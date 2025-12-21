Mới nhất
MC có 'nụ cười đẹp nhất VTV' sinh con đầu lòng ở tuổi U40

Chủ nhật, 11:29 21/12/2025 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - MC Thùy Linh và diễn viên Phùng Đức Hiếu vừa chào đón thành viên mới. Thông tin được nam nghệ sĩ mới đây chia sẻ.

MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1.

VTV dẫn nguồn tin từ trang cá nhân của nam diễn viên Đức Hiếu cho hay, anh đã không giấu nổi niềm xúc động khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên của thiên thần nhỏ. Anh dành những lời ngọt ngào cho bà xã và bày tỏ sự biết ơn đối với sự nỗ lực của cô trong suốt hành trình vượt cạn. "Chúc mừng bạn vợ vượt cạn thành công. Tròn 6 năm bên nhau, 4 năm mong em bé và kết quả", Đức Hiếu viết.


MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2.

MC Thùy Linh hơn chồng 5 tuổi. Nếu Phùng Đức Hiếu ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn trong loạt phim truyền hình phát sóng giờ vàng VTV như: Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Lằn ranh, Gió ngang khoảng trời xanh... thì Thùy Linh là gương mặt MC/BTV VTV được yêu mến bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm đạm trên sóng truyền hình.

MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3.

Trước đó, MC Thuỳ Linh vừa chia sẻ loạt ảnh "bụng bầu vượt mặt" hạnh phúc cùng chồng là diễn viên Phùng Đức Hiếu (Hiếu Su). "Lần đầu dám hở hang "khoe" bụng bầu tuần 35. Oẳn tù tì thua kèo bạn chồng nên đành chiều theo mong muốn bạn ấy chứ style của em là khác", nữ MC chia sẻ.

MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4.
MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 5.

Trước đó, hồi giữa tháng 9 - nhân dịp sinh nhật tuổi 38, MC Thùy Linh bất ngờ chia sẻ cô đang mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với Phùng Đức Hiếu. 

MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 6.

Chia sẻ về vợ khi mang thai con đầu lòng, Đức Hiếu bày tỏ: "Người phụ nữ khi mang thai cũng có nhiều nỗi lo, mệt mỏi riêng nhưng bản thân Linh biết cách chủ động cân bằng cho công việc, sức khỏe, tinh thần, các hoạt động riêng của bản thân, quán xuyến gia đình. Cô ấy luôn cập nhật, chia sẻ cùng tôi. Điều này khiến chúng tôi đều cảm thấy thoải mái, yên tâm".


MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 7.
MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 8.

Thùy Linh quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.

MC Thùy Linh chào đón con đầu lòng ở tuổi U40 , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 9.MC Thùy Linh lộ diện xinh đẹp trong thai kỳ, sắc vóc 'mẹ bầu' khiến fan xuýt xoa

GĐXH - Phùng Đức Hiếu khoe ảnh đưa bà xã - MC Thùy Linh - đi show thời trang trước khi vào "hành trình bỉm sữa", sắc vóc "mẹ bầu" khiến nhiều đồng nghiệp, fan không khỏi xuýt xoa.

Con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu hé mở khoảnh khắc được chồng doanh nhân Dubai cầu hôn

Con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu hé mở khoảnh khắc được chồng doanh nhân Dubai cầu hôn

Giải trí

GĐXH - Tiên Nguyễn đã chia sẻ clip ghi dấu lại hành trình bên nhau với chồng doanh nhân Dubai. Điều đáng chú ý chính là khoảnh khắc nam doanh nhân 8X cầu hôn cô vào năm ngoái.

MC Thùy Linh lần đầu khoe bụng bầu bên chồng kém 5 tuổi

MC Thùy Linh lần đầu khoe bụng bầu bên chồng kém 5 tuổi

Giải trí
Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Xem - nghe - đọc
Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Câu chuyện văn hóa
Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

Giải trí

