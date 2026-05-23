3 bí quyết ‘chống già’ của Jennifer Phạm

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, người đẹp đều nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái rạng rỡ, làn da khỏe khoắn và phong cách sống tích cực. Điều khiến nhiều chị em bất ngờ là bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô không nằm ở những phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay ăn kiêng cực đoan, mà đến từ những thói quen duy trì đều đặn mỗi ngày.

Jennifer Phạm mệnh danh là nàng hậu lưu giữ được vẻ đẹp thanh xuân lâu nhất.

Jennifer Phạm giữ dáng sau sinh nhờ duy trì vận động đều đặn

Jennifer Phạm từng chia sẻ rằng sau tuổi 40, cơ thể phụ nữ dễ tích mỡ hơn, đặc biệt ở vùng bụng. Đây cũng là nỗi lo chung của nhiều phụ nữ sau sinh khi quá trình trao đổi chất bắt đầu chậm lại theo tuổi tác. Vì vậy, cô duy trì thói quen tập luyện gần như mỗi ngày để giữ cơ thể săn chắc và hạn chế mỡ thừa.

Điểm đặc biệt là Jennifer không chỉ trung thành với một bộ môn duy nhất. Người đẹp thường luân phiên giữa gym, yoga, golf và pickleball. Theo nhiều chuyên gia sức khỏe, việc thay đổi hình thức vận động giúp cơ thể được kích hoạt toàn diện hơn, tránh nhàm chán và hỗ trợ duy trì thể lực lâu dài.

Gym giúp duy trì khối cơ – yếu tố cực kỳ quan trọng với phụ nữ ngoài 35 tuổi vì cơ bắp bắt đầu suy giảm tự nhiên theo thời gian. Khi cơ bắp giảm, tốc độ trao đổi chất cũng chậm lại, khiến mỡ bụng dễ tích tụ hơn.

Trong khi đó, yoga giúp cải thiện độ dẻo dai, hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng – một trong những nguyên nhân thúc đẩy lão hóa sớm. Các bộ môn như golf hay pickleball lại mang đến lợi ích về tim mạch, tăng khả năng vận động nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, đồng thời giúp tinh thần thư giãn hơn.

Điều đáng học hỏi ở Jennifer Phạm không phải là tập quá nặng hay ép bản thân theo những tiêu chuẩn khắt khe, mà là biến việc vận động thành một phần tự nhiên của cuộc sống hàng ngày.

Chế độ ăn uống của Jennifer Phạm theo hướng cân bằng, không cực đoan

Bên cạnh tập luyện, chế độ ăn uống cũng là yếu tố giúp Jennifer Phạm giữ được vóc dáng gọn gàng sau nhiều lần sinh nở. Người đẹp ưu tiên thực đơn ít dầu mỡ, giảm tinh bột tinh chế, tăng rau xanh và bổ sung đạm từ thịt nạc, hải sản.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là kiểu ăn uống phù hợp với phụ nữ trung niên vì vừa giúp kiểm soát cân nặng vừa hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Rau xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Trong khi đó, protein chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ bắp và giúp cơ thể săn chắc hơn.

Một điểm đáng chú ý là Jennifer Phạm không theo đuổi các chế độ ăn kiêng hà khắc. Cô từng cho biết bản thân vẫn thích ăn ngon, nhưng sẽ cân bằng bằng cách điều chỉnh khẩu phần và tăng vận động vào những ngày sau đó. Chính cách duy trì lâu dài, không tạo áp lực quá mức này giúp cơ thể ổn định hơn thay vì tăng giảm cân thất thường.

Bí quyết chống lão hóa của Jennifer Phạm không chỉ nằm ở ngoại hình

Nếu chỉ nhìn vào vóc dáng hay làn da, nhiều người sẽ nghĩ bí quyết trẻ lâu của Jennifer Phạm nằm ở tập luyện và ăn uống. Tuy nhiên, chính cô lại nhiều lần nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là giữ tinh thần tích cực và không quá ám ảnh chuyện tuổi tác.

Người đẹp cho rằng ai rồi cũng sẽ già đi, điều quan trọng hơn là biết tận hưởng cuộc sống và chăm sóc bản thân một cách lành mạnh. Quan điểm này cũng ngày càng được giới y học lối sống nhắc tới nhiều hơn, bởi căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nội tiết tố, giấc ngủ, làn da và tốc độ lão hóa của cơ thể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy stress kéo dài làm tăng hormone cortisol, từ đó thúc đẩy tích mỡ bụng, khiến cơ thể nhanh xuống sắc hơn. Vì vậy, giữ tâm trạng thoải mái, ngủ đủ giấc và duy trì các hoạt động giúp tinh thần thư giãn cũng được xem là “bí quyết chống già” quan trọng nhưng thường bị bỏ quên.

Ở tuổi ngoài 40, sau 4 lần sinh con, Jennifer Phạm vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn không phải nhờ những bí quyết quá xa vời. Những gì cô duy trì thực chất chỉ xoay quanh vài điều đơn giản: vận động đều đặn, ăn uống cân bằng và giữ tinh thần tích cực mỗi ngày.