Nữ NSƯT tuổi trung niên là mẹ đơn thân, giữ quan hệ tốt với vợ mới của chồng cũ
GĐXH - NSƯT Hoa Thúy và diễn viên Tùng Dương, gây chú ý khi cùng xuất hiện trong sinh nhật cháu ngoại. Nữ nghệ sĩ mừng khi chồng cũ có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ tư.
Mới đây, diễn viên Tùng Dương đăng tải hình ảnh gia đình tại buổi tiệc thôi nôi của cháu ngoại. Điều khiến người hâm mộ chú ý là vợ cũ là NSƯT Hoa Thúy và người vợ hiện tại của nam diễn viên cùng có mặt để chúc mừng sinh nhật cháu ngoại của hai người.
"Mừng cháu ngoại tròn 1 tuổi! Chúc cháu yêu của ông mạnh khoẻ, chóng nhớn!", Tùng Dương chia sẻ. Trong khi đó, nghệ sĩ Hoa Thúy cũng đăng tải: "Sinh nhật cháu, ông bà ngoại gặp nhau hớn hở, vui quá".
Hoa Thúy và Tùng Dương kết hôn năm 1997, có chung một cô con gái (tên Thiên Nga). Dù chia tay sau 7 năm chung sống, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh, thường xuyên gặp gỡ và hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc con cái.
Theo nữ NSƯT, chị và chồng cũ giữ mối quan hệ bạn bè nhiều năm nay, xưng hô với nhau là "ông - tôi". Cả hai thi thoảng gặp mặt tại các sự kiện liên quan đến con gái chung hoặc cháu ngoại. Được biết, Hoa Thúy còn nhiều lần mời vợ chồng Tùng Dương đến nhà mình ở Tam Đảo để nghỉ dưỡng.
Về mối quan hệ với vợ hiện tại của chồng cũ, nghệ sĩ Hoa Thúy từng chia sẻ, Tùng Dương từng đưa bạn gái đến gặp để mời cưới khi quyết định kết hôn lần thứ tư. Từ đó, chị quen biết, giữ mối liên hệ với vợ mới của chồng cũ. Sau nhiều lần tiếp xúc, chị dần cảm mến người vợ thứ tư của Tùng Dương, khuyên anh trân trọng hôn nhân cũng như người phụ nữ bên cạnh, đừng để rơi vào cảnh tan vỡ như ba lần trước. Diễn viên rất vui khi thấy người cũ có được hạnh phúc như hiện tại.
Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu với Tùng Dương, Hoa Thúy đi bước nữa và có thêm hai con trai tên Minh, Muối. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không bền lâu. Buông bỏ quá khứ, diễn viên thấy mừng vì người cũ thứ hai cũng đã tìm thấy hạnh phúc mới.
Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện tại, NSƯT Hoa Thúy là một phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và tự tin.
Hoa Thúy sinh năm 1979 tại Đông Anh, Hà Nội. Năm 1993, khi mới 14 tuổi, chị theo học nghệ thuật Chèo tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 1997, chị tốt nghiệp và gia nhập Đoàn Chèo Hà Nội. Cũng trong năm 1997, chị được đạo diễn Vũ Châu mời đóng vai chính trong Duyên nghiệp.
Vai diễn nổi tiếng nhất của Hoa Thúy là Thu Hiền, đóng cặp cùng NSƯT Võ Hoài Nam trong Cảnh sát hình sự những năm 1997 - 2000. Đạo diễn Khải Hưng đã chọn chị trong số rất nhiều diễn viên tham gia casting. Từ năm 1997 đến 2000, chị làm diễn viên tự do, sau đó làm diễn viên tại Nhà hát Tuổi Trẻ cho đến nay. Năm 2019, chị được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT.
Tùng Dương sinh năm 1969 tại Hà Nội. Anh là gương mặt nam diễn viên quen thuộc với khán giả qua các phim nổi tiếng như: Chuyện phố phường, Lãnh địa đen (series Cảnh sát hình sự), Dòng sông phẳng lặng, Ngõ lỗ thủng, Khi đàn chim trở về, Người phán xử... Tùng Dương còn là tác giả kịch bản phim truyền hình như: Mùa bàng rụng trái, Kẻ tàng hình, Sức mạnh huyền bí,...
Về tình cảm, Tùng Dương kết hôn sớm và năm 25 tuổi ly hôn vợ đầu. Diễn viên Hoa Thúy là người vợ thứ hai nhưng cũng chỉ sống chung được với nhau 7 năm rồi lại "đường ai nấy đi". Sau này, Tùng Dương kết hôn lần 3 với một người phụ nữ kém anh 17 tuổi và có thêm 2 con. Tuy vậy, họ vẫn ly hôn sau hơn 10 năm chung sống. Đến tháng 3/2023, anh tổ chức đám cưới với người vợ thứ 4. Bạn đời hiện tại của Tùng Dương kém anh 12 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Sau lần kết hôn thứ tư vào đầu năm 2023, anh thấy bớt cô đơn, được chăm sóc mỗi khi đi viện. Từ khi giải nghệ, anh gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng thấy luôn được an ủi khi có bà xã bên cạnh.
Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéoGiải trí - 37 phút trước
GĐXH - Cường Đô la không nề hà bất cứ công việc nào trong việc chăm sóc con cái và thoải mái bày tỏ tình cảm với vợ - Đàm Thu Trang ở nơi đông người. Cuộc sống làm chồng, làm cha của nam doanh nhân nhận được nhiều lời khen ngợi.
Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc SơnGiải trí - 56 phút trước
Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.
Tin sao ngày 22/5: Saka Trương Tuyền sinh con, Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang lại gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Saka Trương Tuyền hạnh phúc thông báo tin đã sinh con đầu lòng, trong khi đó Hoa hậu Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân sau hơn 10 năm chung sống.
Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Mùa hè 2026 hứa hẹn sôi động và bùng nổ với loạt phim gia đình đa sắc màu hấp dẫn dành cho đối tượng "khối nghỉ hè".
Hoa hậu Vi Minh rời bản về thành phố, Ngân Khánh bỗng dưng nổi tiếngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh choáng váng khi hình ảnh của cô bạn thân Ngân Khánh cùng con gái xuất hiện ngập tràn trên mạng xã hội.
Người đẹp quê Hưng Yên trở lại, gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Kim Anh - người đẹp quê Hưng Yên, gây ấn tượng khi trở lại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026. Cô thể hiện tinh thần quyết tâm giành vương miện sau khi chỉ dừng chân top 15 mùa giải 2025.
Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rểXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ông Trực chủ động sang gặp ông Phúc để làm hòa, gác lại quá khứ và ngỏ ý xin cho Trung được làm rể nhà ông Phúc.
Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họngGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Sơn Ngọc Minh trước khi bị bắt đã từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn cùng biến cố lớn về sức khỏe.
Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàngThế giới showbiz - 7 giờ trước
GĐXH - Với chủ đề "Con làm được mà", tập 7 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" mang đến những thử thách dở khóc dở cười nhằm rèn luyện sự tự lập cho các em bé. Trong đó, quý tử nhà Đăng Khôi còn gây cười với chuyện khởi nghiệp ngay trên sóng truyền hình.
Phan Hiển từng bị đồn thổi giàu có, thực hư ra sao?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Từ khi sánh bước bên Khánh Thi, Phan Hiển nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả về đời tư lẫn sự nghiệp. Trong đó, gia thế của nam kiện tướng dancesport cũng trở thành chủ đề gây tò mò.
Hà Kiều Anh ở tuổi 50Giải trí
GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét đẹp vừa trẻ trung, ngọt ngào vừa quyến rũ.