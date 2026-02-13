Mới nhất
Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm

Thứ sáu, 16:30 13/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Lê Phương và ca sĩ Phạm Trung Kiên đã đưa 2 con chung, riêng về Lâm Đồng (quê nam ca sĩ) để đón Tết sớm cùng ông bà nội.

Vợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà NộiVợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà Nội

GĐXH - Vợ chồng Lê Phương mới đây đã ra Hà Nội công tác và đón không khí Tết sớm. Cô chia sẻ được trải nghiệm những món ăn ngon và phong cảnh đẹp.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm - Ảnh 2.

Không khí xuân đang về trên khắp nơi và hòa chung không khí rộn ràng đó là gia đình Lê Phương đã kịp thời về quê nội ăn Tết sớm. Lê Phương hạnh phúc khoe khoảnh khắc cùng chồng con đi dạo biển ở Lâm Đồng.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm - Ảnh 3.

Điều đáng chú ý chính là việc mẹ chồng Lê Phương cũng góp mặt trong những hình ảnh này. Thực tế, về làm dâu, Lê Phương được mẹ chồng cưng chiều, hỗ trợ mọi thứ.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm - Ảnh 4.

Cô rất hạnh phúc khi được gia đình bên chồng hậu thuẫn, chở che.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm - Ảnh 5.

Còn với chồng Lê Phương, sau 10 năm chung sống, là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm - Ảnh 6.

Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm - Ảnh 7.

Lê Phương cho biết, ông xã là người đảm đương tất cả công việc nhà từ chăm con, nấu ăn đến rửa chén, giặt đồ... Vì từng hoạt động trong môi trường quân đội nên Trung Kiên rèn luyện được lối sống ngăn nắp, chu đáo.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm - Ảnh 8.

Nhờ tình yêu thương từ chồng, Lê Phương đã có được tổ ấm bình yên và hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm - Ảnh 9.

Mới đây, Lê Phương còn mua được nhà ở phố sau nhiều năm chăm chỉ tích lũy dành dụm. Nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc vì mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng.

Vợ chồng Lê Phương có tin vuiVợ chồng Lê Phương có tin vui

GĐXH - Lê Phương và chồng trẻ mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe tin vui. Nhiều người dành lời chúc mừng đến cặp đôi trai tài gái sắc.

