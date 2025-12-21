Mới nhất
Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

GĐXH - Dù là Hoa hậu nổi tiếng, thế nhưng Thùy Lâm lại có chiều cao....hạn chế nhất trong nhà.

Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 1.

Hoa hậu Thùy Lâm được biết tới nàng Hậu xinh đẹp, có cuộc sống viên mãn ở showbiz Việt. Những thông tin xoay quanh cô và gia đình luôn nhận được nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Mới đây, người đẹp đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường bên ông xã cùng hai con. Trong đó, nhiều cư dân mạng ngạc nhiên trước chiều cao nổi bật của 2 con Hoa hậu Thùy Lâm.

Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 2.

Được biết người đẹp có 2 con, cậu cả Nguyễn Anh Khôi 15 tuổi hiện đã cao 1m86 còn con gái Nguyễn Thùy An 12 tuổi cao 1m72 vượt mẹ. Ông xã cô cũng sở hữu chiều cao lên tới 1m81, chính vì vậy Hoa hậu Thùy Lâm có vóc dáng nhỏ con nhất trong nhà.

Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 3.

Được biết, ngoài thừa hưởng đôi chân dài từ bố và mẹ hoa hậu, hai con Thùy Lâm còn có chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện thể thao cực kì khoa học. Theo Thùy Lâm, hai con từ nhỏ không kén ăn, "bố mẹ ăn gì thì con ăn nấy" và có thể ăn cả đồ Âu lẫn đồ Á. Điều đặc biệt nhất, trong dinh dưỡng của Su và Mon là cả hai luôn uống một cốc sữa vào bữa sáng từ khi còn nhỏ.

Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 4.

Thùy Lâm cảm thấy hài lòng với chiều cao hiện tại của các con và tin rằng cả Su và Mon sẽ còn cao thêm nữa vì đang ở độ tuổi teen.

Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 5.

Đây không phải là lần đầu Thùy Lâm khiến công chúng chú ý về chiều cao của con gái. Còn nhớ dịp Tết đầu năm, đoạn video 18 giây của Hoa hậu Thùy Lâm nhanh chóng nhận bão "thả tim" cùng bình luận bởi đây là lần hiếm hoi nàng hậu công khai nhan sắc con gái nhỏ sinh năm 2013 trên trang cá nhân. Cặp mẹ con cùng diện áo dài đôi, để cùng kiểu tóc quay video chào Tết. Hoa hậu Thùy Lâm ghi điểm với nhan sắc không đổi qua bao năm với nụ cười tươi sáng, thần thái rạng rỡ, tiểu công chúa nhà cô tuy có hơi rụt rè nhưng visual đầy triển vọng là điều ai cũng phải thừa nhận.

Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 6.

Nhiều khán giả nhận xét con gái của nàng hậu trổ mã phổng phao, thừa hưởng nhan sắc "đẳng cấp" của mẹ hoa hậu. Đặc biệt, ái nữ sinh năm 2013 nhưng hiện đã đứng cao hơn cả Thùy Lâm. Không ít dân mạng nhận xét 2 mẹ con đứng cạnh nhau nhưng nhìn như 2 chị em.

Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 7.

Trước đó, Thùy Lâm cũng khiến fan ngạc nhiên khi khoe con trai 14 tuổi, sở hữu chiều cao nổi bật, góc nghiêng điển trai và dự đoán sẽ trở thành nam thần trong tương lai. Nàng hậu nhận xét quý tử sống rất tình cảm, luôn là người chăm sóc mọi người trong gia đình khi đi du lịch. Cậu còn có thành tích học tập tốt, đặc biệt là nói lưu loát ngoại ngữ.

Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 8.

Thùy Lâm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, vào top 15 Miss Universe cùng năm. Cô từng là một trong những người đẹp đa năng của showbiz Việt khi cùng lúc hoạt động trong các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang.


Con gái Hoa hậu thùy Lâm gây sốt với chiều cao ấn tượng , vượt mẹ - Ảnh 9.

Thùy Lâm kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn năm 2010. Cả hai được gia đình mai mối, mẹ của họ là bạn thân. Trước khi cưới, đôi uyên ương có khoảng 5 năm tìm hiểu. Người đẹp cho biết, chồng có phần gia trưởng nhưng tâm lý, yêu thương vợ con. Sau kết hôn, Thùy Lâm rút khỏi showbiz, chuyển về Hà Nội sống, tập trung chăm lo tổ ấm. Hiện cô làm chủ một số cơ sở thẩm mỹ, chỉ xuất hiện tại các sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Thỉnh thoảng cô cập nhật cuộc sống trên trang cá nhân và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan lĩnh vực làm đẹp.

