Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
GĐXH - Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tại các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm đón Tết Bính Ngọ 2026
Chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên địa bàn toàn thành phố. Hoạt động được triển khai với nhiều hình thức trình diễn hiện đại, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ Nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, phấn khởi.
Cụ thể, Hà Nội tổ chức 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật; cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Các điểm bắn được bố trí phân bố đều tại các xã, phường, bảo đảm người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đều có điều kiện thưởng thức pháo hoa trong đêm Giao thừa.
Các trận địa bắn pháo hoa tầm cao được đặt tại: khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, Thành cổ Sơn Tây, Công viên Hòa Bình, hồ Văn Quán, khu vực đường đua F1. Các trận địa bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại các công viên, hồ nước, sân vận động và khu đô thị thuộc các xã, phường. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17/2/2026, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Bên cạnh màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội cũng tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu như tại Nhà hát Hồ Gươm có các chương trình: "Giai điệu mùa Xuân", " Mừng Xuân 2026", "New Year Concert 2026"...
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ – 2026”
Mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026, mừng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Hải Phòng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ – 2026”. Chương trình là sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố Hải Phòng.
Chương trình thể hiện sâu sắc niềm tự hào, lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng với truyền thống “trung dũng, quyết thắng” và niềm tự hào “Xứ Đông văn hiến – Đất Cảng anh hùng” kể từ khi được mở rộng không gian phát triển (01/7/2025).
Dự kiến, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thái Bảo, NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Quang Thắng, Minh Quân, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Erik, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Duy, An Thu An, Đinh Quang Đạt, Vân Anh, Ngọc Hiếu, Hồng Hạnh, Thu Huyền, Cao Phú Quý, MC Minh Hằng – MC Công Tố, thiếu nhi Hải Phòng và các nghệ sĩ đang hoạt động tại các nhà hát chuyên nghiệp của thành phố Hải Phòng.
Chương trình diễn ra từ 22h ngày 16/02/2026 (đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ) đến 00h30 ngày 17/02/2026. Đúng 00h00, sau nghi thức Countdown của toàn thể nhân dân, bầu trời Hải Phòng sẽ rực sáng với màn pháo hoa tầm cao trên nền nhạc Happy New Year (Remix), chính thức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Nhà hát Kịch TP.HCM trở lại biểu diễn dịp Tết Nguyên đán
Theo báo Văn hóa, Nhà hát Kịch TP.HCM chính thức sáng đèn trở lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sau 7 năm gián đoạn, ra mắt khán giả hai vở diễn mới "Mã đáo khai xuân" và "Ra giêng anh cưới em". Trong lần trở lại này, Nhà hát Kịch TP.HCM ra mắt hai vở diễn theo hình thức kịch ca nhạc (Drama Music Play), kết hợp kịch nói với âm nhạc, hát múa nhằm tăng khả năng biểu đạt cảm xúc và tính hấp dẫn sân khấu.
Theo đó, vở "Mã đáo khai xuân" (tác giả Hoàng Mẫn, đạo diễn Đỗ Thúy) sẽ được biểu diễn lúc 19h Mùng 1 và Mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 17 và 19/2/2026), với sự tham gia của các nghệ sĩ Quốc Thịnh, Đỗ Thúy, Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Hồng Phạm, nhóm ca Mắt Ngọc và vũ đoàn Chuông Gió.
Vở "Ra giêng anh cưới em" (tác giả Lam Tuyền, đạo diễn Trần Ngọc Giàu) diễn lúc 19h Mùng 2 và Mùng 4 Tết (ngày 18 và 20/2/2026), quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Vũ Luân, NSƯT Việt Hà, Minh Dự, Tuyết Mai, Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Đỗ Thúy, Hồng Phạm, Huỳnh Thanh Trung…
Bên cạnh các vở kịch phục vụ dịp Tết, các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, đờn ca tài tử tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong dịp Tết năm nay tại TP.HCM. Các đoàn cải lương trong nước sẽ tham gia biểu diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang, trong khi các chương trình đờn ca tài tử được tổ chức tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 21/2. Ngoài ra, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống sẽ được tổ chức hàng đêm trên địa bàn thành phố.
Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 32 phút trước
Quyết định giải nghệ sau 21 năm làm nghề, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Vai diễn gây bất ngờ của Quách Ngọc NgoanGiải trí - 1 giờ trước
Quách Ngọc Ngoan có vai phản diện nhưng đầy hài hước trong phim Tết "Báu vật trời cho" đóng cùng Tuấn Trần và Phương Anh Đào.
Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thùy Linh - nữ sinh Ngân hàng đến từ Hưng Yên thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với video truyền thông ấn tượng.
Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớmGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Lê Phương và ca sĩ Phạm Trung Kiên đã đưa 2 con chung, riêng về Lâm Đồng (quê nam ca sĩ) để đón Tết sớm cùng ông bà nội.
Trấn Thành: 'Đã làm phim là tôi muốn thắng'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành cho biết, hiện tại anh cũng áp lực doanh thu của phim Tết chiếu rạp. Bởi theo anh, nếu không "thắng" thì không có tiền để làm các dự án sau.
Tình bạn từ thuở lớp 7 của Hồ Hoài Anh và Tuấn HưngGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Theo Tú Dưa tiết lộ chính Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng biết nhau từ năm lớp 6, lớp 7. Chính vì thân nhau nên khi Bằng Kiều rời nhóm 'Quả Dưa Hấu' Tuấn Hưng đã mời bạn vào chơi cùng.
Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ của "thần chết" giao, biết bà Tuyết là người mê tín, Thành đã giả làm thầy tướng số khiến bà hoảng sợ.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gáiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.
Chồng Tây của Đoan Trang đón tuổi mới bên vợ conGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Chồng Tây của Đoan Trang được vợ con tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhẹ nhàng nhưng rất ấm cúng để đón chào tuổi mới.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lọt vào 'mắt xanh' nữ doanh nhân Phương Trang (Maya)Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Nữ giám đốc công ty du lịch Phương Trang tò mò về Trung tá Minh Kiên, người trực tiếp tham gia cứu hộ tàu du lịch bị cháy.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.