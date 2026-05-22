Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê GĐXH - Sau thông tin Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy, mối quan hệ của nam ca sĩ này và Miu Lê bất ngờ được dư luận quan tâm.

Sơn Ngọc Minh - cựu thành viên V.Music nằm trong nhóm hơn 70 đối tượng bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam điều tra về các hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang gây xôn xao dư luận.

Trước khi vướng vòng lao lý, Sơn Ngọc Minh sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn tại Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh từng thi đỗ Đại học Kiến trúc TP.HCM. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép, anh bỏ dở việc học đại học và tìm hướng đi khác để mưu sinh.

Cơ duyên đến với nghệ thuật cũng bắt đầu từ giai đoạn này, khi Sơn Ngọc Minh nhận được cuộc gọi casting và thành công gia nhập nhóm nhạc V-Music. Ngoại hình sáng sân khấu, hình ảnh thư sinh và giọng hát giàu cảm xúc giúp Sơn Ngọc Minh có thời điểm đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, trở thành thần tượng của nhiều khán giả trẻ.

Năm 2014, nhóm nhạc tan rã, Sơn Ngọc Minh chật vật trên con đường nghệ thuật. Dù vẫn chăm chỉ hoạt động, ra sản phẩm mới, tham gia nhiều show diễn, gameshow nhưng không tạo được bước ngoặt lớn để Sơn Ngọc Minh bứt lên sau khi rời V-Music.

V.Music là nhóm nhạc được Hồ Ngọc Hà nâng đỡ, từng là thần tượng của giới trẻ một thời.

Sơn Ngọc Minh (áo trắng) và Hồ Ngọc Hà.

Cũng trong khoảng thời gian này, Sơn Ngọc Minh lại nhận "tin dữ" khi ba anh không may qua đời. Ngoài ra, anh tiết lộ bản thân mang trong mình căn bệnh được suy đoán là ung thư vòm họng. Căn bệnh này đã theo giọng ca sinh năm 1990 một thời gian, thế nhưng vì điều kiện hoàn cảnh nam ca sĩ không dám đi khám và điều trị một cách chuyên sâu.

Thậm chí, khi biết bản thân mang bệnh trong người, Sơn Ngọc Minh cũng sợ đi khám hay điều trị vì sẽ ảnh hưởng tới công việc, không có thu nhập để sinh sống và hơn hết, mẹ ở quê nhà càng lo hơn. Tuổi trẻ liên tiếp gặp phải khủng hoảng, Sơn Ngọc Minh cho biết từng có khoảng thời gian không nhìn thấy tương lai của chính mình trước hàng loạt biến cố dồn dập… đến mức anh đã tự sát nhưng không thành.

Năm 2017, Sơn Ngọc Minh trong chương trình "Người kết nối", không ngần ngại thừa nhận có thời điểm bản thân chỉ còn đúng 25.000 đồng trong túi mà không biết con đường tương lai phía trước đi đâu về đâu. Nhưng vì mẹ, anh vẫn cố gắng từng ngày, vững vàng bước tiếp.

Khi được MC Cát Tường hỏi về những cạm bẫy trong giới giải trí, Sơn Ngọc Minh từng bày tỏ thẳng thắn: "Cám dỗ thì chắc chắn là có nhưng bản thân mình phải giữ vững được lập trường, không để bị sa ngã. Ba em sợ em sa ngã lắm". Sơn Ngọc Minh cũng nói đến dự định viết sách về những khủng hoảng của tuổi trẻ.

Sơn Ngọc Minh thời đỉnh cao sự nghiệp.

Về chuyện tình cảm, Sơn Ngọc Minh từng gây chú ý mạnh khi vướng tin đồn tình cảm với Erik vào năm 2017. Tin đồn xuất phát từ một bức ảnh Erik hôn má Sơn Ngọc Minh lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Sơn Ngọc Minh phủ nhận thông tin tình cảm và cho rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Đến cuối năm 2019, Sơn Ngọc Minh đăng tải bài viết có tựa đề "Nghèo thì đừng yêu", trong đó chia sẻ về chuyện tình cảm đổ vỡ. Bài viết khiến dư luận xôn xao khi Sơn Ngọc Minh nhắc đến cảm giác bị tổn thương và những giai đoạn tinh thần tiêu cực.

Vài năm gần đây, anh chọn cuộc sống kín tiếng, không còn chia sẻ nhiều hình ảnh trên truyền thông. Nam ca sĩ cũng không ra mắt sản phẩm âm nhạc hay đóng phim. Cho đến ngày 20/5, thông tin về Sơn Ngọc Minh "bùng nổ" khi bị bắt vì liên quan đến chất cấm.