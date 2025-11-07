Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ
COVID-19 giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây rủi ro cho người mẹ và cả thai nhi. Nó có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn phát triển thần kinh cao hơn bao gồm chứng tự kỷ ở trẻ.
1. COVID-19 trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ và rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ
Theo nghiên cứu mới được công bố của các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mass General Brigham), trẻ em sinh ra từ những bà mẹ mắc COVID-19 khi đang mang thai có nguy cơ mắc các rối loạn phát triển cao hơn khi lên 3 tuổi bao gồm chậm nói, tự kỷ , rối loạn vận động và các chậm phát triển khác.
Các bệnh nhiễm trùng khác ở mẹ trong thai kỳ có liên quan đến nguy cơ mắc một loạt các bệnh phát triển thần kinh trong thời thơ ấu và các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng, việc kích hoạt miễn dịch trong thai kỳ làm gián đoạn sự phát triển não bộ bình thường của thai nhi và hành vi của con cái.
Để đánh giá tác động của nhiễm SARS-CoV-2 trong thai kỳ, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 18.124 ca sinh sống tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts trong giai đoạn đỉnh điểm của COVID-19 từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.
Họ đã nghiên cứu 18.124 cặp mẹ-con. Trong số 861 trẻ có mẹ dương tính với SARS-CoV-2 trong thai kỳ, 140 trẻ (16,3%) được chẩn đoán mắc các vấn đề phát triển thần kinh trước 3 tuổi, so với 1.680 trẻ (9,7%) trong số 17.263 trẻ còn lại từ các thai kỳ âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng khác, nhiễm SARS-CoV-2 trong thai kỳ có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề phát triển thần kinh ở trẻ em cao hơn 29%.
Họ cũng phát hiện nam giới có nguy cơ cao hơn nữ giới. Nguy cơ cao nhất khi nhiễm trùng xảy ra trong ba tháng cuối của thai kỳ.
2. Phòng COVID-19 trong thai kỳ và can thiệp sớm nguy cơ cho trẻ là rất quan trọng
Theo tác giả chính Andrea Edlow, Tiến sĩ Y khoa, chuyên gia Y học Mẹ và Thai nhi tại Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Brigham: " Những phát hiện này nhấn mạnh rằng, COVID-19, giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây ra rủi ro không chỉ cho người mẹ mà còn cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Cố gắng ngăn ngừa nhiễm trùng COVID-19 trong thai kỳ là rất quan trọng ".
Các nhà nghiên cứu cũng cho biết: Cha mẹ cần nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn về các hậu quả phát triển thần kinh bất lợi ở trẻ sau khi mắc COVID-19 trong thai kỳ để có giải pháp phù hợp giúp con mình được đánh giá và hỗ trợ đúng cách.
Việc chủ động phòng ngừa COVID-19 trong thai kỳ có mục tiêu cao nhất là ngăn ngừa nhiễm bệnh hoặc giảm mức độ nặng của bệnh, vì phụ nữ mang thai có nguy cơ cao hơn về biến chứng nghiêm trọng và các hậu quả bất lợi cho thai nhi.
Do đó, phụ nữ khi có ý định mang thai nên tư vấn bác sĩ sản khoa về các biện pháp phòng ngừa, tiêm chủng và theo dõi nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe của cả mẹ và bé. Kiểm soát tốt các bệnh lý nền (như đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp) vì chúng có thể làm tăng nguy cơ biến chứng của COVID-19 và ảnh hưởng đến thai nhi.
Thông báo rõ ràng cho bác sĩ nhi khoa về tiền sử mẹ mắc COVID-19 trong thai kỳ (đặc biệt là ba tháng cuối thai kỳ), điều này giúp bác sĩ lưu ý trẻ thuộc nhóm nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ hơn.
Sau khi trẻ chào đời cần đảm bảo trẻ được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc các rối loạn phát triển thần kinh theo tư vấn cụ thể của bác sĩ dựa trên tình trạng riêng của trẻ.
Đối với chứng tự kỷ, việc cha mẹ chủ động theo dõi nhận biết sớm các dấu hiệu tự kỷ ở trẻ là tối quan trọng. Trẻ được chẩn đoán và can thiệp càng sớm, khả năng cải thiện kết quả phát triển càng cao.
