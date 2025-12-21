MC có 'nụ cười đẹp nhất VTV' sinh con đầu lòng ở tuổi U40

Chia sẻ về vợ khi mang thai con đầu lòng, Đức Hiếu bày tỏ: "Người phụ nữ khi mang thai cũng có nhiều nỗi lo, mệt mỏi riêng nhưng bản thân Linh biết cách chủ động cân bằng cho công việc, sức khỏe, tinh thần, các hoạt động riêng của bản thân, quán xuyến gia đình. Cô ấy luôn cập nhật, chia sẻ cùng tôi. Điều này khiến chúng tôi đều cảm thấy thoải mái, yên tâm".