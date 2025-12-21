MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng
Lâu lâu mới cho ông xã lên sóng, hành động của MC Mai Ngọc lập tức gây chú ý lớn.
Kể từ khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, thời gian qua MC Mai Ngọc rất chăm chỉ cập nhật cuộc sống đời thường lên mạng xã hội. Lên sóng cùng cô không ai khác chính là cậu con trai nhỏ tên Panda.
Tuy nhiên trong loạt khoảnh khắc mới nhất đăng tải trên Facebook, hot mom ăn mặc gợi cảm cùng ông xã đi tụ tập cùng bạn bè. Và lần này không có sự xuất hiện của quý tử.
Trong hình, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy ren xuyên thấu khoe trọn đôi chân thon dài. Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào xin vía thon thả của Mai Ngọc.
Đặc biệt, trong một số khoảnh khắc còn có sự xuất hiện của doanh nhân Quốc Thắng, chồng Mai Ngọc. Tuy nhiên, nữ MC vẫn kín kẽ, che chắn mặt nửa kia.
Khi được một số người bạn góp ý: "Đừng che mặt anh Thắng bạn ơi", "Mai Ngọc giờ hạnh phúc quá, ai cũng biết ông xã em rồi. Bỏ che mặt đi cho tự nhiên em ạ", hot mom sau đó gửi lời cảm ơn và tiết lộ rằng do ông xã yêu cầu làm như vậy.
Mai Ngọc (sinh năm 1990 tại Hà Nội) tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng dẫn dắt bản tin thời tiết sau đó trở thành biên tập viên của một số chương trình có tiếng của Đài truyền hình Việt Nam. Hiện tại, Mai Ngọc tạm nghỉ việc ở VTV để chăm lo cho tổ ấm nhỏ.
MC Mai Ngọc kết hôn lần 2 với chồng là Đặng Quốc Thắng. Đám cưới của họ diễn ra vào cuối tháng 12 năm ngoái. Chồng Mai Ngọc là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực tiệc cưới, nhà hàng đến từ Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và hiếm khi lộ diện.
Trước khi nên duyên với "MC đẹp nhất VTV, doanh nhân Quốc Thắng từng kết hôn và có con riêng với một hoa hậu. Tuy nhiên, cả 2 chọn cách ly hôn trong văn minh nên thông tin về vợ cũ của anh cực hiếm.
Kể về thời điểm nhận lời yêu của ông xã, Mai Ngọc cho biết bản thân khi đó đang ở giai đoạn tệ nhất.
Nữ MC trải lòng trong ngày vui: "Ở tuổi 34, khi mình thấy vụn vỡ nhất, xấu xí nhất, mất tự tin nhất lại có một người đến ngỏ lời muốn được bầu bạn cùng. Anh ấy đã đến vào một ngày như vậy".
Sau khi về chung một nhà, doanh nhân Quốc Thắng cũng thể hiện là một ông chồng tâm lý, vừa giỏi kiếm tiền lại cưng chiều vợ con hết mực. Điển hình như suốt khoảng thời gian Mai Ngọc mang thai, sinh con anh luôn ở bên động viên, đồng hành.
Đặc biệt, nam đại gia còn thuê 2 giúp việc, một người chăm lo việc nấu nướng, một người đảm nhận việc dọn dẹp để vợ có thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa cùng con.
