Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê một đời tảo tần, dạy con bằng tình yêu thương giản dị

Thứ bảy, 13:30 23/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mẹ ruột H'Hen Niê là người phụ nữ Ê-đê bình dị, bằng tình yêu thương dành cho con, bà đã chắp cánh cho những ước mơ của con gái bay cao, bay xa.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 1.Cuộc sống tuổi U80 của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My ra sao?

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My dù đã ở tuổi U80 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe mạnh cùng tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Cuộc sống tuổi xế chiều của bà được nhiều người ngưỡng mộ.

Mẹ ruột Hoa hậu H'hen Niê không biết tiếng Kinh, cả đời chỉ biết nương rẫy

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 2.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê thường được con gái nhắc đến với tình cảm dạt dào. Theo chia sẻ của nàng hậu, bà là người phụ nữ tảo tần, quanh năm gắn bó với nương rẫy. Bà H'Ngơn Niê (mẹ ruột của H'Hen Niê) sống tại buôn Sút Mđưng và trải qua hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ cho đến khi lập gia đình. Nàng hậu kể rằng, ngày ấy gia đình đông con nên mẹ cô ngày nào cũng cùng chồng tất bật ngoài nương từ sáng sớm đến tối mịt. Dù vất vả là vậy nhưng hầu như không có bữa cơm nào đủ đầy. Bữa ăn trong nhà chủ yếu chỉ có cá cùng những loại rau dại hái ven đường sau mỗi buổi làm rẫy trở về.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 3.

Dù khó khăn là vậy nhưng mẹ ruột H'hen Niê lại rất hào phóng. Nhà ai khó, chỉ cần người ta cần bà sẽ giúp đỡ. Chính sự "xông xênh" trong cái nghèo của mẹ đã dạy cho H’Hen Niê biết nghĩ đến người khác.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 4.

Thừa hưởng tính cách tốt đẹp từ mẹ nên trong những ngày vật vã với miếng cơm manh áo để duy trì việc học ở TP.HCM, H'hen Niê vẫn tham gia các hoạt động từ thiện.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 5.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ ruột H'hen Niê tuổi xế chiều được con gái báo hiếu

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 6.

Mẹ ruột Hoa hậu H'hen Niê không biết tiếng Kinh nên đi ra ngoài, đây là rào cản lớn của bà. Chính vì vậy, Hoa hậu H'hen Niê càng thương mẹ mình hơn. Cả một đời tảo tần cho gia đình, ở tuổi xế chiều, bà nhận được yêu thương, báo hiếu của con gái.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 7.

Đi đến chỗ này được ăn ngon, đi đến chỗ kia được tận hưởng cuộc sống hiện đại, cô chỉ ước ba mẹ cũng được hưởng những điều tuyệt vời đó.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 8.

Cách đây vài năm trước khi đi lấy chồng, Hoa hậu H'Hen Niê còn có hành động báo hiếu mẹ một cách hoành tráng. Người đẹp chia sẻ khoảnh khắc tặng mẹ đẻ xấp sổ đỏ, thu hút sự chú ý.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 9.

Ngoài ra, cô còn xây nhà, mua xe cho bố mẹ. Tuy đã trở thành một hoa hậu, một người nổi tiếng nhưng H'hen Niê luôn khiêm nhường, giản dị như tính cách của mẹ cô. Chính đức tính được kế thừa từ người mẹ ruột đã giúp H'hen Niê đẹp hơn trong mắt công chúng.

Không chỉ vậy, cô còn cho mẹ niềm vui hạnh phúc khi lên chức bà ngoại. Chính cháu ngoại nhỏ đã khiến cuộc sống của mẹ ruột Hoa hậu H'hen Niê viên mãn hơn.

