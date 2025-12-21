MC có 'nụ cười đẹp nhất VTV' sinh con đầu lòng ở tuổi U40
GĐXH - MC Thùy Linh và diễn viên Phùng Đức Hiếu vừa chào đón thành viên mới. Thông tin được nam nghệ sĩ mới đây chia sẻ.
Trước đó, hồi giữa tháng 9 - nhân dịp sinh nhật tuổi 38, MC Thùy Linh bất ngờ chia sẻ cô đang mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với Phùng Đức Hiếu.
Thùy Linh quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.
