Trấn Thành: 'Đã làm phim là tôi muốn thắng'

Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳng GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.

Ngày 12/2/2026 tại TP.HCM, bộ phim điện ảnh "Thỏ Ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành đã chính thức ra mắt khán giả và giới truyền thông trong buổi công chiếu hoành tráng với đông đảo khách mời.

Thảm đỏ sự kiện thu hút sự chú ý bởi không khí trẻ trung, thời thượng, đúng với tinh thần mà "Thỏ Ơi!!" theo đuổi: hiện đại, bí ẩn và giàu cảm xúc. Sự xuất hiện của các diễn viên và khách mời nhanh chóng tạo nên nhiều khoảnh khắc giao lưu gần gũi với khán giả và báo chí.

Trấn Thành trả lời phóng viên về việc lựa chọn diễn viên.

Tại sự kiện, đạo diễn Trấn Thành đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình thực hiện "Thỏ Ơi!!". Anh cho biết đây là một dự án mang tính thể nghiệm, nơi anh mong muốn kể một câu chuyện tâm lý gần gũi nhưng gai góc, phản ánh những mối quan hệ tưởng chừng hoàn hảo trong xã hội hiện đại. Thay vì tập trung vào không khí lễ hội quen thuộc của phim Tết, "Thỏ Ơi!!" chọn cách tiếp cận trầm lắng hơn, đào sâu vào nội tâm nhân vật và những xung đột cảm xúc âm thầm. Đạo diễn Trấn Thành cũng gửi lời cảm ơn tới ekip, cố vấn và các đối tác truyền thông đã cùng chung tay xây dựng nên thế giới của "Thỏ Ơi!!" bằng cách trao kỷ niệm chương tri ân ngay tại sân khấu buổi công chiếu.

Bà xã Trấn Thành - diễn viên Hari Won chia sẻ từng nghi ngờ về lựa chọn diễn viên của vị đạo diễn: "Hari hơi khó tính hơn người ngoài vì mình là vợ anh Thành mà, mình phải nói thẳng nếu muốn tốt cho chồng mình. Sau khi xem phim, Hari hoàn toàn bị diễn xuất của các bạn thuyết phục, và muốn gửi lời xin lỗi ông xã. Chúc mừng tất cả mọi người!"

Giải thích về việc lựa chọn dàn diễn viên trẻ, Trấn Thành chia sẻ: "Thành chỉ chọn người hợp vai, cũng không thể giao vai cho người không có tiềm năng hay không đủ năng lực để gánh vác vai diễn. Tôi tin, diễn viên cũng tin thì vai diễn mới thuyết phục. Và ngày hôm nay có lẽ các khách mời cũng phần nào thấy được nỗ lực coaching của tôi cũng như sự cố gắng của các diễn viên trẻ. Cảm ơn mọi người đã tạo cơ hội cho họ được nỗ lực và toả sáng".

Về việc phim được phân loại 18+, Trấn Thành cho biết: "Thành nghĩ làm phim phải làm cho tới, phải làm cho người ta tin được câu chuyện phim mà mình kể. Đừng để những con số làm giới hạn mình. Một bộ phim mang tâm lý nặng, với những câu bông đùa có tính tấn công tâm lý thì mang nhãn 18+ sẽ thuyết phục hơn nhiều".

Trấn Thành mong phim sẽ thắng.

Trấn Thành cũng cho biết về áp lực doanh thu sau nhiều năm làm phim Tết: "Áp lực chứ, và làm phim phải có lời mới có tiền làm phim sau. Đã làm phim là tôi muốn thắng. Thứ nhất, thắng để biết mình đang làm đúng. Thứ hai là có kinh phí làm phim sau. Và thứ ba là để khán giả tin rằng mình luôn làm một sản phẩm chỉn chu. Việc mình kiếm được doanh thu cho một bộ phim cũng kích cầu kinh tế. Khi khán giả chịu ra rạp là mình đã có quyền mơ những giấc mơ lớn hơn. Một người đã thành công thì thành công là tạm thời nhưng thất bại cũng là tạm thời. Vấp ngã là để đứng lên. Vì thế Tết này mà bà con ra rạp ủng hộ anh em làm phim chúng tôi là đã rất đáng quý rồi. Xem phim này rồi mình lại ủng hộ thêm phim khác nữa nha!".

Buổi công chiếu tại TP.HCM không chỉ là dịp để ê-kíp "Thỏ Ơi!!" chính thức ra mắt công chúng, mà còn mở ra hành trình đối thoại giữa bộ phim và khán giả về tình yêu, niềm tin và những "vết nứt" trong các mối quan hệ hiện đại. Với cách kể chuyện khác biệt và màu sắc tâm lý rõ nét, "Thỏ Ơi!!" hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng chú ý trên màn ảnh rộng dịp Tết năm nay.

Phim "Thỏ Ơi!!" khởi chiếu mùng 1 Tết nguyên đán 17/2/2026.