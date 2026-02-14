Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm đón Tết Bính Ngọ 2026

Chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên địa bàn toàn thành phố. Hoạt động được triển khai với nhiều hình thức trình diễn hiện đại, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ Nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Cụ thể, Hà Nội tổ chức 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật; cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Các điểm bắn được bố trí phân bố đều tại các xã, phường, bảo đảm người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đều có điều kiện thưởng thức pháo hoa trong đêm Giao thừa.

Các trận địa bắn pháo hoa tầm cao được đặt tại: khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, Thành cổ Sơn Tây, Công viên Hòa Bình, hồ Văn Quán, khu vực đường đua F1. Các trận địa bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại các công viên, hồ nước, sân vận động và khu đô thị thuộc các xã, phường. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17/2/2026, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 33 điểm trong Giao thừa Tết 2026. Ảnh minh họa

Bên cạnh màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội cũng tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu như tại Nhà hát Hồ Gươm có các chương trình: "Giai điệu mùa Xuân", " Mừng Xuân 2026", "New Year Concert 2026"...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ – 2026”



Mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026, mừng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Hải Phòng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ – 2026”. Chương trình là sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố Hải Phòng.

Chương trình thể hiện sâu sắc niềm tự hào, lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng với truyền thống “trung dũng, quyết thắng” và niềm tự hào “Xứ Đông văn hiến – Đất Cảng anh hùng” kể từ khi được mở rộng không gian phát triển (01/7/2025).

chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ – 2026” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Dự kiến, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thái Bảo, NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Quang Thắng, Minh Quân, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Erik, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Duy, An Thu An, Đinh Quang Đạt, Vân Anh, Ngọc Hiếu, Hồng Hạnh, Thu Huyền, Cao Phú Quý, MC Minh Hằng – MC Công Tố, thiếu nhi Hải Phòng và các nghệ sĩ đang hoạt động tại các nhà hát chuyên nghiệp của thành phố Hải Phòng.



Chương trình diễn ra từ 22h ngày 16/02/2026 (đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ) đến 00h30 ngày 17/02/2026. Đúng 00h00, sau nghi thức Countdown của toàn thể nhân dân, bầu trời Hải Phòng sẽ rực sáng với màn pháo hoa tầm cao trên nền nhạc Happy New Year (Remix), chính thức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

TP.HCM: Nhà hát Kịch TP.HCM trở lại biểu diễn dịp Tết Nguyên đán

Theo báo Văn hóa, Nhà hát Kịch TP.HCM chính thức sáng đèn trở lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sau 7 năm gián đoạn, ra mắt khán giả hai vở diễn mới "Mã đáo khai xuân" và "Ra giêng anh cưới em". Trong lần trở lại này, Nhà hát Kịch TP.HCM ra mắt hai vở diễn theo hình thức kịch ca nhạc (Drama Music Play), kết hợp kịch nói với âm nhạc, hát múa nhằm tăng khả năng biểu đạt cảm xúc và tính hấp dẫn sân khấu.

Theo đó, vở "Mã đáo khai xuân" (tác giả Hoàng Mẫn, đạo diễn Đỗ Thúy) sẽ được biểu diễn lúc 19h Mùng 1 và Mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 17 và 19/2/2026), với sự tham gia của các nghệ sĩ Quốc Thịnh, Đỗ Thúy, Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Hồng Phạm, nhóm ca Mắt Ngọc và vũ đoàn Chuông Gió.

NSƯT Vũ Luân và NSƯT Việt Hà trong trích đoạn "Ra giêng anh cưới em".

Vở "Ra giêng anh cưới em" (tác giả Lam Tuyền, đạo diễn Trần Ngọc Giàu) diễn lúc 19h Mùng 2 và Mùng 4 Tết (ngày 18 và 20/2/2026), quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Vũ Luân, NSƯT Việt Hà, Minh Dự, Tuyết Mai, Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Đỗ Thúy, Hồng Phạm, Huỳnh Thanh Trung…

Bên cạnh các vở kịch phục vụ dịp Tết, các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, đờn ca tài tử tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong dịp Tết năm nay tại TP.HCM. Các đoàn cải lương trong nước sẽ tham gia biểu diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang, trong khi các chương trình đờn ca tài tử được tổ chức tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 21/2. Ngoài ra, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống sẽ được tổ chức hàng đêm trên địa bàn thành phố.







