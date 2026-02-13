Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Đỗ Thùy Linh - nữ sinh Ngân hàng đến từ Hưng Yên thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với video truyền thông ấn tượng.
Video truyền thông của 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 đã được Fanpage chính thức cuộc thi đăng tải, thu hút sự chú ý từ cộng đồng yêu thích sắc đẹp. Trong số đó, nữ sinh ngành Tài chính - Ngân hàng là Đỗ Thùy Linh nhận được nhiều quan tâm khi giới thiệu về quê hương Hưng Yên.
Trong video, Đỗ Thùy Linh giới thiệu những chùa cổ như Chùa Keo, chùa Nôm... những làng nghề như làng Thủ Sỹ chuyên nghề đan đó, làng tương bần... "Tín ngưỡng làng xã, làng nghề tạo nên con người Hưng Yên cũng như tôi luôn có điểm tựa tinh thần trong đời sống hiện đại. Từ cội nguồn văn hóa ấy, tôi lớn lên với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng... tôi biến tri thức thành cầu nối phát triển bản thân và theo đuổi những gì mình luôn tin tưởng", người đẹp Hưng Yên chia sẻ.
Đỗ Thùy Linh sở hữu gương mặt cân đối, đường nét rõ ràng cùng với làn da sáng và chiều cao 1.70m, đôi chân dài miên man. Vì vậy mỗi khoảnh khắc mỹ nhân Hưng Yên xuất hiện đều tạo cảm giác chỉn chu, hài hòa và dễ nhìn. Đây cũng là lý do mà từ vòng sơ khảo vào cuối tháng 11/2025 đến nay, Thùy Linh nhanh chóng gây ấn tượng với Ban giám khảo và được fan sắc đẹp yêu mến. Thậm chí cô nàng còn lọt top tìm kiếm trên MXH với cụm từ khoá: "Đỗ Thuỳ Linh Miss World 2025".
Người đẹp giới thiệu nhiều di sản văn hóa, làng nghề đặc trưng của mảnh đất Hưng Yên.
Phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên.
Không chỉ có nhan sắc nổi bật, học vấn và kinh nghiệm công việc của Thuỳ Linh cũng đáng chú ý. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính, ngành Tài chính Ngân hàng. Sau đó cô có thời gian làm việc trong môi trường ngân hàng, tích lũy kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính, dịch vụ khách hàng và tác phong chuyên nghiệp.
Hiện tại, Thuỳ Linh đang tiếp tục theo học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Song song với việc đi học và làm đúng chuyên ngành, Thuỳ Linh còn làm người mẫu - KOC - Content Creator.
Ngắm Đỗ Thùy Linh - Miss World Vietnam 2025 tỏa sáng trong trang phục truyền thống:
