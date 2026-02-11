Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Tập 32 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn, khiến khán giả xúc động với nhiều phân đoạn thể hiện sự yêu thương của gia đình bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) dành cho bé Nhi (bé An Nhiên). Trong tập phim, hai anh em Đức (Thừa Tuấn Anh) và Dương (Quỳnh Trang) dành cho em Nhi một bất ngờ, đó là một buổi đi chơi.

Sau buổi chơi mệt nhoài, ba anh em ngồi nghỉ, bé Nhi bỗng khóc vì nhớ lại trước khi mẹ mất, mẹ cũng đưa Nhi đi chơi như thế này và cũng mua kẹo bông. Nhi lo lắng khi vào Đắk Lắk rồi thì các anh chị sẽ quên mình, vậy là ba anh em ngoắc tay hứa không được quên nhau.

Để chia tay Nhi, bà Ánh quyết định cả nhà sẽ đi ăn ngoài. Tuy nhiên, chưa kịp đi ăn thì Nhi phát hiện bị mất cuốn sổ nhật ký mẹ để lại. Nhi mới chợt nhớ đã để quên cuốn sổ ở cổng và bị chị đồng nát nhặt đi. Cả nhà lại cùng đến khu tập kết đồng nát để tìm, 5 thành viên gia đình vẫn quyết tâm tìm từ khi trời còn sáng tới lúc trời đã tối om. Cuối cùng, cả nhà vỡ òa vì cuốn sổ cũng xuất hiện giữa đống phế liệu.

Cả gia đình lục tung khu tập kết đồng nát để tìm cuốn sổ nhật ký của bé Nhi. Ảnh VTV

Sáng hôm sau, Nhi thức dậy, đã thấy bác Ánh đang ngồi lau chùi tỉ mỉ cuốn sổ cho mình. Cô bé chủ động ôm bác Ánh thể hiện tình cảm dành cho mình và tất nhiên bác Ánh cũng xúc động bày tỏ: "Bác yêu Nhi lắm!".

Bé Nhi và bà Ánh dành nhiều tình cảm cho nhau. Ảnh VTV

Bác Thanh - bác ruột của Nhi đã ra tới nơi để đón bé Nhi vào Đắk Lắk ở với mình. Cả nhà ông Phi - bà Ánh đứng tiễn Nhi mà ai cũng buồn rười rượi, bịn rịn không muốn rời xa. Bà Ánh và Dương cùng bé Nhi không kìm được nước mắt. Bà Ánh chuẩn bị chu đáo bánh, sữa... để bé ăn trên đường.

Cả gia đình bà Ánh không muốn rời xa bé Nhi. Ảnh VTV

Bé Nhi đi được một đoạn lại bất ngờ xuống xe chạy quay lại: "Con không đi nữa đâu, con ở lại đây với mọi người". Bác Thanh cũng yên tâm để bé Nhi ở lại với gia đình vì chính bác nhìn thấy ai cũng yêu thương bé. Bác tin Dung - em gái mình ở trên trời cũng yên lòng và biết ơn tới mọi người, đặc biệt là bà Ánh.

Bé Nhi đã quyết định ở lại với gia đình mới của mình. Ảnh VTV

Sau chuyện lần này, bà Ánh đưa cả nhà lên chùa. Bà muốn bé Nhi thắp hương cho mẹ, kể cho mẹ về cuộc sống hiện tại để mẹ yên tâm. Sau đó, bà Ánh cũng tâm sự trước vong linh bà Dung. Bà nói mình không còn trách bà Dung nữa và hứa sẽ chăm sóc và yêu thương bé Nhi như con ruột.

Sau khi về nhà, bà Ánh kể với ông Phi và cả nhà rằng bà đã xin bà Dung cho mình nhận Nhi làm con gái. Nghe vậy, ông Phi vô cùng xúc động: "Anh không biết phải nói thế nào. Anh phải may mắn lắm thì trong cuộc đời này anh mới gặp được em".

Bà Ánh dẫn bé Nhi lên chùa thắp hương cho mẹ. Ảnh VTV

Ông Phi cũng cảm ơn cả các con vì qua sai lầm lớn như thế, ông đã được vợ bao dung, được các con vẫn yêu quý, tôn trọng. Nhân tiện đây, bà Ánh cũng thừa nhận rằng sai lầm của bố các con thì bà cũng không hẳn vô can. Bà còn xin lỗi chồng vì nếu lúc đó bà bớt đòi hỏi hơn thì đã không đến vậy. Bà cũng mong muốn dù đã chia tay nhưng vẫn xem nhau là gia đình.

Biết được bác Ánh nhận làm con gái, bé Nhi chủ động vào phòng bà Ánh, ôm bà thật chặt và gọi tiếng mẹ: "Mẹ, con ôm mẹ nhé!", khiến bà Ánh vô cùng bất ngờ và xúc động. Tiếp đó, Dương cũng chạy sang phòng mẹ. Ôm chặt hai cô con gái trong lòng, bà Ánh vô cùng hạnh phúc.

Bà Ánh cảm thấy hạnh phúc vì từ giờ có thêm một cô con gái nữa. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Vân đã qua giai đoạn nghén, ông Thăng rất vui vì con gái ăn uống tốt, da dẻ hồng hào. Thấy con khỏe khoắn hơn, ông thuyết phục Vân tổ chức đám cưới nhưng cô vẫn nhất quyết không đồng ý.

