Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê một đời tảo tần, dạy con bằng tình yêu thương giản dị

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê thường được con gái nhắc đến với tình cảm dạt dào. Theo chia sẻ của nàng hậu, bà là người phụ nữ tảo tần, quanh năm gắn bó với nương rẫy. Bà H'Ngơn Niê (mẹ ruột của H'Hen Niê) sống tại buôn Sút Mđưng và trải qua hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ cho đến khi lập gia đình. Nàng hậu kể rằng, ngày ấy gia đình đông con nên mẹ cô ngày nào cũng cùng chồng tất bật ngoài nương từ sáng sớm đến tối mịt. Dù vất vả là vậy nhưng hầu như không có bữa cơm nào đủ đầy. Bữa ăn trong nhà chủ yếu chỉ có cá cùng những loại rau dại hái ven đường sau mỗi buổi làm rẫy trở về.