H'hen Niê là người mẫu, hoa hậu nổi tiếng của Việt Nam, sinh năm 1992 tại Đắk Lắk. Cô là người dân tộc Ê-đê đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và từng vào Top 5 Miss Universe 2018. H'Hen Niê được yêu mến bởi hình ảnh cá tính, nghị lực vượt khó và nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê sống giản dị, tần tảo bên nương rẫy - Ảnh 10.Mẹ ruột Đặng Thu Thảo sống kín tiếng, tuổi xế chiều nhan sắc vẫn gây chú ý

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến khán giả tò mò bởi sự kín tiếng của bà. Bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần lộ diện đều thu hút sự quan tâm của mọi người.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh và OSAD góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh và OSAD góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Những "Anh tài" mới được công bố là Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh, OSAD và Hồ Đông Quan.

Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ phim "Phía bên kia thành phố" sẽ được phát sóng ngay sau khi bộ phim "Ngược đường ngược nắng" khép lại.

Nữ nghệ sĩ từng lọt top 15 cuộc thi hoa hậu, nhiều lần phải 'dìm nhan sắc' để mang lại tiếng cười cho khán giả

Nữ nghệ sĩ từng lọt top 15 cuộc thi hoa hậu, nhiều lần phải 'dìm nhan sắc' để mang lại tiếng cười cho khán giả

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Từng lọt top 15 một cuộc thi hoa hậu khi mới 17 tuổi, Vân Dung sở hữu nhan sắc nổi bật cùng phong cách trẻ trung từ thời thanh xuân. Thế nhưng, điều khiến khán giả nhớ đến chị suốt nhiều năm qua lại là sự lăn xả với những vai diễn hài duyên dáng, sẵn sàng “dìm nhan sắc” để mang lại tiếng cười cho công chúng.

3 bí quyết ‘chống già’ của Jennifer Phạm

3 bí quyết ‘chống già’ của Jennifer Phạm

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 41 và sau 4 lần sinh nở, Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, vòng hai gọn gàng cùng diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc.

Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốt

Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốt

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Lưu Hạo Tồn vượt qua những định kiến và sự căm ghét của công chúng, bằng tài năng đang gây sốt trong phim "Vai chính".

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Cường Đô la không nề hà bất cứ công việc nào trong việc chăm sóc con cái và thoải mái bày tỏ tình cảm với vợ - Đàm Thu Trang ở nơi đông người. Cuộc sống làm chồng, làm cha của nam doanh nhân nhận được nhiều lời khen ngợi.

Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc Sơn

Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc Sơn

Giải trí - 18 giờ trước

Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Tin sao ngày 22/5: Saka Trương Tuyền sinh con, Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang lại gây chú ý

Tin sao ngày 22/5: Saka Trương Tuyền sinh con, Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang lại gây chú ý

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Saka Trương Tuyền hạnh phúc thông báo tin đã sinh con đầu lòng, trong khi đó Hoa hậu Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân sau hơn 10 năm chung sống.

Nữ NSƯT tuổi trung niên là mẹ đơn thân, giữ quan hệ tốt với vợ mới của chồng cũ

Nữ NSƯT tuổi trung niên là mẹ đơn thân, giữ quan hệ tốt với vợ mới của chồng cũ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hoa Thúy và diễn viên Tùng Dương, gây chú ý khi cùng xuất hiện trong sinh nhật cháu ngoại. Nữ nghệ sĩ mừng khi chồng cũ có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ tư.

Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'

Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Mùa hè 2026 hứa hẹn sôi động và bùng nổ với loạt phim gia đình đa sắc màu hấp dẫn dành cho đối tượng "khối nghỉ hè".

Xem nhiều

Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc Sơn

Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc Sơn

Giải trí

Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Tin sao ngày 22/5: Saka Trương Tuyền sinh con, Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang lại gây chú ý

Tin sao ngày 22/5: Saka Trương Tuyền sinh con, Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang lại gây chú ý

Giải trí
Nữ NSƯT tuổi trung niên là mẹ đơn thân, giữ quan hệ tốt với vợ mới của chồng cũ

Nữ NSƯT tuổi trung niên là mẹ đơn thân, giữ quan hệ tốt với vợ mới của chồng cũ

Giải trí
Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo

Cường Đô la tình tứ bên Đàm Thu Trang, ở nhà phụ vợ chăm con rất khéo

Giải trí
Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng

Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top