Nữ NSƯT tuổi trung niên là mẹ đơn thân, giữ quan hệ tốt với vợ mới của chồng cũ

Mới đây, diễn viên Tùng Dương đăng tải hình ảnh gia đình tại buổi tiệc thôi nôi của cháu ngoại. Điều khiến người hâm mộ chú ý là vợ cũ là NSƯT Hoa Thúy và người vợ hiện tại của nam diễn viên cùng có mặt để chúc mừng sinh nhật cháu ngoại của hai người.

"Mừng cháu ngoại tròn 1 tuổi! Chúc cháu yêu của ông mạnh khoẻ, chóng nhớn!", Tùng Dương chia sẻ. Trong khi đó, nghệ sĩ Hoa Thúy cũng đăng tải: "Sinh nhật cháu, ông bà ngoại gặp nhau hớn hở, vui quá".

NSƯT Hoa Thúy (thứ hai từ trái sang) và vợ chồng diễn viên Tùng Dương (bìa phải) bên con gái, cháu ngoại.

Hoa Thúy và chồng cũ - diễn viên Tùng Dương chụp ảnh kỷ niệm với con gái và cháu ngoại.

Hoa Thúy và Tùng Dương kết hôn năm 1997, có chung một cô con gái (tên Thiên Nga). Dù chia tay sau 7 năm chung sống, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh, thường xuyên gặp gỡ và hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc con cái.

Theo nữ NSƯT, chị và chồng cũ giữ mối quan hệ bạn bè nhiều năm nay, xưng hô với nhau là "ông - tôi". Cả hai thi thoảng gặp mặt tại các sự kiện liên quan đến con gái chung hoặc cháu ngoại. Được biết, Hoa Thúy còn nhiều lần mời vợ chồng Tùng Dương đến nhà mình ở Tam Đảo để nghỉ dưỡng.

Về mối quan hệ với vợ hiện tại của chồng cũ, nghệ sĩ Hoa Thúy từng chia sẻ, Tùng Dương từng đưa bạn gái đến gặp để mời cưới khi quyết định kết hôn lần thứ tư. Từ đó, chị quen biết, giữ mối liên hệ với vợ mới của chồng cũ. Sau nhiều lần tiếp xúc, chị dần cảm mến người vợ thứ tư của Tùng Dương, khuyên anh trân trọng hôn nhân cũng như người phụ nữ bên cạnh, đừng để rơi vào cảnh tan vỡ như ba lần trước. Diễn viên rất vui khi thấy người cũ có được hạnh phúc như hiện tại.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu với Tùng Dương, Hoa Thúy đi bước nữa và có thêm hai con trai tên Minh, Muối. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không bền lâu. Buông bỏ quá khứ, diễn viên thấy mừng vì người cũ thứ hai cũng đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện tại, NSƯT Hoa Thúy là một phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và tự tin.

Hoa Thúy và con gái.

Hoa Thúy sinh năm 1979 tại Đông Anh, Hà Nội. Năm 1993, khi mới 14 tuổi, chị theo học nghệ thuật Chèo tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 1997, chị tốt nghiệp và gia nhập Đoàn Chèo Hà Nội. Cũng trong năm 1997, chị được đạo diễn Vũ Châu mời đóng vai chính trong Duyên nghiệp.

Vai diễn nổi tiếng nhất của Hoa Thúy là Thu Hiền, đóng cặp cùng NSƯT Võ Hoài Nam trong Cảnh sát hình sự những năm 1997 - 2000. Đạo diễn Khải Hưng đã chọn chị trong số rất nhiều diễn viên tham gia casting. Từ năm 1997 đến 2000, chị làm diễn viên tự do, sau đó làm diễn viên tại Nhà hát Tuổi Trẻ cho đến nay. Năm 2019, chị được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT.

Tùng Dương sinh năm 1969 tại Hà Nội. Anh là gương mặt nam diễn viên quen thuộc với khán giả qua các phim nổi tiếng như: Chuyện phố phường, Lãnh địa đen (series Cảnh sát hình sự), Dòng sông phẳng lặng, Ngõ lỗ thủng, Khi đàn chim trở về, Người phán xử... Tùng Dương còn là tác giả kịch bản phim truyền hình như: Mùa bàng rụng trái, Kẻ tàng hình, Sức mạnh huyền bí,...

Diễn viên Tùng Dương và vợ hiện tại.

Về tình cảm, Tùng Dương kết hôn sớm và năm 25 tuổi ly hôn vợ đầu. Diễn viên Hoa Thúy là người vợ thứ hai nhưng cũng chỉ sống chung được với nhau 7 năm rồi lại "đường ai nấy đi". Sau này, Tùng Dương kết hôn lần 3 với một người phụ nữ kém anh 17 tuổi và có thêm 2 con. Tuy vậy, họ vẫn ly hôn sau hơn 10 năm chung sống. Đến tháng 3/2023, anh tổ chức đám cưới với người vợ thứ 4. Bạn đời hiện tại của Tùng Dương kém anh 12 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sau lần kết hôn thứ tư vào đầu năm 2023, anh thấy bớt cô đơn, được chăm sóc mỗi khi đi viện. Từ khi giải nghệ, anh gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng thấy luôn được an ủi khi có bà xã bên cạnh.