụ nữ dắt theo em bé. Hình ảnh hai mẹ con thân thiện, gần gũi khiến cô ban đầu không hề nghi ngờ.

Thanh Thanh Huyền kể rằng người phụ nữ này chủ động tiếp cận, bắt chuyện rất nhiệt tình, sau đó xin số điện thoại và hỏi khá kỹ về nơi cô đang ở tại Manila. Không dừng lại ở đó, người này còn liên tục ngỏ ý mời nữ MC về nhà ăn Tết.

“Lúc đó tôi nghĩ đơn giản là sự nhiệt tình nơi đất khách quê người thôi. Nhưng càng về sau tôi càng thấy có điều gì đó không ổn vì họ xuất hiện quá thường xuyên và cố tạo sự thân quen”, Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

MC Á hậu Thanh Thanh Huyền chia sẻ trải nghiệm suýt bị bắt cóc ở Philippines 2023 - Ảnh 2.

Thanh Thanh Huyền kể lại sự việc trên tài khoản tiktok cá nhân.

Nữ MC cho biết dù luôn giữ thái độ lịch sự nhưng cô đã từ chối khá rõ ràng vì không muốn làm phiền người khác. Tuy nhiên, sau khi trở về căn hộ, người phụ nữ kia vẫn tiếp tục nhắn tin liên lạc và thậm chí còn tìm cách kết nối với trợ lý của cô để tiếp tục mời mọc.

“Người đó nói chỉ cần tôi ở nhà, họ sẽ cho xe đến đón tận nơi để về ăn Tết. Không hiểu sao lúc đó tôi có linh cảm rất lạ nên quyết định giữ khoảng cách”, cô kể lại.

Điều khiến Thanh Thanh Huyền thực sự hoảng sợ xảy ra vài ngày sau đó khi cô có dịp gặp gỡ các cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines. Trong lúc trò chuyện, nữ MC kể lại toàn bộ sự việc và đưa hình ảnh người phụ nữ từng tiếp cận mình cho mọi người xem.

Theo lời Thanh Thanh Huyền, phía đại sứ quán sau khi nhìn ảnh đã vô cùng bất ngờ vì người phụ nữ này có ngoại hình rất giống một đối tượng nằm trong đường dây bắt cóc, buôn người đang bị truy nã tại địa phương.

“Khi nghe mọi người nói vậy, tôi thật sự bủn rủn tay chân. Tôi không nghĩ có lúc mình lại ở gần nguy hiểm đến thế”, nữ MC chia sẻ.

MC Á hậu Thanh Thanh Huyền chia sẻ trải nghiệm suýt bị bắt cóc ở Philippines 2023 - Ảnh 3.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo đáng suy ngẫm với những người thường xuyên đi công tác, du lịch hoặc sinh sống ở nước ngoài. Không ít người thừa nhận trong môi trường xa lạ, những lời mời nhiệt tình hay sự thân thiện quá mức đôi khi dễ khiến người khác mất cảnh giác.

Thanh Thanh Huyền cũng nhắn nhủ các bạn trẻ cần chủ động đặt ra giới hạn an toàn cho bản thân, đặc biệt khi ở nước ngoài hoặc tại những nơi không quen thuộc. Theo cô, việc từ chối khéo léo nhưng dứt khoát trong một số tình huống là điều cần thiết để tự bảo vệ mình.

“Có những tình huống ban đầu nhìn rất vô hại, rất thân thiện nhưng phía sau lại tiềm ẩn rủi ro mà mình không thể lường trước”, cô nói.

MC Á hậu Thanh Thanh Huyền chia sẻ trải nghiệm suýt bị bắt cóc ở Philippines 2023 - Ảnh 4.

Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996. Cô được biết đến với vai trò MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp từng tham gia dẫn dắt các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022...

Thanh Thanh Huyền là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt nhờ khả năng dẫn chương trình song ngữ ấn tượng. Cô từng gây sốt khi dẫn liên tục hơn 3.000 chữ cùng hàng chục tên riêng mà không cần nhìn kịch bản tại một show thời trang lớn năm 2021.

Sinh năm 1996 tại Khánh Hòa, Thanh Thanh Huyền từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và vào Top 20 Miss Charm 2023. Ngoài vai trò MC, cô còn được biết đến với hình ảnh hiện đại, năng động và thường xuyên xuất hiện tại nhiều chương trình lớn của showbiz Việt.

