Cuộc sống tuổi trung niên của diva Hồng Nhung sau khi mắc ung thư
GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau hơn một năm phẫu thuật và xạ trị ung thư vú. Nữ diva truyền cảm hứng sống tích cực và khuyến khích phụ nữ tầm soát sức khỏe kịp thời.
Mới đây, nữ diva đã có những chia sẻ đầy xúc động về tình trạng sức khỏe sau hơn một năm mắc ung thư vú. Theo Hồng Nhung, cô vẫn đang kiên trì điều trị và học cách đối thoại với cơ thể mình mỗi ngày bằng sự bình thản và lạc quan.
"Thỉnh thoảng, Hồng Nhung ngồi lại để đối thoại với cơ thể mình. Hơn một năm kể từ ngày công bố mắc ung thư vú, mình vẫn luôn tích cực điều trị, đồng thời chia sẻ hành trình ấy với khán giả bằng tinh thần lạc quan và biết ơn cuộc sống. Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, mình vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng của hy vọng và vẻ đẹp quanh mình", nữ ca sĩ tâm sự.
Đồng thời, Hồng Nhung cho biết thêm gần đây cô đối diện với những di chứng sau phẫu thuật và xạ trị. Các bác sĩ đang đồng hành cùng cô để tìm ra nguyên nhân triệt để.
"Có lẽ nhờ nhiều năm sống kỷ luật, tập luyện và được yêu thương, mình học được cách mạnh mẽ hơn trước những biến số của cuộc đời. Và cũng chính điều đó khiến mình càng muốn hát, muốn sáng tạo, muốn gặp gỡ khán giả và tiếp tục chia sẻ những niềm vui sống", nữ ca sĩ tâm sự.
Hồng Nhung cho biết hơn một năm kể từ ngày công bố mắc ung thư vú, cô vẫn luôn tích cực điều trị, đồng thời chia sẻ với khán giả bằng tinh thần lạc quan.
Đáng chú ý, Hồng Nhung cho biết cô không giấu bệnh và chia sẻ câu chuyện với hy vọng giúp nhiều phụ nữ chủ động đi tầm soát sớm, kịp thời điều trị nếu mắc bệnh. "Nếu câu chuyện này có thể khiến ai đó mạnh dạn đi tầm soát sớm, hoặc có thêm niềm tin để bước tiếp trong giai đoạn khó khăn, thì đó đã là điều rất ý nghĩa rồi", cô trải lòng.
Chia sẻ của Hồng Nhung nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ của nữ diva trong suốt quá trình điều trị bệnh. Không ít người cho rằng chính năng lượng tích cực cùng tình yêu dành cho cuộc sống đã giúp cô luôn giữ được hình ảnh đầy sức sống dù đang đối diện với thử thách lớn về sức khỏe.
Trước đó, vào đầu năm 2025, Hồng Nhung từng khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi thông báo đang trong quá trình điều trị một căn bệnh nan y. Thông tin này từng khiến người hâm mộ lo lắng, bởi nữ ca sĩ vốn luôn xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.
Dù đã trải qua phẫu thuật và bước vào hành trình điều trị đầy thử thách, Hồng Nhung vẫn lựa chọn đối diện bằng tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Thay vì khép mình, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực lên mạng xã hội, như một cách lan tỏa năng lượng sống tích cực đến mọi người như: cắm hoa, chăm sóc khu vườn nhỏ, đi du lịch, hay quây quần bên các con.
Không chỉ dừng lại ở đó, Hồng Nhung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn và gặp gỡ khán giả khi có thể. Sự trở lại đều đặn của cô trên sân khấu cho thấy niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ vơi cạn, đồng thời cũng là minh chứng cho nghị lực đáng nể.
Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc SơnGiải trí - 20 giờ trước
Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.
