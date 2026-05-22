Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo

Thứ sáu, 19:59 22/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cường Đô la không nề hà bất cứ công việc nào trong việc chăm sóc con cái và thoải mái bày tỏ tình cảm với vợ - Đàm Thu Trang ở nơi đông người. Cuộc sống làm chồng, làm cha của nam doanh nhân nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ảnh khai xuân viên mãn của gia đình Cường Đô la - Đàm Thu TrangẢnh khai xuân viên mãn của gia đình Cường Đô la - Đàm Thu Trang

GĐXH - Cường Đô la - Đàm Thu Trang mới đây đã khai xuân ở công ty trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt, 2 con của họ xinh xắn, đáng yêu khiến ai cũng chú ý.

Cường Đô la mới đây đã chia sẻ hình ảnh cùng vợ - Đàm Thu Trang đi dự lễ tổng kết năm ở trường của con. Nam doanh nhân 8X không ngại bày tỏ tình cảm với vợ ở nơi đông người. Những hình ảnh ấm áp của gia đình Cường Đô la nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.

Cường Đô la từ lâu không chỉ được biết đến với hình ảnh doanh nhân thành đạt mà còn gây chú ý bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ là Đàm Thu Trang và các con. Những năm gần đây, thay vì xuất hiện dày đặc với siêu xe hay các hoạt động kinh doanh, Cường Đô la thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên các con gồm Subeo, Suchin và Sutin.

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo - Ảnh 4.

Từ khi kết hôn, khán giả thấy anh quấn quýt bên con cái, không ngại tự tay chăm sóc các bé từ tắm rửa cho con trai nhỏ.

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo - Ảnh 5.

Hay tự tay làm đẹp cho con gái bé bỏng.

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo - Ảnh 6.

Trên mạng xã hội, Cường Đô la thường đăng tải những khoảnh khắc đưa con đi chơi, ăn uống hay tham gia các hoạt động thể thao cuối tuần. Anh từng tiết lộ luôn cố gắng sắp xếp lịch riêng cho từng con để có thời gian gần gũi và lắng nghe các bé nhiều hơn.

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, Cường Đô la cũng thường xuyên đồng hành cùng các con trong những hoạt động ngoại khóa. Anh từng đưa hai con nhỏ đến trường cổ vũ Subeo thi đấu bóng chuyền, hay dành thời gian dạy các con chơi golf vào dịp cuối tuần.

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo - Ảnh 8.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người nhận xét nam doanh nhân ngày càng thể hiện rõ sự gắn bó với vai trò người cha hơn là hình ảnh hào nhoáng trước đây.

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo - Ảnh 9.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Cường Đô la cho thấy sự thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân. Từ một doanh nhân nổi tiếng với thú chơi siêu xe và đời tư ồn ào, anh dần xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình, ưu tiên thời gian cho vợ con sau công việc. Những khoảnh khắc sum họp, cùng nhau du lịch hay tham gia các hoạt động đời thường được anh chia sẻ thường xuyên hơn trên mạng xã hội.

Cường Đô la chia sẻ lại khoảnh khắc anh vui vẻ cùng 2 con trong những buổi chiều rảnh rỗi.

Đàm Thu Trang là người mẫu, ca sĩ và doanh nhân người Việt. Cô sinh ngày 30/11/1989 tại Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Đàm Thu Trang từng hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu và ca sĩ trước khi chuyển hướng sang kinh doanh.

Cô được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu như: Top 6 chương trình Vietnam's Next Top Model 2010, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008.

Con trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của baCon trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của ba

GĐXH - Subeo và 2 em cùng Đàm Thu Trang tạo món quà bất ngờ cho Cường Đô la trong ngày sinh nhật tại nhà.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc Sơn

Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc Sơn

Giải trí - 52 phút trước

Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Tin sao ngày 22/5: Saka Trương Tuyền sinh con, Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang lại gây chú ý

Tin sao ngày 22/5: Saka Trương Tuyền sinh con, Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang lại gây chú ý

Giải trí - 59 phút trước

GĐXH - Ca sĩ Saka Trương Tuyền hạnh phúc thông báo tin đã sinh con đầu lòng, trong khi đó Hoa hậu Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân sau hơn 10 năm chung sống.

Nữ NSƯT tuổi trung niên là mẹ đơn thân, giữ quan hệ tốt với vợ mới của chồng cũ

Nữ NSƯT tuổi trung niên là mẹ đơn thân, giữ quan hệ tốt với vợ mới của chồng cũ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hoa Thúy và diễn viên Tùng Dương, gây chú ý khi cùng xuất hiện trong sinh nhật cháu ngoại. Nữ nghệ sĩ mừng khi chồng cũ có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ tư.

Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'

Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Mùa hè 2026 hứa hẹn sôi động và bùng nổ với loạt phim gia đình đa sắc màu hấp dẫn dành cho đối tượng "khối nghỉ hè".

Hoa hậu Vi Minh rời bản về thành phố, Ngân Khánh bỗng dưng nổi tiếng

Hoa hậu Vi Minh rời bản về thành phố, Ngân Khánh bỗng dưng nổi tiếng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh choáng váng khi hình ảnh của cô bạn thân Ngân Khánh cùng con gái xuất hiện ngập tràn trên mạng xã hội.

Người đẹp quê Hưng Yên trở lại, gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

Người đẹp quê Hưng Yên trở lại, gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Kim Anh - người đẹp quê Hưng Yên, gây ấn tượng khi trở lại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026. Cô thể hiện tinh thần quyết tâm giành vương miện sau khi chỉ dừng chân top 15 mùa giải 2025.

Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rể

Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rể

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Trực chủ động sang gặp ông Phúc để làm hòa, gác lại quá khứ và ngỏ ý xin cho Trung được làm rể nhà ông Phúc.

Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng

Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sơn Ngọc Minh trước khi bị bắt đã từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn cùng biến cố lớn về sức khỏe.

Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàng

Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàng

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

GĐXH - Với chủ đề "Con làm được mà", tập 7 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" mang đến những thử thách dở khóc dở cười nhằm rèn luyện sự tự lập cho các em bé. Trong đó, quý tử nhà Đăng Khôi còn gây cười với chuyện khởi nghiệp ngay trên sóng truyền hình.

Phan Hiển từng bị đồn thổi giàu có, thực hư ra sao?

Phan Hiển từng bị đồn thổi giàu có, thực hư ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Từ khi sánh bước bên Khánh Thi, Phan Hiển nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả về đời tư lẫn sự nghiệp. Trong đó, gia thế của nam kiện tướng dancesport cũng trở thành chủ đề gây tò mò.

Xem nhiều

Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Giải trí

GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét đẹp vừa trẻ trung, ngọt ngào vừa quyến rũ.

Con gái 5 tuổi của Bảo Thanh tạo dáng đáng yêu bên mẹ

Con gái 5 tuổi của Bảo Thanh tạo dáng đáng yêu bên mẹ

Giải trí
Phan Hiển từng bị đồn thổi giàu có, thực hư ra sao?

Phan Hiển từng bị đồn thổi giàu có, thực hư ra sao?

Giải trí
Nữ diễn viên '450 tỷ' gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2026

Nữ diễn viên '450 tỷ' gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí
Cuộc sống của hai mỹ nhân phim giờ vàng trùng tên trên VTV

Cuộc sống của hai mỹ nhân phim giờ vàng trùng tên trên VTV

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top