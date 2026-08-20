Càng về già càng phải kín miệng: 3 chuyện tuyệt đối không nên tiết lộ
GĐXH - Càng về già, có 3 điều càng nên giữ kín. Không phải để sống khép mình, mà để tránh những rắc rối không đáng có và giữ sự bình yên cho bản thân, gia đình.
Về già muốn bình yên cần biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ lại. Có bệnh thì chăm sóc, có tiền thì giữ kín, có nỗi buồn thì học cách chuyển hóa. Càng sống kín kẽ, tự chủ và biết tạo niềm vui, tuổi xế chiều càng nhẹ nhàng, an nhiên.
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