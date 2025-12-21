Mới nhất
Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Chủ nhật, 19:00 21/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nguyễn Thị Sinh - người đẹp quê Bắc Ninh, nổi bật trong cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô từng vào top 40 Người đẹp du lịch Việt Nam 2023.

Nữ sinh Bắc Ninh Nguyễn Thị Sinh tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.
Nữ sinh Bắc Ninh Nguyễn Thị Sinh tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Sinh sinh năm 2002, đến từ Bắc Ninh. Cô cao 1m68, là một trong 50 người đẹp trong đường đua Miss World Vietnam 2025.

Nữ sinh Bắc Ninh Nguyễn Thị Sinh tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.
Nữ sinh Bắc Ninh Nguyễn Thị Sinh tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Trước khi đến với Miss World Vietnam năm nay, Nguyễn Thị Sinh từng lọt top 40 Người đẹp du lịch Việt Nam 2023.

Nữ sinh Bắc Ninh Nguyễn Thị Sinh tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

"Với tôi, cuộc sống là hành trình không ngừng khám phá và vượt qua giới hạn của bản thân. Miss World Vietnam 2025 chính là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện mình mỗi ngày", người đẹp quê Bắc Ninh chia sẻ.

Nữ sinh Bắc Ninh Nguyễn Thị Sinh tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Cô cho biết, ở tuổi 23, vẫn giữ trọn những ước mơ và khát vọng, mong muốn một lần nữa được ghi danh tại sân chơi mà bản thân luôn trân trọng.

Nữ sinh Bắc Ninh Nguyễn Thị Sinh tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

"Tôi tin rằng sự nhân ái, tinh thần học hỏi và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp sẽ giúp tôi tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng", Nguyễn Thị Sinh cho biết thêm.

Nữ sinh Bắc Ninh Nguyễn Thị Sinh tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.

Sắc vóc đời thường của Nguyễn Thị Sinh.

 

