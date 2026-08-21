Mẹ chồng bảo về già không khiến con dâu chăm sóc, nhưng một chuyện xảy ra khiến tôi không biết nên vui hay buồn

Tôi làm dâu được 7 năm. Ngày mới về nhà chồng, tôi từng rất sợ mẹ chồng. Bà không phải kiểu người hay quát tháo, nhưng khá thẳng tính và nguyên tắc. Tôi làm gì bà cũng ít khi khen, nên nhiều lúc tôi không biết bà hài lòng hay không.

Có một câu bà từng nói ngay từ những ngày đầu tôi về làm dâu mà đến giờ tôi vẫn nhớ.

Bà bảo: “Sau này mẹ già, mẹ không bắt con phải chăm. Con là con dâu, có cuộc đời riêng của con. Mẹ đẻ mẹ nuôi, sau này mẹ yếu thì con trai mẹ phải có trách nhiệm trước”.

Lúc đó, tôi nghe cũng nhẹ lòng. Nhưng thú thật, tôi nghĩ bà chỉ nói vậy.

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Bởi tôi đã chứng kiến không ít gia đình, đến lúc bố mẹ chồng già yếu, phần lớn việc chăm sóc đều rơi vào tay con dâu. Người con trai đi làm, người vợ ở nhà lo cơm nước, thuốc men, bệnh viện. Mọi người dần mặc định đó là chuyện bình thường. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác.

Hai năm trước, bà bắt đầu yếu hơn. Đầu tiên là đau chân, sau đó sức khỏe giảm dần. Chồng tôi bàn chuyện đưa mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc. Tôi cũng đồng ý.

Nhưng mẹ chồng lại từ chối. Bà bảo chưa đến mức không tự lo được, không muốn bỏ căn nhà đã sống mấy chục năm. Vợ chồng tôi chỉ có thể thay nhau qua lại.

Thời gian đầu, tôi vẫn thường sang nấu cơm, dọn dẹp rồi đưa bà đi khám khi cần. Nhưng có lần, khi tôi đang xin nghỉ làm để đưa bà đi bệnh viện, bà lại bảo tôi không cần.

Bà nói thẳng: “Con còn bố mẹ đẻ. Mẹ ốm thì con trai mẹ lo. Đừng vì chăm mẹ mà thành ra không có thời gian cho bố mẹ mình.”

Tôi nghe mà thấy hơi khó xử. Bởi nếu tôi không sang, hàng xóm sẽ nói gì? Người thân sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, dù thế nào tôi cũng là người sống gần bà nhất.

Nhưng mẹ chồng lại rất kiên quyết. Bà tự phân công luôn việc cho con trai. Việc nào anh làm được thì tự làm, không được đẩy sang cho vợ. Mỗi lần chồng nhờ tôi sang trông mẹ vì anh bận, bà đều hỏi ngay: “Con bận thật hay chỉ quen có vợ làm thay?”.

Có lần hai mẹ con họ còn tranh cãi vì chuyện đó. Tôi đứng giữa vừa buồn cười vừa ngại.

Cho đến đợt gần đây, mẹ chồng phải nằm viện vài ngày. Tôi vẫn sang chăm bà vì chồng phải đi làm, nhưng bà nhất quyết không cho tôi nghỉ cả ngày. Bà chỉ bảo tôi ghé buổi tối, còn ban ngày chồng tôi phải tự sắp xếp.

Tôi từng nghĩ bà làm vậy vì thương tôi. Nhưng sau này, trong một lần nói chuyện, bà mới bảo một câu khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Bà nói bà không muốn đến lúc về già, con trai vẫn được mọi người khen là hiếu thảo còn con dâu thì trở thành người gánh tất cả.

Nghe xong, tôi thấy vừa ấm lòng vừa chạnh lòng. Bởi chính một người mẹ chồng lại là người nhắc tôi rằng sự chăm sóc chỉ có ý nghĩa khi nó xuất phát từ tình cảm, không phải từ việc ai đó mặc định con dâu sinh ra là để làm những việc ấy.

Bây giờ mẹ chồng vẫn sống ở nhà riêng. Vợ chồng tôi thay nhau sang, nhưng phần lớn việc chính chồng tôi đều phải tự lo.

Còn tôi, tôi vẫn chăm bà. Không phải vì bà là mẹ chồng nên tôi buộc phải làm.

Mà vì sau nhiều năm, tôi thật sự coi bà như một người thân. Nhưng tôi vẫn nhớ câu nói của bà: “Mẹ không cần con trả nghĩa cho mẹ. Mẹ chỉ cần con chăm mẹ khi con thật lòng muốn”.

Có lẽ đó là điều khiến tôi biết ơn bà nhất trong những năm làm dâu.