Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Đây không phải là lần đầu Thùy Lâm khiến công chúng chú ý về chiều cao của con gái. Còn nhớ dịp Tết đầu năm, đoạn video 18 giây của Hoa hậu Thùy Lâm nhanh chóng nhận bão "thả tim" cùng bình luận bởi đây là lần hiếm hoi nàng hậu công khai nhan sắc con gái nhỏ sinh năm 2013 trên trang cá nhân. Cặp mẹ con cùng diện áo dài đôi, để cùng kiểu tóc quay video chào Tết. Hoa hậu Thùy Lâm ghi điểm với nhan sắc không đổi qua bao năm với nụ cười tươi sáng, thần thái rạng rỡ, tiểu công chúa nhà cô tuy có hơi rụt rè nhưng visual đầy triển vọng là điều ai cũng phải thừa nhận.