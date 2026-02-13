Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm
GĐXH - Lê Phương và ca sĩ Phạm Trung Kiên đã đưa 2 con chung, riêng về Lâm Đồng (quê nam ca sĩ) để đón Tết sớm cùng ông bà nội.
Trấn Thành: 'Đã làm phim là tôi muốn thắng'Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành cho biết, hiện tại anh cũng áp lực doanh thu của phim Tết chiếu rạp. Bởi theo anh, nếu không "thắng" thì không có tiền để làm các dự án sau.
Tình bạn từ thuở lớp 7 của Hồ Hoài Anh và Tuấn HưngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Tú Dưa tiết lộ chính Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng biết nhau từ năm lớp 6, lớp 7. Chính vì thân nhau nên khi Bằng Kiều rời nhóm 'Quả Dưa Hấu' Tuấn Hưng đã mời bạn vào chơi cùng.
Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ của "thần chết" giao, biết bà Tuyết là người mê tín, Thành đã giả làm thầy tướng số khiến bà hoảng sợ.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gáiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.
Chồng Tây của Đoan Trang đón tuổi mới bên vợ conGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Chồng Tây của Đoan Trang được vợ con tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhẹ nhàng nhưng rất ấm cúng để đón chào tuổi mới.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lọt vào 'mắt xanh' nữ doanh nhân Phương Trang (Maya)Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Nữ giám đốc công ty du lịch Phương Trang tò mò về Trung tá Minh Kiên, người trực tiếp tham gia cứu hộ tàu du lịch bị cháy.
G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANGThế giới showbiz - 8 giờ trước
GĐXH - Ngôi sao K-pop G-Dragon khiến người hâm mộ vui mừng khi chính thức xác nhận nhóm BIGBANG sẽ trở lại vào cuối năm 2026.
Nhạc Tết 2026 của Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ bài hát 'Khúc hát mừng sinh nhật'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Để ca khúc dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát theo, Phan Đinh Tùng lựa chọn cấu trúc đơn giản, lấy cảm hứng từ bố cục quen thuộc của bài hát "Khúc hát mừng sinh nhật".
Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinhThế giới showbiz - 10 giờ trước
Thời điểm đóng "Tây du ký" phiên bản 1986, nam diễn viên này "hét" giá cát-xê cao gấp 5 lần giá thông thường nhưng vẫn được đạo diễn chấp nhận.
Ảnh đón Tết bình dị của gia đình MiduGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hòa chung không khí mừng xuân, đón Tết nguyên đán, Midu đã có bộ ảnh kỷ niệm cùng bà và bố mẹ.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.