Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Thứ sáu, 18:59 13/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đỗ Thùy Linh - nữ sinh Ngân hàng đến từ Hưng Yên thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với video truyền thông ấn tượng.

Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Phan Phương Oanh - nữ sinh đến từ Hà Nội đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 nhờ video truyền thông sử dụng tiếng Anh lưu loát. Phần thi của cô đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ từ fan sắc đẹp.

Video truyền thông của 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 đã được Fanpage chính thức cuộc thi đăng tải, thu hút sự chú ý từ cộng đồng yêu thích sắc đẹp. Trong số đó, nữ sinh ngành Tài chính - Ngân hàng là Đỗ Thùy Linh nhận được nhiều quan tâm khi giới thiệu về quê hương Hưng Yên. 

Trong video, Đỗ Thùy Linh giới thiệu những chùa cổ như Chùa Keo, chùa Nôm... những làng nghề như làng Thủ Sỹ chuyên nghề đan đó, làng tương bần... "Tín ngưỡng làng xã, làng nghề tạo nên con người Hưng Yên cũng như tôi luôn có điểm tựa tinh thần trong đời sống hiện đại. Từ cội nguồn văn hóa ấy, tôi lớn lên với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng... tôi biến tri thức thành cầu nối phát triển bản thân và theo đuổi những gì mình luôn tin tưởng", người đẹp Hưng Yên chia sẻ.

Đỗ Thùy Linh sở hữu gương mặt cân đối, đường nét rõ ràng cùng với làn da sáng và chiều cao 1.70m, đôi chân dài miên man. Vì vậy mỗi khoảnh khắc mỹ nhân Hưng Yên xuất hiện đều tạo cảm giác chỉn chu, hài hòa và dễ nhìn. Đây cũng là lý do mà từ vòng sơ khảo vào cuối tháng 11/2025 đến nay, Thùy Linh nhanh chóng gây ấn tượng với Ban giám khảo và được fan sắc đẹp yêu mến. Thậm chí cô nàng còn lọt top tìm kiếm trên MXH với cụm từ khoá: "Đỗ Thuỳ Linh Miss World 2025".

Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Đỗ Thùy Linh mở đầu video Người đẹp truyền thông bằng khả năng ngoại ngữ lưu loát.

Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.
Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.
Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Người đẹp giới thiệu nhiều di sản văn hóa, làng nghề đặc trưng của mảnh đất Hưng Yên.

Phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên.

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, học vấn và kinh nghiệm công việc của Thuỳ Linh cũng đáng chú ý. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính, ngành Tài chính Ngân hàng. Sau đó cô có thời gian làm việc trong môi trường ngân hàng, tích lũy kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính, dịch vụ khách hàng và tác phong chuyên nghiệp. 

Hiện tại, Thuỳ Linh đang tiếp tục theo học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Song song với việc đi học và làm đúng chuyên ngành, Thuỳ Linh còn làm người mẫu - KOC - Content Creator.

Ngắm Đỗ Thùy Linh - Miss World Vietnam 2025 tỏa sáng trong trang phục truyền thống:

Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.

Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.

Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.
Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.
Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 12.
Nữ sinh Ngân hàng Đỗ Thùy Linh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 13.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Cùng chuyên mục

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Phương và ca sĩ Phạm Trung Kiên đã đưa 2 con chung, riêng về Lâm Đồng (quê nam ca sĩ) để đón Tết sớm cùng ông bà nội.

Trấn Thành: 'Đã làm phim là tôi muốn thắng'

Trấn Thành: 'Đã làm phim là tôi muốn thắng'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành cho biết, hiện tại anh cũng áp lực doanh thu của phim Tết chiếu rạp. Bởi theo anh, nếu không "thắng" thì không có tiền để làm các dự án sau.

Tình bạn từ thuở lớp 7 của Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng

Tình bạn từ thuở lớp 7 của Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Tú Dưa tiết lộ chính Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng biết nhau từ năm lớp 6, lớp 7. Chính vì thân nhau nên khi Bằng Kiều rời nhóm 'Quả Dưa Hấu' Tuấn Hưng đã mời bạn vào chơi cùng.

Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ của "thần chết" giao, biết bà Tuyết là người mê tín, Thành đã giả làm thầy tướng số khiến bà hoảng sợ.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.

Chồng Tây của Đoan Trang đón tuổi mới bên vợ con

Chồng Tây của Đoan Trang đón tuổi mới bên vợ con

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Tây của Đoan Trang được vợ con tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhẹ nhàng nhưng rất ấm cúng để đón chào tuổi mới.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lọt vào 'mắt xanh' nữ doanh nhân Phương Trang (Maya)

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lọt vào 'mắt xanh' nữ doanh nhân Phương Trang (Maya)

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Nữ giám đốc công ty du lịch Phương Trang tò mò về Trung tá Minh Kiên, người trực tiếp tham gia cứu hộ tàu du lịch bị cháy.

G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

GĐXH - Ngôi sao K-pop G-Dragon khiến người hâm mộ vui mừng khi chính thức xác nhận nhóm BIGBANG sẽ trở lại vào cuối năm 2026.

Nhạc Tết 2026 của Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ bài hát 'Khúc hát mừng sinh nhật'

Nhạc Tết 2026 của Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ bài hát 'Khúc hát mừng sinh nhật'

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Để ca khúc dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát theo, Phan Đinh Tùng lựa chọn cấu trúc đơn giản, lấy cảm hứng từ bố cục quen thuộc của bài hát "Khúc hát mừng sinh nhật".

Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh

Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Thời điểm đóng "Tây du ký" phiên bản 1986, nam diễn viên này "hét" giá cát-xê cao gấp 5 lần giá thông thường nhưng vẫn được đạo diễn chấp nhận.

Xem nhiều

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc
Tin vui ở tuổi 37 của nữ diễn viên gốc Huế

Tin vui ở tuổi 37 của nữ diễn viên gốc Huế

Giải trí
'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

Xem - nghe - đọc
Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top